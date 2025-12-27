Борис Марцинкевич проводит глубокий сравнительный анализ новейшего реактора Китая – ACP100 и флагмана России – РИТМ-200, раскрывая ключевые технические нюансы глобальной ядерной гонки. В выпуске детально разобраны вопросы обогащения урана, топливных циклов и уникальной маневренности российских реакторов, которая пока остается недостижимой для конкурентов из КНР. Анализируем, почему Росатом сохраняет безоговорочное лидерство на мировом рынке строительства АЭС и как эти технологии будут применяться в будущем. Подробнее в новом видео

00:00 Малые модульные реакторы: Китай догоняет Росатом?

00:33 РИТМ-200 против ACP-100: техническое сравнение реакторов

01:26 Что такое холодные испытания нового китайского реактора?

02:05 Этапы запуска АЭС: от промывки до систем безопасности

03:49 Ккогда китайский реактор выйдет на полную мощность?

04:12 Ядерное топливо: почему у РИТМ-200 такое высокое обогащение?

05:20 Перезагрузка топлива: 8 лет у России против 2 у Китая

08:31 Уникальное преимущество РИТМ-200

09:29 Проект АЭС в Узбекистане: как малые реакторы дополнят большие

10:25 Безопасность АЭС: сейсмостойкость и "ловушка расплава" от Росатома

12:36 Будущее энергетики? Синергия больших и малых АЭС

13:20 Мировой рынок АЭС: тотальное доминирование России и Китая

14:05 Международные проекты: почему Китай строит только у себя?

15:13 Смена лидеров: как Россия и Китай вытеснили США и Францию

