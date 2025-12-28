Манская стенка. Гроза

Рассказ Евгения Адамовича

Всё становится временем, собранным в камни.

Все утешатся пламенем даже песок,

Раскалённый и выжженный небом над нами,

Тонкой струйкою боли бередит висок.

После того, как зимой 77-78-го года егеря сожгли нашу стоянку на Скрытном, мы с Николаичем подались на Дикари. Целое лето плотно там шлялись. Крепость. Дикарь. Грифы. Неделями в тайге комаров кормили. До самых развалов доходили. Даже залезли по дури на несколько развальских скал. Жалко, названий не у кого было спросить. Люди там не ходят, а медведь от нас убежал…. Или мы от него? Не помню уже…

Ну, так вот, в самом начале этой дикой эпопеи, пока егеря не погнали нас глубже в леса, ночевали мы с Серегой под Манской стенкой. Хорошо там. Грибы - косой коси. Ягод не оберёшься. Черемша прямо возле кострища растет - руку протянул - вот тебе и закусь к обеду. Красота. Столбист, он, знамо дело, без Столбов никуда. Особенно после обеда. Или еще лучше после завтрака. Вот и мы однажды рано-рано утром, после завтрака, решили сбегать на стенку. Просмотреть окрестности. Рекогносцировку произвести, перед броском на юг. Заскочили наверх. Осмотрелись. Азимут на Крепость взяли. И уже, было, собрались вниз, да присели покурить. А на ласковом рассветном солнышке нас с Серегой сморило. Утро же. Да завтрак еще этот спину давит. Да внизу холодно, как в пещере, а наверху тепло. Заснули мы с Серым умиротворенные, а через час-полтора проснулись от дождя. Прибило нас какой-то мелкой приблудной тучей. Скала намокла. И то ли по страху, то ли по лени, не помню уже, не стали мы со стенки спускаться, благо и разговор какой-то серьезный подвернулся. В семнадцать лет у пацанов все разговоры серьезные.

Сидим - курим. Разговор разговариваем. Манская стенка - скала высоченная, но в отличие от всех других скал стоит не на бугре, а в низине. Сопки вокруг нее едва ли не выше самой Манской. Поэтому, когда на вершине сидишь, возникает такое странное чувство, будто весь остальной мир завернут вокруг тебя этакой гигантской резиновой чашей. И ты в центре этой чаши. Как пуп земли. Как единственный человек на земле.

А погода смешная - солнечно, но облачно. Бывает у нас такая смешная погода в

середине лета. Когда ярко светит солнце, а по небу ходят небольшие, но серьезные не по размеру тучки, а из тучек этих кое-где идет дождь. На земле такой дождь называется грибным, а тут в небесах, он не вверху над нами, а внизу, прямо под ногами. Как на карте погоды, что по телевизору показывают. Вон та туча на юго-востоке поливает Грифы. Эта слева, заходит в вираже на Дикаря. Две сзади прорвались на централку и мочат туриков где-то в районе Четвертого. А вон та, что шпарит от Манской бабы, сейчас накроет нас с Серегой. И будет нам счастья полные штаны. Тем более, что она еще и кусается - жарит молниями почём зря. А за ней целый отряд жалящих туч. И все на нас. Веселуха. Но не отступать же.

Стали мы с Николаичем тучи заговаривать. Фиги им казали. Бычки скуренные в них кидали. Шаманили карабином, привязанным к веревке. Ну, само собой, задницы голые им показывали, как же без этого. Плясали плясками диких индейцев. Молитвами древних ацтеков - тольтеков молились. Взывали к генеральным секретарям цэкакапээсэс … Смотрим, подаются тучи, обходят нашу стенку кругом и жарят молниями своими не как всегда, когда их с земли видишь, а снизу вверх и вбок. Я слышал потом рассказы альпинистов о таком деле. В горах это вроде бы обычное явление. Но видеть пришлось только раз на Манской стенке. И не только видеть. Но и обонять, осязать, слышать и даже чувствовать на вкус. Один раз шибануло в стену метрах в двадцати от нас. Мне показалось, что Манская сейчас развалится. От грохота и вспышки мы с Серегой на время ослепли и оглохли. Я так резко хлопнулся на камень, что прикусил язык и почувствовал вкус крови - вкус Манской молнии. Но, к счастью, пронесло. Мы, как два жизнерадостных идиота, покатывались от смеха и продолжали свое первобытное шаманство. А в перерыве тучевых атак пробило нас с Серегой на философию. И решили мы, что именно на вершине Манской стенки находится сегодня центр мироздания. И что нам из этого центра уходить никак нельзя. Потому что мы, вечные странники, прикованы теперь тут, как два Прометея. А тут еще тучи эти, как стада баранов внизу. И какие-то шальные радуги в разных направлениях. И мы - управляющие тучами и повелевающие молниями.

Хотя сегодня, с позиции своей взрослости, я точно знаю, что были мы не Прометеями, а Эпиметеями. И «мышление после» в отличие от «мышления до» - это черта, характерная для многих столбистов. Не зря среди нас была так популярна поговорка – «русский мужик задним умом силён». Будь мы, столбисты, умны умом передним, вряд ли лазили бы по этаким скалам в этакую погоду…

Плеснуло пригоршней огней в лицо

И волосы неслись за головою

Они казались мне конвоем

Кончаясь где-то за Стрельцом

Я вздыблен, вывернутый к миру

Грозя мой город поглотить

Грозя, грозою вешней быть

Я в напряжении брови сдвину

И тут же молния из глаз

Мир разделяет вниз сеченьем

Ее вольфрамово свеченье

Громоотвод от боли спас

И разряжен, смотрю на руки

Как пальцы оплывают вниз

Как ниспадают волны брызг

Паря в движении без звука

Но вот земля, и я достиг

Ее безбрежных ожиданий

Я снова здесь, я снова с Вами

Я сам в себе на краткий миг

