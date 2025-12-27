Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Историк и писатель Андрей Буровский продолжает разбирать тему мистики и спецслужб. В этом выпуске мы отделяем зерна от плевел: был ли Вольф Мессинг великим провидцем на службе у Сталина, или это талантливый артист и мифотворец?

Буровский объясняет, почему настоящие разведчики смеются над телевизионными экстрасенсами, разбирает феномен Розы Кулешовой (женщины, которая «видела» пальцами) и рассказывает леденящую душу историю из личного архива. Что такое ритуал «эн вольт»? Как восковая кукла с иглами, найденная в кубанской станице, связала судьбы трех девушек и к чему это привело? Скептический разбор необъяснимых фактов.

00:00 Введение: экстрасенсы и спецслужбы, где преувеличение

01:24 Почему «звёзды» шоу не работают в разведке

02:23 Вольф Мессинг: факты против слухов

06:42 Цирковая карьера и чтение по микромимике

07:57 Мифы о встречах со Сталиным и Гитлером

10:05 «Разоблачение хищений» Мессингом: почему сомнительно

12:33 Роза Кулешова: феномен, эпилепсия, «чтение пальцами»

14:41 Международная шумиха и реальный интерес науки

15:28 Смена оптики: скепсис и личные наблюдения

16:21 Источники рассказа: беседы с участниками событий

17:05 Малый город на Кубани, три Лены и переезд

18:59 Учёба, семьи, разные судьбы

19:56 Одинаковые болезни и поиск «экстрасенса» Миши

21:45 «Экранирование» дома и находка восковой фигурки

23:43 Что такое «эн вольт», игла в сердце и исцеление

25:39 Трагедия второй Лены, исчезновение третьей

28:26 Вывод автора: верить рассказам свидетелей или нет

30:17 Партнёрский блок: мемуары и семейные истории

30:32 Зов к реальным свидетелям и настоящим практикам

31:23 Финал: вопросы зрителей, тема шаманов и «изменение реальности»

