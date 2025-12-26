НОВОГОДНИЕ СОВЕТСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

Друзья! Совсем скоро Новый год и каникулы. Предлагаем вашему вниманию подборку новогодних советских мультфильмов: добрых, светлых, радостных – то, что нужно в начале года

“Дед Мороз и лето” 1969 г Дети показывают Деду Морозу красоту лета: бабочек, зеленую травку, солнышко.

“Свидание” 1982 г Влюбленные снеговики спешат друг к другу и боятся опоздать на свидание. Ну и что, что они полностью состоят из снега? У снеговиков тоже есть сердце.

“Снеговик-почтовик” 1955 г Смелый снеговик вместе с другом-щенком отправляются под Новый Год в лес, чтобы доставить Деду Морозу письмо от ребят, которые очень хотят получить елку в подарок.

“Как Ёжик и Медвежонок встречали Новый Год” 1975 г Ежик и Медвежонок собираются вместе встретить Новый Год, но вот беда – у них нет елки. После того, как они не находят подходящую елочку в лесу, Ежик решает сам стать елочкой.

“Мисс Новый год” 1991 г Мультфильм рассказывает о том, как конкурс красоты в лесу судил компьютер. И главной красавицей стала ворона, за которую похлопотала ее мамаша. Ворона решает поступить по-справедливости и отдает свою корону красавице Лисичке.

“Чудо-мороз” 1976 г В суровом северном крае такой мороз, что даже слова не выговариваются. Но народ здесь живет дружно: всё делают вместе с песнями да шутками-прибаутками. Песни замерзают на морозе и превращаются в дивные кружева. Увидел это как-то иностранец и захотел увезти такое чудо с собой.

“Новогодняя сказка” 1972 г Добрый кукольный мультфильм о том, как дети пригласили Чудище-Снежище встречать вместе с ними Новый Год.

“Валенок” 1981 г Зимой ,во время игр, кто-то из детворы потерял валенок. И если рукавички, лежащие рядом с валенком, смогли вернуться домой, то валенку для того, чтобы найти дом, необходимо найти себе пару.

“Новогоднее приключение” 1980 г В этом добром кукольном мультике две семьи, человеческая и медвежья, объединяются, чтобы весело вместе встретить Новый Год.

“Лиса и Волк” 1958 г По сюжету хитрая Лиса обманула Рыбака и съела весь его улов, а затем, решила прокрасться в в село, чтобы украсть кур. Для своих хитрых планов Лиса использует доверчивого Волка. Мультфильм создан по мотивам самых любимых русских народных сказок.

“Дед Мороз и Серый Волк” 1937 г Серый Волк, прицепив бороду, выдал себя за Деда Мороза. Доверчивая Зайка оказывается у него в мешке. Зайчата и Дед спешат ей на помощь, но злому Волку все же удается обмануть преследователей. Тогда Зайка проделывает дыру в мешке и убегает.

“Сармико” 1952 г Весной на море сломался лед и маленького чукотского мальчика Сармико унесло на льдине в открытое море. Поднялась пурга и , казалось бы, исчезла последняя надежда на спасение мальчика, но девочка Лена так просто не сдается и спешит на помощь.

“Приключения кузнеца Вакулы” 1977 г Мультфильм по мотивам рассказа Н.В. Гоголя “Ночь перед Рождеством”.

“Зимняя сказка” 1981 г История о том, как Ёжик всю зиму лечил больного Медвежонка, который переел холодного снега.

“Ба-буш-ка!” 1982 г История десятилетнего мальчугана, который в любой непонятной ситуации звал бабушку на помощь.

“Новогодняя песенка Деда Мороза” 1982 г Новогоднее поздравление в стихах от пластилиновых Деда Мороза и Снеговика, режиссер мультика — Александр Татарский, создатель “пластилиновой вороны” и “прошлогоднего снега”.

“Странный зверь” 1980 г Новогодняя история о дружбе детей с необычными созданиями: зверьком из кубиков, рогозухой-корягой и картофельным человечком, мультфильм снят по мотивам сказки Светланы Летовой.

“Ну, погоди” выпуск 8, 1974 г На праздничной елке появляются Волк-Снегурочка и Заяц-Дед Мороз, в мультике звучит всеми любимая песня “Расскажи, Снегурочка, где была?”

“Снегопад из холодильника” 1986 г Дракоша, убежав за мороженым, забыл закрыть холодильник. Из кучи снега, выпавшей из холодильника, Дракоша и его друзья лепят Снеговика. Летом Снеговик начал таять и у ребят возникла гениальная идея: отправить его на Луну.