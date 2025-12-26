С.В. Савельев – Этюды эволюции. Бинарность самоорганизации
Комментарий редакции
1. Связь биологических и социальных процессов:
Автор ищет параллели между эмбриологическими механизмами формирования формы (морфогенезом) и самоорганизацией человеческих сообществ, подчеркивая, что в обеих сферах действуют сходные принципы.
2. Критика редукционизма в науке:
Звучит резкая критика в адрес популяризаторов и сторонников сугубо молекулярно-генетического детерминизма, которые игнорируют сложные надклеточные, биомеханические механизмы. Геном, по его мнению, играет скорее подчинённую роль — инициирует процессы в ответ на внешние сигналы, а не определяет всё изначально.
3. Механизмы формирования формы:
В эмбриогенезе решающую роль, особенно на ранних этапах, играют биомеханические и межклеточные взаимодействия (например, позиционные сигналы, механические силы и ионные каналы). Только когда определённая морфология сформирована, включаясь гены для специализированных процессов.
4. Двойственная (бинарная) самоорганизация:
Система формируется с помощью двух физических механизмов — биомеханического (позиционные сигналы и взаимодействия клеток) и генетического (каскады экспрессии генов). Эта бинарность, по мнению автора, лежит в основе устойчивости и гибкости развития.
5. Социальные аналогии:
В человеческом обществе функцию межклеточных сигналов выполняет информационный обмен — телевидение, интернет, "болтовня", сарафанное радио. Для нормального "развития" общества важно, чтобы информационная (коммуникативная) среда не была оторвана от материальной (экономической) базы, иначе происходит дезорганизация, патология, как и в эмбриогенезе.
6. Социальные кризисы как морфологические сбои:
Автор иллюстрирует это историческими примерами: обещания, интегрирующие общество (лозунги Октябрьской революции), быстро потеряли силу, как только реальность не подтвердила коммуникационно инициированные ожидания, система начинает работать "под угрозами".
7. Опасность потери самоорганизации:
Если система обратной связи и регуляции нарушена (как на биологическом, так и на социальном уровне), возможен крах всей системы.
---
Выводы и философская рефлексия
Эта беседа предлагает междисциплинарный взгляд на проблему самоорганизации и стабильности систем. Автор указывает на опасность одностороннего подхода как в науке (редукция всего к генам), так и в обществе (иллюзия, что одной болтовнёй можно построить функционирующее общество). Он напоминает, что успешное формирование устойчивых организмов или социальных структур возможно только при тонком балансе между внешней коммуникацией и внутренними, материальными процессами.
Интересно, что этот подход перекликается с системным мышлением, популярным и в биологии (например, теория синергетики и автопоэзиса), и в современной социальной философии. Мы видим, как каузальные петли, обратная связь и позиционные сигналы — универсальны, проявляясь от клеточного уровня до общества в целом.
Прагматический вывод ясен: доверять стоит не только линейным объяснениям или лозунгам, но и реальным механизмам, которые поддерживают устойчивость — материальные условия, каналы коммуникации, механизмы обратной связи. Только их синхронизация ведёт к гармоничному развитию.
В тоже время стоит отметить ограниченность любой аналогии: биологическая самоорганизация (действующая по физическим законам) и самоорганизация культуры (с её символическими системами) всё же различаются по своей природе.
Открытый вопрос для самостоятельного размышления:
Что может быть помощью или помехой для современной социальной "морфогенезы"? Находимся ли мы на этапе гармонизации биомеханики и “болтовни”, или опасно расходимся между поверхностным информационным обменом и реальными преобразованиями? Как нам научиться распознавать и поддерживать здоровую самоорганизацию в столь хрупких и многоуровневых системах?