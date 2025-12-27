Андрей Школьников: Недооценка героизма и изворотливости
Лет 5–7 назад наиболее частой критикой в отношении аналитики и прогнозов автора были утверждения о нагнетании и запугивании, что практически ничего из сказанного не случится, а описанные сценарии ужасны и невозможны. Ход времени резко ускорился, события понеслись вскачь, миропорядок начал меняться на глазах. Общая тональность критики изменилась кардинально, теперь те же самые прогнозы стали казаться многим неоправданно оптимистичными, оторванными от страшной реальности.
Между тем, ничего принципиально нового не звучало, основные тренды и сценарии были описаны в самом начале, изменению подвергались лишь траектории, веса / вероятность реализации сценариев, появлялись дополнительные детали и проработка. Отдельные события проходили в разы проще и мягче, чем виделось в рамках инерционных сценариев, например, изменение нашего отношения к Западу, переход от уважения и пиетета к брезгливости и неприятию прошёл очень быстро. Другие явления и действия, наоборот, вышли на жёсткую опасную траекторию.
Для примера, если бы на Западе объективно оценивали расклады, моделируя действия России, то они изначально не стали бы биться за Украину, верно оценив последствия и перспективы на среднесрочный период. Подобные изменения траектории происходят постоянно, так в рамках рациональной логики и политологических моделей Дональд Трамп должен проиграть промежуточные выборы в ноябре 2026 г., потеряв часть полномочий, вся социология и прогнозы твердят об этом.
Однако, в рамках геостратегических раскладов и долгосрочных последствий, элиты США должны будут сделать всё возможное, чтобы дать ему довести взятый курс, так как речь идёт о выживании. В 2020 г. они уже сделали ошибку, сменив стратегический курс, запустив ультраглобализм (инклюзивным капитализмом, глобальное потепление и принудительная медицина), что завершился провалом и потерей стратегической инициативы.
Неверная оценка перспектив и долговременных противостояний является распространенной и типичной ошибкой. С позиции постзнания очень интересно и полезно изучать прогнозы и аналитические материалы проигравшей стороны. Оценки потенциала к сопротивлению СССР делались в Третьем Рейхе не столь наивно и поверхностно, как многим кажется, объективные проблемы и сложности были хорошо разобраны. По большей части критических ресурсов, технологий и производств выводы были обоснованы и логичны.
Немцы недооценили героизм, изворотливость и адаптивность русских, дали лишнее время. В каждой отрасли можно найти множество примеров, как изначально отсутствующий / ограниченный ресурс находился практически волшебством. Мобилизация, творческий поиск, пересмотр норм и параметров, бережное отношение к запасам, альтернативные источники и замены, научный и инженерный прорыв, реализация ранее отвергнутых из-за нецелесообразности проектов и т.д. давали потрясающий результат. После чего вдруг выяснялось, что ранее описанных ограничений больше нет и кратный рост становился реальностью.
В этой же логике Запад оценивал перспективы и устойчивость России в 2022 г., опираясь на существующие и заявленные возможности, перечисляя множество дефицитов и ограничений. Моделировать воюющую сторону крайне сложно, нужно из стратегической позиции попытаться найти выход, пусть он будет дорогим и сложным, всё равно, это нужно учитывать.
Как правило, настоящие критические ресурсы в войнах на истощение становятся понятны ближе к финалу, когда исправить уже ничего нельзя, чаще всего это: подготовленные, обученные и мотивированные люди, доступные технологии, объёмные, массовые ресурсы и время. Именно это заканчивается у киевского режима и отсутствует у Европы, точнее у них более нет даже возможности создать необходимое за имеющееся время. Вместо этого европейцы отвлекают себя откровенным идиотизмом.
И, да, геополитика – не дуэль шахматистов, где к противнику подбирают ключ (4 час игры, утро, яркий свет и др.), как в своё время Владимир Крамник разобрал Гарри Каспарова, из-за чего последний прекратил играть и в итоге стал иноагентом, экстремистом и террористом….))
Теги события:
геостратегия прогнозы запад ультраглобализм стратегия аналитикаАндрей Школьников
Комментарий редакции
1. Изменчивость восприятия прогнозов: Прогнозы и аналитика автора раньше воспринимались как чрезмерно пугающие, а теперь — как слишком оптимистичные. Реальные события порой превосходят или опровергают ожидания, и тональность общественной реакции меняется соответственно.
2. Сценарии и детали: Основные сценарии и тренды долго остаются неизменными, но меняется их детализация, вероятности и отдельные траектории событий. Некоторые перемены проходят мягче, чем ожидалось, другие — жёстче и опаснее.
3. Неверная оценка перспектив: Ошибка зачастую состоит в неправильной оценке долгосрочного сопротивления и адаптивности противника — эта ошибка была фатальна для Третьего Рейха, который недооценил "героизм, изворотливость и адаптивность русских", а современный Запад аналогично недостаточно глубоко анализирует устойчивость России.
4. Ресурсы и адаптация: В условиях давления или войны часто кажется, что ресурсов не хватает, но изворотливость, творческий подход, пересмотр стандартных решений и способность к мобилизации позволяют находить неожиданные источники сил, приводя к прорывам за пределы прежних ограничений.
5. Ограниченность западной стратегии и ошибок: Запад ошибается в расчетах относительно России и Украины, в частности — в оценке доступных ресурсов, подготовленных людей и коллективной воли. Европа, по мнению автора, вообще увлеклась отвлечённой деятельностью вместо решения реальных задач.
6. Геополитика vs. шахматы: Автор критикует трактовку геополитики как "шахматной партии", где можно просто подобрать ключ к противнику. На деле в стратегических конфликтах есть много хаотичных, творческих, иррациональных факторов.
---
Вывод:
Школьников подчеркивает, что в условиях переломных исторических моментов (кризисы, войны, смена миропорядка) ожидания и прогнозы часто ошибочны из-за недооценки внутреннего человеческого потенциала — героизма, креативности, способности к быстрой адаптации народа или системы. Внешние наблюдатели склонны строить выводы по статическим данным, игнорируя динамику мобилизационных, психологических и культурных факторов. Именно в экстремальных условиях проявляются скрытые возможности, которые трудно смоделировать логически заранее.
С философской точки зрения мы видим проявление ситуации, когда рационалистическая, схематическая картина мира (будь то западное моделирование России или нацистские аналитики о СССР) ограничена, поскольку не учитывает "человеческий фактор" — субъективность, волю, иррациональную изворотливость, зачастую решающую исход событий. Эта логика близка к ряду исторических концепций — например, Гегель писал о "лукавстве разума истории", а современные психологи отмечают пластичность и устойчивость психики под давлением.
Здесь можно провести аналогию с работой нейросетей: даже если система ограничена по изначальным ресурсам (как "слоями" и "нейронами"), при творческом синтезе и переобучении часто возникают неожиданные решения — и в технических, и в человеческих организациях.
В практическом плане вывод статьи — не стоит недооценивать потенциал адаптации и изобретательности наций, коллективов, индивидов, особенно в условиях внешнего давления и ухудшения обстоятельств. Логика "моделей" и "таблиц" разбивается о живое и зачастую иррациональное человеческое начало, выходящее за пределы расчёта.
Открытый вопрос:
Если истинная устойчивость проявляется лишь на пределе возможностей, и именно там вспыхивают неожиданные прорывы, то как нам — индивидуально и как обществу — учиться видеть и уважать скрытый резерв человеческого духа, а не только оценивать силу по формальным показателям? Где проходит граница между разумным планированием и доверием к иррациональным возможностям жизни?