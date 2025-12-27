Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

ЕВРЕИ-КОММУНИСТЫ И СИОНИСТЫ-УБИЙЦЫ: Две стороны одной истории | Олег Шишкин и Александр Колпакиди

В гостях у Александра Колпакиди — писатель и публицист Олег Шишкин. Мы привыкли бояться Китая или завидовать ему. Но как на самом деле эта страна совершила скачок из средневековья в киберпанк? Шишкин, вернувшийся из Китая, рассказывает о технологическом чуде, «красном туризме» и том, как КПК контролирует миллиардеров. Колпакиди вскрывает историческую подоплеку: роль СССР в китайской революции, интриги Сталина и Троцкого, и почему мы потеряли свое влияние. Во второй части — эксклюзивный анонс. Александр Колпакиди объявляет о работе над «Черной книгой сионизма» — ответом на антикоммунистическую пропаганду. Это будет хроника преступлений, которая перевернет представление о конфликте на Ближнем Востоке.

00:00 Введение: зачем говорить о Китае без мифов
01:46 История связки России и Китая, бэкграунд и источники
02:34 Первые впечатления: цифровизация, инфраструктура, «Шанхай = Нью-Йорк будущего»
03:30 Синьхайская революция 1911 и эмиграция китайцев в Россию
06:31 «Красный туризм» в Китае: память и маршруты
07:23 Как СССР поддерживал китайскую революцию: левый Гоминьдан, Чан Кайши, военспецы
09:21 Расколы в ВКП(б) из-за китайского вопроса и роль милитаристов
10:10 1927: нападение на советское посольство в Пекине, казнь Ли Дачжао
12:21 Культурное и политическое влияние СССР в 1920-е, обучение китайцев в СССР
13:17 Как Китай расколол российскую партию: Сталин vs Троцкий
14:12 Блюмкин и генерал Фын Юсиань: линии контакта
15:09 Острота внутрипартийной дискуссии: эпизод на Тверской
16:41 Политические интриги: спад влияния Троцкого и «мягкий» ход Сталина
17:57 Гоминьдан vs компартия: резня, но и сопротивление Японии
19:32 Коррупция Гоминьдана и мощная разведка КПК (вербовка на Западе)
20:41 Шанхай: европейская «старая кожа» и футуристический центр
— Дэн Сяопин и «четыре модернизации», контроль партии над олигархами
23:03 Косплей придворных эпохи Пуи и волна исторического кино
25:05 Роль КПК сегодня: уважение к функционерам и миллиардеров «под партией»
26:11 Культ героев, японская война и вопрос Тайваня; визы и перелёты
27:34 Почему при 1,4 млрд нет хаоса: гибкая и рациональная организация
28:25 Традиция + партия: древняя литература, тень «культурной революции»
29:14 Ирригация Мао: рис как символ стабильности
31:04 СССР и освобождение Китая от японских милитаристов; визит Мао в 1946–47
34:07 Подозрения в «троцкизме», советники и такт
37:33 Разведка: Рихард Зорге в Китае, японо-китайская сеть
39:36 Вклад Китая во Вторую мировую; Южный Сахалин
40:13 Критика Мао и «переплыв Янцзы»: жест лидера
41:07 Лидерство Мао и кадровые проблемы в КПК
41:41 Книги о Мао: воспоминания внука, «Тайфу над Китаем»
43:12 Никсон в Китае (1974): старт сближения
44:24 Провокация Виктора Луи и реакция МИДа СССР
45:29 СССР и Китай: параллельные траектории, Тяньаньмэнь, «социализм с китайской спецификой»
48:36 Советское наследие в Китае: космос, спорт, медицина, образование
49:52 Москва — Улан-Батор — Пекин: проект скоростной магистрали
51:03 «Страна мегаполисов»: отдых в нацпарках, социальные наблюдения
52:55 «Олигархи» как пустая тема для РФ: фокус на будущем
53:38 Анонс книги «Чёрная книга сионизма»: ответ «Чёрной книге коммунизма»
54:33 Содержание и структура будущей книги (хроника убийств)
55:21 Автор о своём отношении к теме после событий в Газе
57:09 Цель издания и доказательная база
57:46 Просьба о поддержке проекта
58:35 Параллельная книга о еврейских коммунистах
59:25 Финал: зачем «разоблачать негодяев» и чем можно помочь

#Колпакиди #Шишкин #Китай #История #СССР #Сионизм #Сталин #Мао #Геополитика

Комментарий редакции

Ключевые идеи


1. Китай и Россия: Мифы, реальность, взаимное влияние
- В начале видео ведущие обсуждают, насколько бесполезны спекуляции о внутренних проблемах Китая для простого россиянина, и подчеркивают, что личный опыт путешествия по стране разрушает стереотипы о Китае как о месте хаоса или угнетения.
- Китай представлен как страна будущего: технологически и организационно продвинутая, с сильной социальной и государственной структурой.

2. Историческое переплетение судеб
- История Китая и России тесно связана, взаимодействие начиналось еще с дореволюционных времен. Особое внимание уделяется революционным, советским и постсоветским периодам.
- Китайская революция, эмиграция из Китая в Россию, вклад китайцев в отечественную историю, а также культурные взаимозаемствования (еда, обычаи).
- Акцент на вкладе Советского Союза в создание коммунистической партии Китая, формировании кадров, идеологии, включая участие советских советников.

3. Испытания, расколы, фанатизм и прагматизм
- Вспоминается острый идеологический раскол в верхушке ВКП(б) по вопросу помощи Китаю: поддерживать ли левый Гоминьдан или коммунистов.
- Описывается жесткая борьба внутри самого Китая — между националистами (Гоминьданом) и коммунистами, крайние проявления фанатизма и массовое насилие.
- Приводится параллель между фанатизмом "идейных" борцов и прагматической расчетливостью аппарата власти, а также коррупцией националистов и "революционной чистотой" коммунистов.
- Осмысливается, как эти экстремумы и компромиссы отражаются в социальных институтах, культуре памяти и даже в бытовом поведении.

4. Современый Китай: Традиции, модернизация, национальная идентичность
- Говорится о гибкой и эффективной системе управления, необычной для столь густонаселенной страны.
- Несмотря на социалистическую риторику, Китай активно интегрирует национальные традиции, историческую память (например, косплей эпохи империи), пропаганду героизма и своеобразную сакрализацию коммунистической партии.
- Затрагивается проблема Тайваня как вопроса национальной целостности и рационального подхода к сложным вопросам.

5. Сравнительный подход и взаимные уроки
- Критически осмысляется советский и российский путь: замечается, что заимствованный советский опыт интегрирован Китаем наряду с современными западными технологиями; важный урок — ориентация на самостоятельное развитие, а не ожидание помощи извне.
- Признается уникальность китайского опыта: социальный успех, уменьшение бедности, развитие инфраструктуры, культура труда и рациональное мышление.

6. Размышления о двойственности и моральной неоднозначности истории
- В конце затрагивается тема готовящейся книги с хроникой "убийств сионистов" и параллельно — книга о еврейских коммунистах-героях, чтобы показать наличие в одном народе и "злодеев", и "героев".
- Противопоставление идеологических крайностей: демонстрация, что односторонние картины мира и идеализации неизбежно искажают правду и историческую память.

Вывод


Беседа разворачивается вокруг осмысления сложной, многослойной связи между Китаем и Россией в 20–21 веках: политической, культурной, идеологической. Авторы показывают, что за привычными мифами и упрощенными схемами находится гораздо более сложная и живая реальность, наполненная не только столкновением интересов и идеологий, но и взаимным обогащением, коллективной и индивидуальной трагедией, личными судьбами.

Китай появляется не просто как "чужая" страна, а как своеобразный исторический партнёр, от которого Россия могла бы учиться не столько слепому копированию, сколько умению интегрировать прагматичную рациональность и уважение к собственной традиции. Сквозной вопрос — как обществу не застревать в догматизме или самоуничтожающем нигилизме, но искать свою "меру" между целостной идентичностью и открытостью переменам.

Финальный акцент делается на человеческой двойственности. В одном народе могут соседствовать герои и преступники, идеалисты и фанатики, а реальная история всегда сложнее прокламаций. Память достойна и беспристрастной хроники преступлений, и признания подлинных примеров борьбы за справедливость. Такая позиция требует зрелости: признать тёмные и светлые стороны любой традиции, не отвергая обеих.

В практическом плане, беседа как бы призывает:
- Не жить мифами о других, а трезво и с любопытством вглядываться в собственную реальность.
- Не искать спасения в чужих проблемах, а выстраивать развитие исходя из собственных сил.
- Сохранять критическое мышление по отношению к исторической памяти, создавая пространство и для героизации, и для признания трагедий.

И в завершение — так ли реальна для нас угроза "внешних врагов" и оправдание внутренних проблем образом "героев" или "злодеев" другого народа? Не скрывается ли за подобными дуализмами нежелание честно смотреть на свои собственные цели, ценности и ошибки? Возможно, истина и смысл для каждого находятся на пути личного осознания этой двойственности и постоянном поиске баланса между памятью, реальностью и движением в будущее. Как научиться удерживать этот баланс — и не бояться вглядываться в сложную правду, даже если она не утешает?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/4e2b8735f2575fc7c28491a4438e853b/
