Гроза

Манская стенка. Гроза

Рассказ Евгения Адамовича

Всё становится временем, собранным в камни.

Все утешатся пламенем даже песок,

Раскалённый и выжженный небом над нами,

Тонкой струйкою боли бередит висок.

         После того, как зимой 77-78-го года егеря сожгли нашу стоянку на Скрытном, мы с Николаичем подались на Дикари. Целое лето плотно там шлялись. Крепость. Дикарь. Грифы. Неделями в тайге комаров кормили. До самых развалов доходили. Даже залезли по дури на несколько развальских скал. Жалко, названий не у кого было спросить. Люди там не ходят, а медведь от нас убежал…. Или мы от него? Не помню уже…

         Ну, так вот, в самом начале этой дикой эпопеи, пока егеря не погнали нас глубже в леса, ночевали мы с Серегой под Манской стенкой. Хорошо там. Грибы - косой коси. Ягод не оберёшься. Черемша прямо возле кострища растет - руку протянул - вот тебе и закусь к обеду. Красота. Столбист, он, знамо дело, без Столбов никуда. Особенно после обеда. Или еще лучше после завтрака. Вот и мы однажды рано-рано утром, после завтрака, решили сбегать на стенку. Просмотреть окрестности. Рекогносцировку произвести, перед броском на юг. Заскочили наверх. Осмотрелись. Азимут на Крепость взяли. И уже, было, собрались вниз, да присели покурить. А на ласковом рассветном солнышке нас с Серегой сморило. Утро же. Да завтрак еще этот спину давит. Да внизу холодно, как в пещере, а наверху тепло. Заснули мы с Серым умиротворенные, а через час-полтора проснулись от дождя. Прибило нас какой-то мелкой приблудной тучей. Скала намокла. И то ли по страху, то ли по лени, не помню уже, не стали мы со стенки спускаться, благо и разговор какой-то серьезный подвернулся. В семнадцать лет у пацанов все разговоры серьезные.

         Сидим - курим. Разговор разговариваем. Манская стенка -  скала высоченная, но в отличие от всех других скал стоит не на бугре, а в низине. Сопки вокруг нее едва ли не выше самой Манской. Поэтому, когда на вершине сидишь, возникает такое странное чувство, будто весь остальной мир завернут вокруг тебя этакой гигантской резиновой чашей. И ты в центре этой чаши. Как пуп земли. Как единственный человек на земле.

         А погода смешная - солнечно, но облачно. Бывает у нас такая смешная погода в

середине лета. Когда ярко светит солнце, а по небу ходят небольшие, но серьезные не по размеру тучки, а из тучек этих кое-где идет дождь. На земле такой дождь называется грибным, а тут в небесах, он не вверху над нами, а внизу, прямо под ногами. Как на карте погоды, что по телевизору показывают. Вон та туча на юго-востоке поливает Грифы. Эта слева, заходит в вираже на Дикаря. Две сзади прорвались на централку и мочат туриков где-то в районе Четвертого. А вон та, что шпарит от Манской бабы, сейчас накроет нас с Серегой. И будет нам счастья полные штаны. Тем более, что она еще и кусается - жарит молниями почём зря. А за ней целый отряд жалящих туч. И все на нас. Веселуха. Но не отступать же.

         Стали мы с Николаичем тучи заговаривать. Фиги им казали. Бычки скуренные в них кидали. Шаманили карабином, привязанным к веревке. Ну, само собой, задницы голые им показывали, как же без этого. Плясали плясками диких индейцев. Молитвами древних ацтеков - тольтеков молились. Взывали к генеральным секретарям цэкакапээсэс … Смотрим, подаются тучи, обходят нашу стенку кругом и жарят молниями своими не как всегда, когда их с земли видишь, а снизу вверх и вбок. Я слышал потом рассказы альпинистов о таком деле. В горах это вроде бы обычное явление. Но видеть пришлось только раз на Манской стенке. И не только видеть. Но и обонять, осязать, слышать и даже чувствовать на вкус. Один раз шибануло в стену метрах в двадцати от нас. Мне показалось, что Манская сейчас развалится. От грохота и вспышки мы с Серегой на время ослепли и оглохли. Я так резко хлопнулся на камень, что прикусил язык и почувствовал вкус крови - вкус Манской молнии. Но, к счастью, пронесло. Мы, как два жизнерадостных идиота, покатывались от смеха и продолжали свое первобытное шаманство. А в перерыве тучевых атак пробило нас с Серегой на философию. И решили мы, что именно на вершине Манской стенки находится сегодня центр мироздания. И что нам из этого центра уходить никак нельзя. Потому что мы, вечные странники, прикованы теперь тут, как два Прометея. А тут еще тучи эти, как стада баранов внизу. И какие-то шальные радуги в разных направлениях. И мы -  управляющие тучами и повелевающие молниями.

         Хотя сегодня, с позиции своей взрослости, я точно знаю, что были мы не Прометеями, а Эпиметеями. И «мышление после» в отличие от «мышления до» - это черта, характерная для многих столбистов. Не зря среди нас была так популярна поговорка – «русский мужик задним умом силён». Будь мы, столбисты, умны умом передним, вряд ли лазили бы по этаким скалам в этакую погоду…

 

Плеснуло пригоршней огней в лицо
И волосы неслись за головою
Они казались мне конвоем
Кончаясь где-то за Стрельцом

Я вздыблен, вывернутый к миру
Грозя мой город поглотить
Грозя, грозою вешней быть
Я в напряжении брови сдвину

И тут же молния из глаз
Мир разделяет вниз сеченьем
Ее вольфрамово свеченье
Громоотвод от боли спас

И разряжен, смотрю на руки
Как пальцы оплывают вниз
Как ниспадают волны брызг
Паря в движении без звука

Но вот земля, и я достиг
Ее безбрежных ожиданий
Я снова здесь, я снова с Вами
Я сам в себе на краткий миг

https://vk.com/audio2000232377_456246217_dbee6a398dce8f8f3b

Эпиграф, заставка и кода Пётр Драгунов

 

 

Комментарий редакции

Тезисы статьи/рассказа:

1. Память и время: Всё становится временем, собранным в камни. Прошлое живёт в объектах и воспоминаниях; события оставляют следы не только в природе, но и в душе.

2. Опыт свободы и одиночества: Герои уходят от цивилизации в дикие места, оказываются наедине с собой и природой. Стоянка, ночёвки, скалы — символ внутренней свободы и самоисследования.

3. Природа как пространство откровения: Манская стенка становится местом встречи с природной стихией, грозой, которая воспринимается не только физически (дождь, молния, гром), но и экзистенциально — как событие бытия, изменяющее восприятие себя и мира.

4. Игра, шаманство, магическое мышление: Ветреное, почти детское поведение (призывание духов, шаманские танцы, ритуалы — фиги, голые задницы, молитвы) — попытка взаимодействовать с неизвестным и опасным, одновременно осознать свою власть и уязвимость перед природой.

5. Философия встречи с элементами: Во время опасной грозы рождаются размышления о «центре мироздания» — субъективное чувство уникальности происходящего. Границы между человеком и природой становятся зыбкими; возникает поток философских и поэтических ассоциаций, интенсивное восприятие момента.

6. Рефлексия взрослого: Позже герой уже понимает, что был не Прометеем, завоевателем стихий, а Эпиметеем, опомнившимся уже после событий; мышление «задним умом» — свойство человеческой натуры.

7. Поэтическое завершение: Последний фрагмент — почти медитативный, возвращающий к мотиву единения, перехода сквозь напряжение (грозу) к внутренней точке покоя и присутствия.

---

Вывод и философская рефлексия


Этот рассказ — щемяще-ностальгическая зарисовка о молодости, поиске свободы и собственного центра в мире. В нём органично переплетаются личная история, эстетика природной стихии и поэтическое мышление.

Главная идея: Встреча человека с природой всегда уникальна и многослойна. Скала и гроза становятся не только фактом, но и метафорой — испытанием, откровением, поводом для игры, глупости, философии. Природа здесь не только внешний фон, но партнёр внутреннего поиска. Она пугает, восхищает, соединяет с самим собой — через опасность мы обретаем острое чувство жизни и зрелость, учимся отпускать контроль и смеяться над собой.

Осознаётся, что наша “силу” и “значимость” часто подчёркивает только игра воображения — мы не хозяева мира, а его гости, странники. Истинное понимание обычно приходит позже, “задним умом”, когда пройден путь, а риск уже позади. Но именно эти моменты становятся камнями памяти, формируют личную истину, пусть и ситуативную.

Практический вывод — важно ценить непосредственность переживания, способность быть здесь-и-сейчас, видеть поэзию в простом, уметь играть даже с силами, которые безмерно больше нас, и не бояться временами казаться нелепым. Ведь только так можно почувствовать реальный вкус жизни — даже если он, как у героя, перемешан с лёгкой болью и кровью от укушенного языка.

Открытый вопрос для размышления:
— Если центр мироздания всегда кажется там, где ты сейчас стоишь, не является ли истина всегда столь же личной и изменчивой? Где, в конечном счёте, наш настоящий “центр” — во внешнем событии, во внутреннем отклике или на зыбкой границе между ними?
Редактор: simple4o
