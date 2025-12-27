БУРОВСКИЙ ПРОТИВ «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ». Как Сталин относился к Мессингу | Андрей Буровский
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
Историк и писатель Андрей Буровский продолжает разбирать тему мистики и спецслужб. В этом выпуске мы отделяем зерна от плевел: был ли Вольф Мессинг великим провидцем на службе у Сталина, или это талантливый артист и мифотворец?
Буровский объясняет, почему настоящие разведчики смеются над телевизионными экстрасенсами, разбирает феномен Розы Кулешовой (женщины, которая «видела» пальцами) и рассказывает леденящую душу историю из личного архива. Что такое ритуал «эн вольт»? Как восковая кукла с иглами, найденная в кубанской станице, связала судьбы трех девушек и к чему это привело? Скептический разбор необъяснимых фактов.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение: экстрасенсы и спецслужбы, где преувеличение
01:24 Почему «звёзды» шоу не работают в разведке
02:23 Вольф Мессинг: факты против слухов
06:42 Цирковая карьера и чтение по микромимике
07:57 Мифы о встречах со Сталиным и Гитлером
10:05 «Разоблачение хищений» Мессингом: почему сомнительно
12:33 Роза Кулешова: феномен, эпилепсия, «чтение пальцами»
14:41 Международная шумиха и реальный интерес науки
15:28 Смена оптики: скепсис и личные наблюдения
16:21 Источники рассказа: беседы с участниками событий
17:05 Малый город на Кубани, три Лены и переезд
18:59 Учёба, семьи, разные судьбы
19:56 Одинаковые болезни и поиск «экстрасенса» Миши
21:45 «Экранирование» дома и находка восковой фигурки
23:43 Что такое «эн вольт», игла в сердце и исцеление
25:39 Трагедия второй Лены, исчезновение третьей
28:26 Вывод автора: верить рассказам свидетелей или нет
30:17 Партнёрский блок: мемуары и семейные истории
30:32 Зов к реальным свидетелям и настоящим практикам
31:23 Финал: вопросы зрителей, тема шаманов и «изменение реальности»
#Буровский #Мессинг #Мистика #История #Спецслужбы #СССР #ЭнВольт #КГБ
Комментарий редакции
1. Скептическое отношение к шоу и экранизациям вокруг экстрасенсов
- Андрей Буровский выражает сомнение по поводу реальности экстрасенсов, особенно в контексте их связи со спецслужбами.
- Скептицизм основан на наблюдении: настоящая работа спецслужб требует анонимности и конкретики, а «засвеченный» шоумен или артист, как, например, участники «Битвы экстрасенсов», едва ли интересен для такой деятельности.
- Большинство рассказов о работе экстрасенсов со спецслужбами исходят от медийных персонажей, которые зарабатывают именно публичностью, а не результатами скрытой работы.
- Истории, связанные с Вольфом Мессингом — цирковым артистом и иллюзионистом, — скорее принадлежат к области мифотворчества и последовательной раскрутки шоу, чем к реальным фактам.
2. Феномен Вольфа Мессинга как пример мистификаций
- Истории о встречах Мессинга со Сталиным или Гитлером автор считает вымыслом, не подтверждённым историческими источниками.
- Буровский отмечает, что мистические шоу и талантливые фокусы зачастую объясняются хорошей работой с информацией, наблюдательностью и способностями к манипулированию, а не особыми экстраординарными возможностями.
- Подобные персонажи, хоть и интересны публике, реального влияния на политику и спецслужбы не имели.
3. Пример Розы Кулешовой
- История Кулешовой, обладавшей якобы способностью читать пальцами (и даже ягодицами), становится не столько примером паранормального, сколько медийным явлением, выгодным западной прессе, чтобы одновременно и сенсацию сделать, и показать неординарность советской жизни.
- Обвинения Кулешовой в мошенничестве остаются неразрешёнными — возможно, были некоторые необычные способности, но доказательств реальности феноменов нет.
4. Разграничение между "шоу" и имеющими место загадочными явлениями
- Все исторические шоу-экстрасенсы и артисты, как считает Буровский, не имеют отношения к реальному влиянию на политику или спецслужбы.
- Однако он открыто признаёт: за дымовой завесой мифов иногда скрывается «огонёк» истинной загадочности.
5. Личный рассказ-история об аномальном событии
- Буровский приводит свой частный случай: история трёх девушек, одну из которых удалось спасти от необъяснимой болезни после обнаружения ритуальной фигурки с иглой (так называемый «энвольт»), и вмешательства некоего таинственного Миши из Феодосии, которому приписывают эзотерические способности.
- Это событие имело живых свидетелей, которых автор лично знал, поэтому считает его правдоподобным. Хотя учёный признаёт: не может с уверенностью утверждать, кем был этот человек и по-настоящему ли обладал он паранормальными способностями.
6. Отношение к сверхъестественному и истинности
- Буровский разделяет позицию: истина — это не вера в чудеса по рассказам пятой руки. Важно различать реальные свидетельские показания от легенд и вымыслов.
- Он отмечает: «Я верю, что здесь кофе, а здесь вода, потому что могу проверить». Сверхъестественное он допустим, если видел его своими глазами, как, например, у шаманов.
Выводы и философский анализ:
Видео строится вокруг скептического, но не закрытого взгляда на феномен экстрасенсов. Буровский последовательно отделяет разрекламированные мифы, цирк и шоу-бизнес от реальных случаев, в которых он готов допустить существование необычных явлений — однако лишь при наличии достоверных, живых свидетельств. Здесь проявляется здравый прагматизм: пока нет прямых доказательств, — нет и оснований считать феномен реальным.
Интересно, что подход Буровского сочетается с философией ограниченной доступности истины: субъективные рассказы, коллективные мифы и личный опыт не совпадают с научной проверяемостью фактов, но и не отменяют возможности необычного, если оно вдруг происходит на глазах у участников. Это походит на функцию «устной информации» в милицейской среде — знание без официального подтверждения, принимаемое внутри общины, но нераскрываемое вовне.
В междисциплинарном ракурсе Буровский замечает, что феномен веры в экстрасенсов включает не только психологию (склонность к идеализации и мистификации), но и медийные, социологические и даже политические аспекты: мифы и сенсации зачастую выгодны для шоу и пропаганды. Также присутствует вопрос этики: как относиться к феноменам, за которыми могут скрываться реальные человеческие драмы и страдания?
В заключение, остаётся открытым вопрос — допускает ли наше восприятие правду, если её невозможно доказать, но есть субъективное и, возможно, коллективное опытное знание? Не является ли сама истина — особенно в таких приграничных темах — скорее процессом совместного исследования и поиска, чем чёткой границей между «фантазией» и «реальностью»?
Завершающий вопрос для размышлений: