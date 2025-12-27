Лет 5–7 назад наиболее частой критикой в отношении аналитики и прогнозов автора были утверждения о нагнетании и запугивании, что практически ничего из сказанного не случится, а описанные сценарии ужасны и невозможны. Ход времени резко ускорился, события понеслись вскачь, миропорядок начал меняться на глазах. Общая тональность критики изменилась кардинально, теперь те же самые прогнозы стали казаться многим неоправданно оптимистичными, оторванными от страшной реальности.

Между тем, ничего принципиально нового не звучало, основные тренды и сценарии были описаны в самом начале, изменению подвергались лишь траектории, веса / вероятность реализации сценариев, появлялись дополнительные детали и проработка. Отдельные события проходили в разы проще и мягче, чем виделось в рамках инерционных сценариев, например, изменение нашего отношения к Западу, переход от уважения и пиетета к брезгливости и неприятию прошёл очень быстро. Другие явления и действия, наоборот, вышли на жёсткую опасную траекторию.

Для примера, если бы на Западе объективно оценивали расклады, моделируя действия России, то они изначально не стали бы биться за Украину, верно оценив последствия и перспективы на среднесрочный период. Подобные изменения траектории происходят постоянно, так в рамках рациональной логики и политологических моделей Дональд Трамп должен проиграть промежуточные выборы в ноябре 2026 г., потеряв часть полномочий, вся социология и прогнозы твердят об этом.

Однако, в рамках геостратегических раскладов и долгосрочных последствий, элиты США должны будут сделать всё возможное, чтобы дать ему довести взятый курс, так как речь идёт о выживании. В 2020 г. они уже сделали ошибку, сменив стратегический курс, запустив ультраглобализм (инклюзивным капитализмом, глобальное потепление и принудительная медицина), что завершился провалом и потерей стратегической инициативы.

Неверная оценка перспектив и долговременных противостояний является распространенной и типичной ошибкой. С позиции постзнания очень интересно и полезно изучать прогнозы и аналитические материалы проигравшей стороны. Оценки потенциала к сопротивлению СССР делались в Третьем Рейхе не столь наивно и поверхностно, как многим кажется, объективные проблемы и сложности были хорошо разобраны. По большей части критических ресурсов, технологий и производств выводы были обоснованы и логичны.

Немцы недооценили героизм, изворотливость и адаптивность русских, дали лишнее время. В каждой отрасли можно найти множество примеров, как изначально отсутствующий / ограниченный ресурс находился практически волшебством. Мобилизация, творческий поиск, пересмотр норм и параметров, бережное отношение к запасам, альтернативные источники и замены, научный и инженерный прорыв, реализация ранее отвергнутых из-за нецелесообразности проектов и т.д. давали потрясающий результат. После чего вдруг выяснялось, что ранее описанных ограничений больше нет и кратный рост становился реальностью.

В этой же логике Запад оценивал перспективы и устойчивость России в 2022 г., опираясь на существующие и заявленные возможности, перечисляя множество дефицитов и ограничений. Моделировать воюющую сторону крайне сложно, нужно из стратегической позиции попытаться найти выход, пусть он будет дорогим и сложным, всё равно, это нужно учитывать.

Как правило, настоящие критические ресурсы в войнах на истощение становятся понятны ближе к финалу, когда исправить уже ничего нельзя, чаще всего это: подготовленные, обученные и мотивированные люди, доступные технологии, объёмные, массовые ресурсы и время. Именно это заканчивается у киевского режима и отсутствует у Европы, точнее у них более нет даже возможности создать необходимое за имеющееся время. Вместо этого европейцы отвлекают себя откровенным идиотизмом.

И, да, геополитика – не дуэль шахматистов, где к противнику подбирают ключ (4 час игры, утро, яркий свет и др.), как в своё время Владимир Крамник разобрал Гарри Каспарова, из-за чего последний прекратил играть и в итоге стал иноагентом, экстремистом и террористом….))

