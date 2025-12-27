Крах СССР – преднамеренное убийство
Моя передача на День ТВ.
Разрушение СССР не было его «естественной смертью» по причине неизлечимых болезней. Все утверждения о неких «родовых травмах» СССР (национально-территориальное деление, монополизм одной партии, неэффективная экономическая система и т.п.), при которых его разрушение было неизбежным, абсолютно не соответствуют действительности.
Не соответствует действительности и версия о «непреднамеренном убийстве»- Горбачев и его команда оказались не способны управлять государством и проводить необходимые реформы («не по Сеньке шапка»)
Разрушение СССР было преднамеренным убийством, ради интересов того слоя высшей и не только высшей партхоз номенклатуры и руководства КГБ, которая из служилых людей (управляющих страной), стремилась стать наследственной элитой (хозяевами страны).
Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш
Комментарий редакции
1. Крах СССР как преднамеренное убийство, а не неизбежность
Автор отвергает традиционную трактовку распада СССР как следствие объективных, «неустранимых» внутренних противоречий системы (национальный состав, монополия КПСС, неэффективность социалистической экономики, нефтяная игла и пр.), называет это демагогией и указывает на несоответствие подобных объяснений действительности.
2. Значение темы для настоящего и будущего
Рассуждение строится не только вокруг исторического вопроса: рассматриваются последствия распада СССР как причину большинства современных внешнеполитических и внутренних проблем России.
3. Изменение статуса России в мире
Приводятся примеры заявлений западных лидеров (Байдена, американских генералов), чтобы показать: США чувствуют себя гегемоном во многом благодаря исчезновению СССР как противовеса.
4. Критика «объективных» причин распада
— Национальный состав и союзные республики не объясняют краха; многонациональность не мешала устойчивости страны столетиями.
— Монополия одной партии не является фатальной – опыт других стран (например, Китая, Японии, Франции) показывает, что долгое господство одной силы может нести развитие, а не разрушение.
— Неэффективность социалистической экономики — миф: до последних лет показатели были не хуже современных, а проблемы были рукотворными и появились на фоне спецопераций по дестабилизации (дефициты, сбои в снабжении и пр.)
— Зависимость от нефти («нефтяная игла»): объем экспорта составлял не больше 10% бюджета, падение нефтяных цен было неприятным, но не смертельным.
5. Неумышленное разрушение и фактор человеческой воли
— Гипотезу «непрофессионализма» руководства автор считает несостоятельной: советская управляющая элита была высококвалифицированной и коллективные решения не позволяли одному человеку все разрушить случайно.
6. Аргументы в пользу искусственного, осознанного разрушения
— Цитируются признания Горбачёва и Яковлева о том, что развал ряда республик был осознанной частью перестройки.
— Примеры искусственного создания дефицитов, давления на экономику, организации митингов «сверху».
— Указывается на целенаправленную подготовку экономических реформаторов и будущей «приватизационной» элиты задолго до 1991 года.
7. Мотивация реальных бенефициаров
— Главной движущей силой развала объявляется номенклатурно-интеллигентская часть элиты, ориентированная на Запад.
— Западничество объясняется не приверженностью ценностям, а стремлением войти в мировую касту собственников и элиты, приватизировать национальное богатство, получить статус наследственной аристократии.
— Разрушение СССР и обнищание народа рассматривались ими как необходимые шаги для «конвертации» административной власти в частную собственность и интеграции в западную элиту.
8. Опасность повторения сценария для современной России
— Анализируется возможность, что те же социальные мотивы (желание элиты закрепить власть/собственность и встроиться в «глобальный Запад») могут угрожать государственности РФ сегодня.
— Исторический опыт рассматривался (революция 1917-го и 1991 год) как предупреждение: элитарная прослойка «западников» неоднократно инициировала распад.
Вывод
Автор видео подчеркивает, что распад СССР был не следствием неких фатальных, объективных свойств системы, а результатом целенаправленной деятельности влиятельного слоя советской элиты, стремившейся интегрироваться в западную элиту через уничтожение собственной страны и перевод имущества в свои частные руки. Он рассматривает это не только как исторический урок, но как прецедент, который может угрожать нынешней России, поскольку аналогичные социальные мотивации и механизмы еще не исчезли.
Подобная трактовка напоминает некоторые теории элит и государственности: разрушение основывается не столько на «внешних ударов», сколько на внутренних разломах мотивации управляющего слоя. Проводя междисциплинарную аналогию, можно вспомнить психологию выгорания или аутоиммунные процессы в биологии: система начинает разрушать себя изнутри вследствие изменения логики интересов её ключевых элементов.
Практический вывод: понимание общественных катастроф требует взгляда не только на «конструкцию» системы, но и на реальные цели и устремления тех, кто управляет ею. И сохранение устойчивости (как государства, так и любой сложной организации) связано прежде всего с мотивационными и ценностными ориентирами её элиты.
Автор завершает размышлением о том, возможно ли устранить или изменить этот элитарный слой ради общественного блага, и можно ли создать институциональные заслоны проникновению циничных индивидуальных интересов в общую государственную ткань. Эта дискуссия по сути о природе элиты и смысле «служения» в государстве — тема столь же вечная, как вопрос: способна ли система сохранять себя, если её живёт изнутри «мечта стать чужим избранным»?
Открытый вопрос для размышления:
Является ли постоянное стремление отдельных социальных слоёв к интеграции в глобальную элиту неизбежной частью жизненного цикла больших государств — или возможно всё же создать такие культурные/ценностные основания, которые будут удерживать целостность «изнутри», несмотря на внешние искушения? Где проходит граница между здоровым развитием и саморазрушительным западничеством управленческой элиты?