“О декабрьских событиях в Алма-Ате 1986 года”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 16 декабря 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
16 декабря 1986 года в центре города начались массовые студенческие выступления, спровоцированные решением ЦК КПСС сменить Первого секретаря Казахской Компартии — Кунаева — на Колбина, выходца из России. Это решение восприняли как пренебрежение к национальным кадрам и символ продолжения колониальной политики центра по отношению к республикам. О тех событиях рассказал историк и публицист Евгений Спицын.
Прослушайте этот эфир в аудиозаписи.
Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196411
#Спицын #РадиоМаяк #Интервью
Комментарий редакции
В этом разговоре историка Евгения Спицына с Сергеем Стиллавиным обсуждаются события декабря 1986 года в Алма-Ате — первый крупный массовый протест в позднесоветском Казахстане, сигнализировавший о скором распаде центральной власти СССР. Приводится хронология и внутренний контекст смены руководства в Казахской ССР, причины и трактовки молодежных волнений, роль национального вопроса и реакция партийной верхушки.
Основные тезисы беседы
1. Кадровая политика как спусковой крючок:
Формальный повод — снятие первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухамеда Кунаева (очень влиятельной фигуры, "крышуемой" Брежневым) и назначение на его место Геннадия Колбина — человека приезжего, ни с народом, ни с кланами не связанного. Инициатором был сам М.С. Горбачёв и его окружение, особенно Егор Лигачёв, курировавший тогда кадровые вопросы в партии.
2. Нарушение негласных правил:
В республиках традиционно первым секретарём был либо представитель "титульной" нации, либо хотя бы человек, связанный с местными элитами. Однако этническая составляющая не всегда была принципиальной: бывало, руководили и не местные (примеры — Брежнев, Мельзаян). Но именно в этом случае назначение "варяга" пришло в ситуацию затянувшегося позднесоветского застоя, что, наряду с внутренними распрями в руководстве, создало взрывоопасный фон.
3. Сложный клубок интриг:
Существуют разные версии, кто подталкивал к протестам:
- сам Кунаев (в назидание Москве),
- Назарбаев и его окружение (в борьбе за власть),
- спонтанные стихийные настроения среди студентов, на которые лишь косвенно влияла местная интеллигенция,
- националисты, увидевшие шанс для самоутверждения.
Однако ни одну из этих версий нельзя считать полностью подтверждённой. Протест быстро приобрёл массовый характер, но "зачинщики" так и не были формально обозначены.
4. Отношение властей и элит к протесту:
Казахская национальная и творческая элита в целом держалась осторожно, не была непосредственным катализатором событий — хотя среди интеллектуалов (Сулейменов и др.) национальные настроения были. Протест был в основном молодежным, и официально власть попыталась свести всё к "хулиганству неразумных молодых людей", чтобы избежать разрастания темы этнической и антисоюзной мобилизации, хотя в других республиках сигнал был воспринят как пример возможности протеста.
5. Последствия и историческое значение:
Декабрьские события стали первым звоночком для национального самоосознания и возможного сепаратизма в республиках СССР. Несмотря на попытки замять националистический подтекст, последствия затронули широкий спектр казахского общества и других республик — протест стал примером выхода из подчинения центральной власти.
Выводы с философским и прагматическим ракурсом
- Истина о тех событиях туманна:
Мы сталкиваемся с типичной для истории ситуацией: однозначного ответа, кто был подлинным инициатором протестов, нет. Это напоминает алгоритмы нейросетей — множество факторов, влияющих друг на друга, без выделенного "центра". Вмешательство партийной "верхушки" (материалистические причины) и формирование идентичности на местах (идеалистические мотивы) переплелись в хаотический клубок, последствия которого поняли уже постфактум.
- О хрупкости больших систем:
СССР воспринимался монолитом, но внутри были трещины несостыкованных интересов элит и народа, этнических и социальных идентичностей, кадровых ошибок и скрытых амбиций. Как в сложных программах: одна неучтённая переменная (неудачное назначение) может привести к сбою всей системы. Вопрос, почему традиция "местного первого секретаря" вдруг стала важна и вызвала бунт, иллюстрирует непредсказуемость социальных процессов — даже вроде бы малозначимый шаг может стать детонатором.
- О природе протеста, смысле случайности и закономерности:
Как различить спонтанность и запланированность в массовых движениях? Можно ли с уверенностью определить, где истоки — в тайных интригах элиты или в неосознанном движении масс? Психология толпы, влияние скрытых центров управления (будь то отдел кадров партии или негласные лидеры) всегда двусмысленны и не до конца прозрачны даже для самих участников. Осознанность и анализ не всегда гарантируют истину, потому что субъективный опыт каждого участника и историка ограничен.
- Приглашение к размышлению:
Декабрьские 1986 года волнения — не столько загадка истории, сколько повод задуматься: насколько в нашей личной и коллективной жизни управляемость и предсказуемость событий являются иллюзией? Как часто "истинные" причины оказываются переплетены с контекстом и случайностями, а осознание последствий приходит только спустя годы?
Открытый вопрос для читателя:
Что для вас важнее при взгляде на такие исторические развилки: искать однозначных виновников и героев, или учиться видеть непредсказуемый, многослойный характер любой судьбоносной перемены — как в обществе, так и в личной жизни?