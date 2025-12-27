Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

В гостях у Александра Колпакиди — писатель и публицист Олег Шишкин. Мы привыкли бояться Китая или завидовать ему. Но как на самом деле эта страна совершила скачок из средневековья в киберпанк? Шишкин, вернувшийся из Китая, рассказывает о технологическом чуде, «красном туризме» и том, как КПК контролирует миллиардеров. Колпакиди вскрывает историческую подоплеку: роль СССР в китайской революции, интриги Сталина и Троцкого, и почему мы потеряли свое влияние. Во второй части — эксклюзивный анонс. Александр Колпакиди объявляет о работе над «Черной книгой сионизма» — ответом на антикоммунистическую пропаганду. Это будет хроника преступлений, которая перевернет представление о конфликте на Ближнем Востоке.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение: зачем говорить о Китае без мифов

01:46 История связки России и Китая, бэкграунд и источники

02:34 Первые впечатления: цифровизация, инфраструктура, «Шанхай = Нью-Йорк будущего»

03:30 Синьхайская революция 1911 и эмиграция китайцев в Россию

06:31 «Красный туризм» в Китае: память и маршруты

07:23 Как СССР поддерживал китайскую революцию: левый Гоминьдан, Чан Кайши, военспецы

09:21 Расколы в ВКП(б) из-за китайского вопроса и роль милитаристов

10:10 1927: нападение на советское посольство в Пекине, казнь Ли Дачжао

12:21 Культурное и политическое влияние СССР в 1920-е, обучение китайцев в СССР

13:17 Как Китай расколол российскую партию: Сталин vs Троцкий

14:12 Блюмкин и генерал Фын Юсиань: линии контакта

15:09 Острота внутрипартийной дискуссии: эпизод на Тверской

16:41 Политические интриги: спад влияния Троцкого и «мягкий» ход Сталина

17:57 Гоминьдан vs компартия: резня, но и сопротивление Японии

19:32 Коррупция Гоминьдана и мощная разведка КПК (вербовка на Западе)

20:41 Шанхай: европейская «старая кожа» и футуристический центр

— Дэн Сяопин и «четыре модернизации», контроль партии над олигархами

23:03 Косплей придворных эпохи Пуи и волна исторического кино

25:05 Роль КПК сегодня: уважение к функционерам и миллиардеров «под партией»

26:11 Культ героев, японская война и вопрос Тайваня; визы и перелёты

27:34 Почему при 1,4 млрд нет хаоса: гибкая и рациональная организация

28:25 Традиция + партия: древняя литература, тень «культурной революции»

29:14 Ирригация Мао: рис как символ стабильности

31:04 СССР и освобождение Китая от японских милитаристов; визит Мао в 1946–47

34:07 Подозрения в «троцкизме», советники и такт

37:33 Разведка: Рихард Зорге в Китае, японо-китайская сеть

39:36 Вклад Китая во Вторую мировую; Южный Сахалин

40:13 Критика Мао и «переплыв Янцзы»: жест лидера

41:07 Лидерство Мао и кадровые проблемы в КПК

41:41 Книги о Мао: воспоминания внука, «Тайфу над Китаем»

43:12 Никсон в Китае (1974): старт сближения

44:24 Провокация Виктора Луи и реакция МИДа СССР

45:29 СССР и Китай: параллельные траектории, Тяньаньмэнь, «социализм с китайской спецификой»

48:36 Советское наследие в Китае: космос, спорт, медицина, образование

49:52 Москва — Улан-Батор — Пекин: проект скоростной магистрали

51:03 «Страна мегаполисов»: отдых в нацпарках, социальные наблюдения

52:55 «Олигархи» как пустая тема для РФ: фокус на будущем

53:38 Анонс книги «Чёрная книга сионизма»: ответ «Чёрной книге коммунизма»

54:33 Содержание и структура будущей книги (хроника убийств)

55:21 Автор о своём отношении к теме после событий в Газе

57:09 Цель издания и доказательная база

57:46 Просьба о поддержке проекта

58:35 Параллельная книга о еврейских коммунистах

59:25 Финал: зачем «разоблачать негодяев» и чем можно помочь

#Колпакиди #Шишкин #Китай #История #СССР #Сионизм #Сталин #Мао #Геополитика