Общество управляется ценностями. Сейчас на всех уровнях общества внедряются ценности чисто животные и демонические. Россия должна изменить эту ситуацию к лучшему. Подробней об этом – в докладе Александра Усанина на Северном деловом форуме «Ливадия» 28-30 ноября 2025г., Екатеринбург.

Оказать помощь Александру Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Содержание видео:

00:17 4 уровня нравственности.

10:17 Сверх-способности человека.

23:46 Как распознать демонического человека?

42:07 Печальный итог жизни Фрейда. К чему приводит потакание прихотям.

49:08 Ошибка самого богатого человека в Латвии, которая привела его к смерти.

58:04 Причина всех видов конфликтов, кризисов, войн и катастроф.

1:29:26 Внутренняя и внешняя системы контроля.

Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов. Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово, переведя удобную для вас сумму на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Для перевода по банковским реквизитам:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и

новое издание книги «Пропуск в третье тысячелетие». Книги можно приобрести на OZON и на Wildberries

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!

ПОДПИШИТЕСЬ на канал

ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск

✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#усанин #нравственность #духовность