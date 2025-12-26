Это видео, где восьмиклассник издевается над учителем и записывает это на телефон, отражает общую ситуацию в образовании и воспитании детей в России.

Малолетнее хамло из школы уже исключили. Но его куда-то же возьмут? И оно все равно будет хамить. А кто сделал, что оно, хамло это, так себя ведёт? Родители. Родители. И ещё раз родители. Именно они отвечают за воспитание детей прежде всего. А за воспитание мальчика отвечает отец. Ну вот, значит так воспитали.

Ощущение безнаказанности (не только у этого подростка, а вообще у поколения) тоже есть результат позиции родителей. Наша школа, да и общество попали под влияние, или скорее диктат, особого типа родителей. Тревожные, суперзаботливые мамы, которые всегда кидаются,аки львицы на защиту сыночки родненького.

“Как вы смеете делать замечание моему сыну? Да, матерился при детях, но он личность, не смейте ограничивать его”. Сыночка всегда прав. Даже если он хватает девочек на переменах за интимные места. Даже если угрожает учителю увольнением. Это же сыночка-кровиночка. Ну и к таким тревожным мамам дополнением идут отцы, которым все по фигу, воспитание ребёнка в том числе (“а что, они все сами в интернете читают”), или у которых, извините, тестикулы отсутствует. Это они не учат сыновей, что женщине нельзя хамить, что в шапке в помещении сидеть нельзя, что надо вставать, если женщина входит в комнату, что надо перчатку снимать, когда здороваешься. И прочим, совершенно элементарным, базовым вещам.

И ещё вот что важно. Выросло поколение, не привыкшее драться и за слова свои отвечать. Школьное насилие не в счёт, это вообще другое, жил форма извращения. Я про силу и вес слова. В моей давней юности любое словесное оскорбление семьи, особенно матери, каралось на месте. Слово – и тут же драка, сломанные носы, кровь. Не обязательно ты победил, но обязательно ты отреагировал. Нынче же дети, а это теперь люди которым и 25 годиков зачастую, вообще не знают, что такое отвечать за слова, за оскорбление. Интернет же. Поругался, забанил, зашёл с нового аккаунта. Снял на телефон, выложил, наябедничал. Герой-мужчина.

Не то, чтобы мальчишеский кодекс чести рабочих районов моей юности был идеальной системой воспитания. Вовсе нет. Но он был неформальной частью официальной системы. И работал. И да, судя по тому, через что прошли именно мои ровесники, это была злая, но, очень точно дающая координаты, система. Мы по сей день знаем, что такое “не по-пацански поступить”, даже если речь о бизнесе или отношениях идёт.

А вместо той системы ничего же не появилось. Ах, нет. Появилось бесконечное квохтанье. “Не смейте осуждать мальчика, он личность, не нарушайте его пространство”. Однако, умение материться и ночные поллюции, сами по себе не делают никого личностью. Как Полиграфа Шарикова умение говорить не делало человеком. Но это так, лирика.

В целом же, не начнём выгонять таких мерзацев из школ с “волчьим билетом”, не введём законодательно ответственность родителей за правонарушения детей (а так вобщем-то на видео хулиганство чистой воды), значит не защитим учителей.

Не защитим российского педагога – просрём страну.