Ловушка Фукидида, или Почему не прекращаются попытки натянуть сову на глобус | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников объясняет, почему народно-исторические приметы в геополитике не работают и работать не будут.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
1. История — инструмент, но не инструкция
В этом разговоре Андрей Школьников подчеркивает: отношение к истории часто напоминает подгонку "совы на глобус" — попытки найти в прошлом прямые аналогии для объяснения и прогноза настоящего и будущего. Люди, в том числе аналитики и элиты, используют исторические “приметы” для легитимизации решений, обоснования собственной позиции, часто игнорируя различия контекстов. История превращается из науки о сложности и многообразии в набор суеверий и клише, что препятствует реальному пониманию процессов.
2. Опасность поиска прямых аналогий
Обсуждается пример "ловушки Фукидида": часто сравнивают конфликт Спарты и Афин с современным противостоянием США и Китая, не учитывая несопоставимость экономических и социокультурных условий. Это иллюстрирует фундаментальную ошибку применения древних моделей к современности — изменение количества и значимости входящих переменных, структуры связей. Попытки копировать модели прошлого приводят к заблуждениям и ошибочным прогнозам.
3. Субъективность перспективы и профдеформации
Люди интерпретируют исторические (и текущие) события через призму собственной профессии, мировоззрения или узких интересов. Предприниматели видят в геополитике только деньги, политики — власть, "энергетики" — борьбу за ресурсы. Каждый уверен в своей правоте, не осознавая ограниченности взгляда.
4. Элиты и мотивация — не только деньги
Обсуждается природа мотивации тех, кто “наверху”: для обладающих всем материальным зачастую движущими становятся не деньги, а интерес, игра, соревновательность, желание оставлять след — некая форма “туризма” в системе, где правила уже написаны для них.
5. История как фильтр возможностей, а не конструктор алгоритмов
Школьников предлагает использовать историю не для “угадывания будущего”, а как способ отсекать явные утопии: если некоторые сценарии ещё ни разу за тысячелетия не были реализованы или успешно существовали только в ограниченном контексте — вероятность их устойчивости низка. Это прагматичный, “черновик-фильтр”, а не подробное руководство.
6. Культурные особенности и ограничения аналогий
Акцентируется важность учёта этнокультурного контекста: сценарии и модели, работающие в одной цивилизации, могут оказаться неприменимы в другой. Варианты, привычные одной культуре (например, революция, военный переворот), в другой могут оказаться невозможными, либо приводить к неожиданным результатам.
7. Осознанность, обучение и смирение перед сложностью
Завершается беседа призывом развивать широкое, междисциплинарное понимание истории — читать, знакомиться с разными подходами, не сводить всё к “официальной версии” или школьному курсу. История сложна и требует не только памяти, но и рефлексии, осмысления контекстов, осознанного потребления информации.
---
Вывод
В обсуждении звучит важная идея: история — не инструмент для прямого тиражирования готовых решений, но необходимый фильтр для отсечения иллюзий и утопий. Попытки искать в происходящем простые исторические “приметы” или универсальные правила чаще оборачиваются ошибками и манипуляциями. Мудрость состоит в умении различать уникальность эпох, понимать ограничения аналогий и не поддаваться соблазну простых интерпретаций. Прошлое даёт нам уроки скорее в отрицательной форме — как не стоит поступать, что не повторяется, где можно не тратить ресурсы на явную утопию.
На мой взгляд, это хороший пример гибкой, междисциплинарной мудрости: использовать историю как ограничитель легковерной веры в "вечные законы", но не как набор рецептов на каждый случай жизни. В конечном счёте, каждое поколение сталкивается с уникальной конфигурацией факторов, а поиск истины требует постоянной пересборки и открытости к новому.
Открытый вопрос для размышления:
Если объективная истина недостижима, а прошлое всегда интерпретируется сквозь призму современности, то как мы можем учиться у истории и при этом избегать ловушки повторения одних и тех же заблуждений? Кто или что поможет нам различить плодотворные аналогии от пустых примет и самообмана?