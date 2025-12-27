Эфир на канале Свободная Пресса 24 декабря 2025 г.

Движение декабристов – закономерность или просто исторический казус, обросший мифами и литературой? 26 декабря (по новому стилю) исполняется 200 лет восстанию на Сенатской площади. Этот политический акт вновь приобрел остроту и актуальность. Кем были декабристы, каковы были их требования, насколько они отвечали интересам народа и противоречили устоям высшего общества?

О событиях тех далёких дней, о том, почему и сегодня они волнуют нас – в программе «Открытая студия».

Ведущая – Елена Янчук

00:00 Гость: Евгений Спицын – историк.

00:41 О критике декабристов. Становление движения.

18:17 План цареубийства.

33:35 Программные документы Северного и Южного общества. Что могло быть реализовано?

40:09 Почему декабристы не опирались на народные массы?

47:45 Восстание на Сенатской площади. Роль Милорадовича.

59:27 Александр I – фальшивка?

