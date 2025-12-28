- Я не буду больше тебе звонить!

Так заявил мой старый друг. Возмутился, будто на свой номер я подселил какую-то «бабу», как он выразился, которая буквально выматывает нервы.

- Набираю тебя, а там баба, которая всегда спрашивает:

- Вам сильно надо? Срочно? Какое ей дело?!!!

Эта якобы женщина представляется виртуальной помощницей. Я её не заказывал! Возмущённый друг рассказал, что когда эту «помощницу» посылает не лесом, а куда конкретней и короче, телефон отключается, потом долго не отвечает. Обижается? Никак нет: её не пощупаешь (тела нет), не обидишь, поскольку совести у ИИ не было, нет, и быть не может. Так что же это такое?

Это очень опасная, хорошо продуманная, высокотехнологичная кампания паразитов, включенная на полную мощность благодаря ИИ. Разделяй и властвуй!

В интервью для ютуб-канала движения «Родители России» математик, it-специалист, создатель платформы bastyon Даниэль Сачков рассказал о том, как устроены соцсети и чем они опасны. Называется интервью «Соцсети управляют нашей гормональной системой». «Они (враги человечества Э.Н.) заметили некоторые тенденции, которые в фейсбуке уже достаточно сильны, в инстаграме они, может быть, ещё сильнее... (Деятельность Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена). Я говорю о нейросети, о нейронных сетях. Иногда это называют искусственным интеллектом, но я это не очень люблю, потому что я не считаю, что интеллект может быть у компьютера, что бы вам там ни рассказывали.

На самом деле интеллект принадлежит человеку, потому что это творческая сила. Компьютеры такого не могут, как специалист я вам это точно могу сказать.

Тем не менее, нейронные сети - это очень мощный инструмент, который может использоваться по-разному. В соцсетях он используется для того, чтобы собирать о вас информацию, детальную, ту, о которой вы даже не подозреваете, и позволяет вами манипулировать.

…Она (нейронная сеть) не выводит никакой формулы, это просто сложная сетка, которая вобрала всё, и она просто присасывается к вам, уже сама учится вас предугадывать, скажем так, манипулировать вами».

В определённоё мере, как говорит специалист, это «волшебство». «Нейронная сеть смотрит на вашу реакцию и учится, как манипулировать вашей гормональной системой. Анализируя, на чём вы задерживаете внимание, она учится выдавать вам видео, которое даст вам гормон счастья, скажем так. Я говорю простыми словами. Но с медицинской точки зрения всё это можно проследить. Гормональная система человека со временем перестраивается.

У нас есть центры, которые отвечают за получение удовольствия, и они перестраиваются на то, чтобы получать удовольствие вот от этого нового «укольчика».

Тут вспомним давний эксперимент учёных с крысой. В её мозг, (центр удовольствия) встраивали электрод и рядом с едой помещали большую кнопку, на которую животное научили нажимать (сигнал в центр удовольствия). Сдохла крыса в итоге от истощения, хотя пищи хватало на десятерых. Нажимала и нажимала, пока были силы…

Но вернёмся к спецу в технологиях. «Если послушать людей, которые всё это изобретали, есть, например, один такой разработчик, который занимался этими вещами на раннем этапе в фейсбуке, он так и говорил: «уколы допамина». То есть – задача колоть допамин. Сама терминология, скажем так, наркоманская.

Они научились создавать наркотик без введения химического вещества. И это присутствует в любой соцсети, где есть нейросеть.

Человек, который положил начало нейронным сетям, вот этим вбросам допамина, он уже давно проклял всё это и вышел из этого, сказал, что сожалеет о том, что такое выпустил в мир».

И вот интервью Сачкова «Выживут те, кто умеет противостоять дезинформации». «Самое главное, принцип, которым я руководствуюсь: смотрите на цель, вычленяйте цель. Какова цель действия?

Многие люди убеждают, что всё происходит случайно и хаотически, но это может быть только на каком-то поверхностном уровне. У процесса всегда есть какое-то зерно… Если вы посмотрите на все события: экономические, геополитические и так далее – обернитесь на того же Шваба и компанию – какая у них цель изначально стояла? Прекратить энергопотребление, это газ, электростанции, нефть… Потом – еда. Запретить мясо, как якобы вредное для окружающей среды и так далее. Лишить людей собственности, это происходит уже давно и сейчас ускоряется.

Рыночный обвал даст возможность скупить за бесценок то, что ещё не украдено.

…На сегодняшний день выживут эмоционально и, может быть, даже и физически, те, кто умеет противостоять дезинформации».

В 2021 году, вышло исследование: когда взрослый человек сидит в смартфоне, в интернете, (это официальные данные), его внимание падает ниже, чем у аквариумной рыбки. Аквариумная рыбка может на объекте сосредотачивать внимание 9 секунд, а человек «на смартфоне» - в среднем 7 секунд. Таким человеком очень легко манипулировать. Он не помнит, что было 8 секунд назад, не то что две недели назад, а уж тем более - в 1991 году, когда случился антигосударственный, антинародный переворот.

Сачков говорит о типах манипуляции, среди которых «скоморошество». Думаю, что в термине ошибка. Шуты, скоморохи на Руси говорили правду князьям, осуществляли обратную связь с народом. А у нас без конца шутят, независимо с какой стороны «баррикад». Со зрителя последние штаны снимают, в душу гадят, а он смеётся…

И вот свежий, декабрьский выпуск с Даниэлем Сачковым «СРОЧНО! Начинается НЕЧТО Глобальное! Затронет ВСЕХ». Можете найти и посмотреть, если не боитесь закона «о мыслепреступлениях». Там не просто мысли, а факты окончательного закабаления нашего сознания через технологии. Пересказывать не буду, поскольку достаточно было посидеть у телевизора 19 декабря и всё будет ясно. Вроде бы разговор о главном, но не дошли только до обращений по поводу засорившейся раковины на кухне. Даже спросили, какие номера у машины нашего первого лица! Словно это определяет будущее нашей страны. Как работал фильтр многомиллионных обращений с участием ИИ? Сайт «Перехват управления», который объединил многих честных людей, включая видных учёных, производственников, вообще активных от народа, задолго до «прямой линии» организовал акцию и сформулировал единственно главный вопрос - о цифровом рубле. Что он нам несёт? Организованно прислали свои вопросы по крайней мере 600 человек. И словно ничего не было! А тревога есть и очень серьёзная. Умные и честные, в том числе учёные, утверждают, что это будет полная и окончательная потеря суверенитета. Не только РФ, которой терять уже нечего, а каждого человека в отдельности. Купить ты сможешь только то, что прошито в коде этого «рубля». Личинки это будут или что иное – решать не вам. Эльвира Набиуллина уже несколько лет в плотном контакте с Международным банком реконструкции и развития, который осуществляет эту акцию на всей планете.

Те, кто говорит и пишет о «цифровом концлагере», ошибаются. Фашисты не следили за мыслями узников. Люди и за колючей проволокой общались между собой, делились пережитым и мечтами о Родине. И, что самое главное, они верили, что Родина придёт на помощь. Выбор-то был: или лишения, или под власовский триколор… Даже если сравнивать с рабовладением в Риме, будет некорректно. Восстание Спартака было бы исключено при нынешних технологиях. Там хозяева в душу рабам не лезли, за мыслями не следили.

Что было нового на «прямой линии» 19 декабря? «Россия с появлением своего мессенджера MAX добилась полного цифрового суверенитета». Не знаю, с какой целью подсунули помощнички (не виртуальные) Путину эту дезу. Словно, кроме Макса у нас уже ничего нет. Но в открытом доступе полно материалов, фактами опровергающих «цифровой суверенитет». Вот один из них: «Мессенджер МАХ: почему россиянам публично врут, что он «национальный», кому действительно принадлежит и кто стоит за таким позиционированием». Опубликовано 11 декабря. «Юридически сервис принадлежит и администрируется не государственному органу, не казённому учреждению и не государственной информационной системе, а частной компании — ООО «Коммуникационная платформа». Именно с этим юридическим лицом пользователь вступает в договорные отношения, принимая пользовательское соглашение как договор присоединения. Никаких упоминаний о том, что владелец сервиса — органы власти или Российская Федерация, в документе нет. Тем не менее, в публичной риторике сервис маркируется как «национальный»/«государственный», что для непросвещённого пользователя практически неизбежно смешивается с представлением о прямой государственной ответственности». В публикации есть скан с официального сайта, из которого видно, что учредителями «платформы» являются три юридичеких лица и они «делят ответственность». Какая ответственность, если это частники с «ограниченной ответственностью»?

А почему MAX, а не Мария, Ваня или Дуня? Как утверждают инсайдеры, — это откровенный намёк на министра (MAX-ут (Максут Шадаев). Шутники публично утверждают, что это циничный способ увековечить имя министра, пока народ страдает от жутких провалов в информационной политике. «Мессенджер, который должен был стать флагманом цифровой независимости, превратился в посмешище». Но смешного мало. От МАКСа уже взвыли учителя, студенты и даже военные, которые называют его «дырявым». «Смешного тут мало» - так и называется другая публикация в интернете. «Надо прекращать называть мессенджер Max государственным. По документам он принадлежит обществу с ограниченной ответственностью во главе с 71-летней бабулей по фамилии Багудина, которая также руководит рядом компаний, работающих в убыток». По поводу возраста Багудиной у меня выскочила аналогия с мамой спикера парламента Володина. Сам он гол как сокол, хотя от Саратова до Подмосковья, как пишут, полно собственности, принадлежащей его престарелой маме… Детей Багудиной во власти искать не будем. Мама у них одна – правящая партия «Единая Россия». Якобы, 98 процентов уже арестованных коррупционеров - члены этой партии. Пишут в интернете.

А вот «родственников» ООО "Коммуникационная платформа", которая разрабатывает Max, в интернете видать. Пишут, что она является дочерней структурой VK (руководимой В. Кириенко), хотя сам этот мессенджер не интегрирован с социальной сетью ВКонтакте. Интегрирован Макс со Сбером, Герман Греф имеет весьма большой интерес в его развитии. Также в новый мессенджер интегрированы сервисы ВТБ и Альфа-банка. И очень интересно, что MAX официально стартовал в марте 2025 года как часть масштабной государственной программы цифровизации и импортозамещения. А в Федеральном законе №156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией», принятого в июне этого же года, название Max даже не упоминается.

И ещё о суверенитете личности и страны. Моих друзей из Удмуртии, выступивших против нынешнего режима, посадили в тюрьму. Судили их в Екатеринбурге. В недавней статье я показывал и группу мужчин из Башкирии. «Страшные террористы»! Объединились, словно большевики, в марксистский кружок! Получили от 18 до 22 лет колонии. Судили опять же в Екатеринбурге. Смотрел видео с уральскими учёными. Они драли не только глотки, но и задницы за цифровой рубль. А где в подражание МБРР создан банк с аналогичным названием?

Город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, этаж 11 — юридический адрес «Уральского банка реконструкции и развития». Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - международное финансовое учреждение, кредитное подразделение Группы Всемирного банка - в Вашингтоне. А тут что?

Ни дать ни взять – мистика. Ельцин-центр излучает какую-то гадость, которая пропитывает мозги и души «элиты», взявшейся извести нас на нет.

…Друг, который перестал мне звонить из-за «помощницы», в Советском Союзе бесплатно получил два высших образования. А трудовую биографию начинал в бригаде сельских плотников. Среди наставников были фронтовики. Мастером бывший десятиклассник так и не успел стать – поступил в институт. А вот матерщине среди плотников обучился такой, что если «включает», интеллигенцию буквально крючит. Это когда, как говорится, выходит из себя. Но «помощница» отключает контакт по другой причине. Цель достигнута: вызвана отрицательная эмоция, человек выведен из себя и на какое-то время не сможет сделать ничего творческого, созидательного. Вот так: сначала из-под нас выдернули танковыми пушками Великую Державу, народную власть. Результат: некогда единые народы Руси-СССР разбежались, даже схлестнулись во взаимной резне. А теперь уже вытряхивают человека из самого из себя.

Картинка, которую я поместил – абсолютная ложь. Нет такой бабы! А результат «работы» есть! Сатану никто не видел, а сатанизм истерзал миллионы людей. Получится у захватчиков свести на нет советских людей? Думаю, что нет. С учётом космических, необратимых изменений не только на нашей планете, деятельность этих явно не товарищей очень напоминает попытку вручную закатить обратно солнце на восходе. Такое ещё никому никогда не удавалось, тем более в богохранимой России.

Эдуард Наипов,

Кострома