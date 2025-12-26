НОВОГОДНИЕ СОВЕТСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ
Друзья! Совсем скоро Новый год и каникулы. Предлагаем вашему вниманию подборку новогодних советских мультфильмов: добрых, светлых, радостных – то, что нужно в начале года
“Дед Мороз и лето” 1969 г Дети показывают Деду Морозу красоту лета: бабочек, зеленую травку, солнышко.
“Свидание” 1982 г Влюбленные снеговики спешат друг к другу и боятся опоздать на свидание. Ну и что, что они полностью состоят из снега? У снеговиков тоже есть сердце.
“Снеговик-почтовик” 1955 г Смелый снеговик вместе с другом-щенком отправляются под Новый Год в лес, чтобы доставить Деду Морозу письмо от ребят, которые очень хотят получить елку в подарок.
“Как Ёжик и Медвежонок встречали Новый Год” 1975 г Ежик и Медвежонок собираются вместе встретить Новый Год, но вот беда – у них нет елки. После того, как они не находят подходящую елочку в лесу, Ежик решает сам стать елочкой.
“Мисс Новый год” 1991 г Мультфильм рассказывает о том, как конкурс красоты в лесу судил компьютер. И главной красавицей стала ворона, за которую похлопотала ее мамаша. Ворона решает поступить по-справедливости и отдает свою корону красавице Лисичке.
“Чудо-мороз” 1976 г В суровом северном крае такой мороз, что даже слова не выговариваются. Но народ здесь живет дружно: всё делают вместе с песнями да шутками-прибаутками. Песни замерзают на морозе и превращаются в дивные кружева. Увидел это как-то иностранец и захотел увезти такое чудо с собой.
“Новогодняя сказка” 1972 г Добрый кукольный мультфильм о том, как дети пригласили Чудище-Снежище встречать вместе с ними Новый Год.
“Валенок” 1981 г Зимой ,во время игр, кто-то из детворы потерял валенок. И если рукавички, лежащие рядом с валенком, смогли вернуться домой, то валенку для того, чтобы найти дом, необходимо найти себе пару.
“Новогоднее приключение” 1980 г В этом добром кукольном мультике две семьи, человеческая и медвежья, объединяются, чтобы весело вместе встретить Новый Год.
“Лиса и Волк” 1958 г По сюжету хитрая Лиса обманула Рыбака и съела весь его улов, а затем, решила прокрасться в в село, чтобы украсть кур. Для своих хитрых планов Лиса использует доверчивого Волка. Мультфильм создан по мотивам самых любимых русских народных сказок.
“Дед Мороз и Серый Волк” 1937 г Серый Волк, прицепив бороду, выдал себя за Деда Мороза. Доверчивая Зайка оказывается у него в мешке. Зайчата и Дед спешат ей на помощь, но злому Волку все же удается обмануть преследователей. Тогда Зайка проделывает дыру в мешке и убегает.
“Сармико” 1952 г Весной на море сломался лед и маленького чукотского мальчика Сармико унесло на льдине в открытое море. Поднялась пурга и , казалось бы, исчезла последняя надежда на спасение мальчика, но девочка Лена так просто не сдается и спешит на помощь.
“Приключения кузнеца Вакулы” 1977 г Мультфильм по мотивам рассказа Н.В. Гоголя “Ночь перед Рождеством”.
“Зимняя сказка” 1981 г История о том, как Ёжик всю зиму лечил больного Медвежонка, который переел холодного снега.
“Ба-буш-ка!” 1982 г История десятилетнего мальчугана, который в любой непонятной ситуации звал бабушку на помощь.
“Новогодняя песенка Деда Мороза” 1982 г Новогоднее поздравление в стихах от пластилиновых Деда Мороза и Снеговика, режиссер мультика — Александр Татарский, создатель “пластилиновой вороны” и “прошлогоднего снега”.
“Странный зверь” 1980 г Новогодняя история о дружбе детей с необычными созданиями: зверьком из кубиков, рогозухой-корягой и картофельным человечком, мультфильм снят по мотивам сказки Светланы Летовой.
“Ну, погоди” выпуск 8, 1974 г На праздничной елке появляются Волк-Снегурочка и Заяц-Дед Мороз, в мультике звучит всеми любимая песня “Расскажи, Снегурочка, где была?”
“Снегопад из холодильника” 1986 г Дракоша, убежав за мороженым, забыл закрыть холодильник. Из кучи снега, выпавшей из холодильника, Дракоша и его друзья лепят Снеговика. Летом Снеговик начал таять и у ребят возникла гениальная идея: отправить его на Луну.
“Новогоднее путешествие” 1959 г
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Новогодние советские мультфильмы — это подборка добрых, светлых, радостных анимационных историй, рекомендуемых для просмотра в зимние праздники.
2. В список вошли культовые работы разных лет (с 1937 по 1991 годы), отражающие разнообразие стилей — кукольные, пластилиновые, рисованные мультфильмы.
3. Основные темы этих мультфильмов:
- Дружба и взаимопомощь (например, «Сармико», «Странный зверь»).
- Семейные ценности и забота (например, «Зимняя сказка», «Ба-буш-ка!»).
- Поиск чуда, вера в добро и сопереживание («Снеговик-почтовик», «Дед Мороз и лето»).
- Преодоление трудностей и нахождение решения в сложных ситуациях («Валенок», «Новогодняя сказка»).
4. Мультфильмы пропитаны атмосферой советской эпохи, в которой подчеркивались коллективизм, надежда на лучшее, простые человеческие радости.
5. Некоторые мультфильмы несут легкую иронию и намечают современные для своего времени технологии и взгляды, например участвующий в конкурсе красоты компьютер («Мисс Новый год»).
6. Вдохновляющее чувство праздника проявляется через визуальные образы снега, ёлок, Деда Мороза, которые служат фоном для размышлений о вечных ценностях.
Вывод
Советские новогодние мультфильмы — это не только источник ностальгии или культурное наследие, но и зеркало ценностей, взглядов на жизнь и человеческих отношений. В них удивительным образом сочетаются простота формы и глубина содержания: через трогательные истории они объединяют людей, напоминая о силе дружбы и веры в чудо, позволяя взрослым вновь прикоснуться к детской искренности, а детям — учиться добру на простых, но важных примерах.
Замечательно, что эти мультфильмы продолжают жить, находя отклик у новых поколений — это говорит о том, что детская мудрость и стремление к свету остаются актуальными несмотря на изменчивость исторических и культурных контекстов.
Если обратиться к вопросу истины через призму этой подборки, то можно заметить, что простые истории для детей становятся многослойными аллегориями для взрослых: есть ли вообще что-то «настоящее» и универсальное в понятии добра, или оно всегда ситуативно и культурно обусловлено? Как ты считаешь: правда ли, что самые простые вещи — доброта, совместные усилия, честность — остаются важными при любых обстоятельствах, или с течением времени даже эти смыслы изменяются вместе с обществом?