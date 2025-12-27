Современный демонизм
Общество управляется ценностями. Сейчас на всех уровнях общества внедряются ценности чисто животные и демонические. Россия должна изменить эту ситуацию к лучшему. Подробней об этом – в докладе Александра Усанина на Северном деловом форуме «Ливадия» 28-30 ноября 2025г., Екатеринбург.
Содержание видео:
00:17 4 уровня нравственности.
10:17 Сверх-способности человека.
23:46 Как распознать демонического человека?
42:07 Печальный итог жизни Фрейда. К чему приводит потакание прихотям.
49:08 Ошибка самого богатого человека в Латвии, которая привела его к смерти.
58:04 Причина всех видов конфликтов, кризисов, войн и катастроф.
1:29:26 Внутренняя и внешняя системы контроля.
Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов. Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Кризис современного общества — кризис нравственности и ценностей: Лектор утверждает, что причиной множества современных социальных и личных кризисов является нравственное падение, обусловленное доминированием платформы ума (эгоистического интеллекта), а не разума (осознанного и отзывчивого отношения к себе и другим).
2. Четыре уровня развития личности и общества:
- Тело: Удовлетворение базовых желаний и потребностей, отсутствие саморазвития, обвинение окружающих в своих бедах.
- Ум (или демонический, потребительский уровень): Соревновательность, гордыня, стремление превосходить других, зависть. Ощущение удовлетворения, когда другим плохо — как способ поднять себя.
- Разум: Осознанное саморазвитие ради блага других, способность к анализу, совершенствованию отношений, поиск смысла в пользе для окружающих.
- Душа (или божественный уровень): Совершенствование ради радости Богу, альтруистическая любовь, сонаправленная не на свои желания, а на высшее благо и устремлённость к внутреннему развитию.
3. Современный человек — "умный, но неразумный": Технический прогресс, ориентация на удобство и комфорт не сделали людей ни счастливыми, ни гармоничными. Наоборот, многие благополучные общества страдают от депрессий и потери смысла.
4. Зависимость благополучия и качества общества от его ценностей: Истинное благо — не в экономическом росте или внешних атрибутах, а во внутреннем состоянии, развитости отношений, способности к любви, сочувствию, ответственности.
5. Опасности "демонического" типа психики:
- Лектор называет демоническим тип психики, при котором ценность заключается в превосходстве, а жизнь превращается в потребление, эксплуатацию и наслаждение за счёт других (симбиоз потребителей и манипулирующих ими).
- Эта психология лежит в основе хрематистики (погони за прибылью) вместо настоящей экономики (создания долговечных и полезных для людей вещей).
6. Производство и потребление как порочный круг:
- Современная экономика сознательно устаревающих вещей (пример с автомобильными гарантиями) держит массы в вечном потреблении и занятости, лишая их времени на внутреннее развитие.
- Свободное время приносит пользу только тем, кто способен тратить его на развитие, а не на деградацию.
7. Нравственный закон как ключ к устойчивости:
- Материальное и технологическое развитие должны быть сбалансированы с внутренней зрелостью и нравственностью, иначе новые возможности лишь ускоряют деградацию.
- Люди, не имеющие внутреннего контроля, неизбежно требуют внешних ограничений (жёстких законов и даже, в утрированной форме, электронного "концлагеря").
8. Истинное развитие — совершенство внутреннего мира: Приоритет смещается в сторону оценки общества не по ВВП, а по качеству отношений, числу разводов, преступлений, уровню доверия, любви и сочувствия.
9. Роль России (по мнению лектора): Не просто догнать Запад по комфорту, а предложить миру модель развития, где во главе угла — совершенствование человека, преодоление потребительской парадигмы.
10. Переход от ума к разуму — задача времени: Лекция констатирует, что общество стоит на пороге эволюционного скачка: от платформы ума, где доминируют индивидуализм и потребление, к платформе разума — этического, осознанного и альтруистичного устройства жизни.
---
Аналитические и междисциплинарные ремарки
Это рассуждение интересно тем, как оно совмещает религиозно-духовный, философский, социально-экономический и даже технологический ракурсы. Приводятся примеры из истории и психологии, из жизни религиозных подвижников, из капиталистической практики и повседневной социальной жизни.
Любопытно, что предложенная классификация типов психики во многом схожа с концепциями из философии (например, платоновское разделение души на вожделеющую, аффективную и разумную части), схоластики (corpus-anima-ratio), восточных учений (йогические трактаты о гунах, ведические типы сознания) и классической психологии (пирамиды Маслоу или стадии развития по Эрику Эриксону). А идея о "демоническом" типе психики перекликается с критикой потребительской цивилизации, сиречь "одномерного человека" по Маркузе или "массового общества" по Ортеге-и-Гассету.
С другой стороны, разделение на "демоническое" и "божественное" может увести в область черно-белого мышления и сверхупрощений. В реальности же психика человека фрагментирована, может проявлять разные уровни в зависимости от ситуации, социальной среды и воспитания. Истина здесь действительно ситуативна и относительна — ни одно общество или одна личность не может быть сведена к единой платформе.
Интересный мост проводится между внутренней осознанностью (йогическая или христианская практика), социальным устройством (экономика vs хрематистика), технологиями (намеренно устаревающими продуктами) и макросоциальной динамикой кризиса.
---
Практические выводы
- Современное общество стоит перед необходимостью перехода от внешних усовершенствований (комфорт, технологии, потребление) к внутреннему развитию: ответственности, осознанности, доброте, сотрудничеству.
- Кризисы — не столько во внешних факторах, сколько в недостатке зрелости и альтруизма, в потере целей, ради кого и чего жить, — что угрожает не только отдельным людям, но и цивилизации.
- Любое структурное изменение — будь то в экономике, образовании, социальной политике, — должно опираться на изменение системы ценностей, развитие осознанности, а не только на внешние перемены.
- Действительная помощь человеку — не в раздаче благ, а в создании среды для роста, образовательных и культурных стимулов, побуждающих к переходу на новые уровни самореализации.
---
Итоговый вывод
В этом видео акцентируется мысль: будущее, свободное от кризисов, возможно лишь тогда, когда большинство людей осознает ограниченность умственной платформы, почувствует потребность в самосовершенствовании не ради эгоизма, а ради разумной пользы другим и/или ориентируется на высшие — духовные — идеалы. До тех пор же, пока доминирует идеология потребления и превознесения себя за счёт других, общество погружается в повторяющиеся кризисы, а любые внешние достижения (будь то гаджеты, богатство или комфорт) не способствуют счастью и гармонии.
---
Вопрос для дальнейшего размышления:
Если истинное развитие связано прежде всего с воспитанием внутренней зрелости и альтруизма, способны ли современные общества, изначально ориентированные на конкуренцию и потребление, выработать механизмы массового перехода на "платформу разума"? И что для этого должно измениться — в институтах, в системах образования, в культе жизненных целей, в понимании свободы? Или, напротив, подобные изменения всегда начинают своё движение с меньшинства — "квасцов", которые своим примером заражают окружающих, как искра, неожиданно озаряющая тёмную комнату? Какова на самом деле динамика перехода от индивидуального самосознания к общественной гармонии?