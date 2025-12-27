Как погиб Сергей Есенин / Егор Яковлев
Какие существуют источники о смерти Сергея Есенина? Что послужило поводом для его госпитализации в психиатрическую клинику? В каких обстоятельствах он оказался осенью 1925 года, и причем здесь Айседора Дункан? Почему люди хотят верить в версию убийства поэта, и на какой период пришелся пик таких «свидетельств»? Кому было выгодны слухи об убийстве Сергея Есенина? Существуют ли доказательства того, что поэт добровольно ушел из жизни?
В авторской программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым в эфире радио Sputnik рассказываем о последних днях жизни Сергея Есенина и обстоятельствах, которые предшествовали гибели поэта.
Комментарий редакции
Ключевые идеи лекции
1. Версии гибели Есенина:
Классически обсуждаются две основные версии — самоубийство и убийство. В советский период господствовало мнение о самоубийстве, в 1980–1990-е годы в обществе и прессе стала популярна конспирологическая версия об убийстве поэта, предположительно по политическим мотивам.
2. Состояние Есенина к концу жизни:
Яковлев подчеркивает, что к декабрю 1925 года Есенин был чрезвычайно тяжело болен: хронический алкоголизм, "белая горячка", тяжелое психическое состояние, зафиксированные несколько суицидальных попыток, «раптусы» — приступы неконтролируемой тоски. Эти обстоятельства во многом объясняют возможную предрасположенность поэта к самоубийству.
3. Легенды и идеализации:
Автор отмечает, что люди склонны идеализировать любимых поэтов, и потому версия о самоубийстве нередко оказывается психологически неприемлема: «лучше бы убили» — тогда герой остается мучеником, а не человеком, сломленным страданиями и болезнью. Подобные идеализации являются естественной попыткой общества защитить идеализированный образ.
4. Конспирологические версии и их основания:
Подавляющее большинство доказательств "убийства" появились задним числом, исходят не от первоисточников, а через третьи руки или через много лет после событий. Допросы, материалы расследований, свидетельства современников — все указывает на самоубийство. Версии об участии Троцкого, Блюмкина, Сталина, Кирова разбираются и логически опровергаются, исходя из фактической ситуации в СССР в 1925 году.
5. Отношения Есенина с властью:
Есенин в действительности пользовался личным вниманием и поддержкой ряда высокопоставленных лиц советского государства. Не было ни свидетельств о системной вражде с властью, ни мотива для его устранения. Само государство уделяло большое внимание помощи поэту, несмотря на его хулиганские и деструктивные выходки.
6. Причины популярности конспирологий:
Широкое распространение версий о убийстве Есенина связано с политическим климатом перестройки и 1990-х, когда негатив к советской системе делал востребованными любые свидетельства её "преступлений". Психологически общество тяготеет к конспирологическим версиям, чтобы избежать неприятного признания болезненной правды о слабости и «неприглядности» кумира.
Аналитические замечания и междисциплинарные связи
Интересно, как в культурной памяти исторические фигуры — от Есенина до Пушкина и Лермонтова — "подгоняются" под коллективные запросы эпохи. Можно провести параллели с тем, как современные технологические средства (алгоритмы, нейросети) формируют индивидуальные "пузыри реальности", где сложнее отличить факт от вымысла. Аналогично, и исторические версии становятся проекцией общественных страхов и надежд: где-то хочется видеть мученичество, где-то — вину власти, где-то обожествить гения, лишив его страстей и слабости.
То, как общество «создаёт» биографии, перекликается с вопросами философии познания: возможно ли в принципе достичь объективной истины, если любое историческое событие преломляется через индивидуальный и коллективный опыт? Психология памяти и травмы также вносит свою лепту — травматичное легче пережить, придав ему смысл, объяснив заговором или "большим врагом".
Практические выводы
- Историческая истина о гибели Есенина, насколько возможно её приблизить, скорее всего, тривиальна и трагична: это был действительно тяжело больной, сломленный человек, и он покончил с собой.
- Культовые фигуры зачастую гораздо человечнее, чем их хотят видеть потомки, и реальность их последних дней полна боли, неприглядности и слабости.
- Стремление идеализировать или мистифицировать смерть (и жизнь) — психологически понятная, но наивная стратегия избавления от ощущения личной и национальной уязвимости.
Открытый философский вопрос
В конечном счёте в этой истории сталкиваются две большие темы: неразрешимость абсолютной исторической истины и наше нежелание принимать несовершенство великих людей. Какую истину мы ищем — о Есенине или о себе самих? И можем ли мы научиться видеть не только блики мифов, но и отражение реальности — с её слабостями, болью, внутренней борьбой?
Что значит для нас смириться с «человеческой», несовершенной правдой о тех, кого мы склонны идеализировать? Может ли это принятие сделать нас по-настоящему мудрее и свободнее, и позволит ли оно нам самому быть честнее перед собой?