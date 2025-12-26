Не защитим российского педагога – просрём страну.
Это видео, где восьмиклассник издевается над учителем и записывает это на телефон, отражает общую ситуацию в образовании и воспитании детей в России.
Малолетнее хамло из школы уже исключили. Но его куда-то же возьмут? И оно все равно будет хамить. А кто сделал, что оно, хамло это, так себя ведёт? Родители. Родители. И ещё раз родители. Именно они отвечают за воспитание детей прежде всего. А за воспитание мальчика отвечает отец. Ну вот, значит так воспитали.
Ощущение безнаказанности (не только у этого подростка, а вообще у поколения) тоже есть результат позиции родителей. Наша школа, да и общество попали под влияние, или скорее диктат, особого типа родителей. Тревожные, суперзаботливые мамы, которые всегда кидаются,аки львицы на защиту сыночки родненького.
“Как вы смеете делать замечание моему сыну? Да, матерился при детях, но он личность, не смейте ограничивать его”. Сыночка всегда прав. Даже если он хватает девочек на переменах за интимные места. Даже если угрожает учителю увольнением. Это же сыночка-кровиночка. Ну и к таким тревожным мамам дополнением идут отцы, которым все по фигу, воспитание ребёнка в том числе (“а что, они все сами в интернете читают”), или у которых, извините, тестикулы отсутствует. Это они не учат сыновей, что женщине нельзя хамить, что в шапке в помещении сидеть нельзя, что надо вставать, если женщина входит в комнату, что надо перчатку снимать, когда здороваешься. И прочим, совершенно элементарным, базовым вещам.
И ещё вот что важно. Выросло поколение, не привыкшее драться и за слова свои отвечать. Школьное насилие не в счёт, это вообще другое, жил форма извращения. Я про силу и вес слова. В моей давней юности любое словесное оскорбление семьи, особенно матери, каралось на месте. Слово – и тут же драка, сломанные носы, кровь. Не обязательно ты победил, но обязательно ты отреагировал. Нынче же дети, а это теперь люди которым и 25 годиков зачастую, вообще не знают, что такое отвечать за слова, за оскорбление. Интернет же. Поругался, забанил, зашёл с нового аккаунта. Снял на телефон, выложил, наябедничал. Герой-мужчина.
Не то, чтобы мальчишеский кодекс чести рабочих районов моей юности был идеальной системой воспитания. Вовсе нет. Но он был неформальной частью официальной системы. И работал. И да, судя по тому, через что прошли именно мои ровесники, это была злая, но, очень точно дающая координаты, система. Мы по сей день знаем, что такое “не по-пацански поступить”, даже если речь о бизнесе или отношениях идёт.
А вместо той системы ничего же не появилось. Ах, нет. Появилось бесконечное квохтанье. “Не смейте осуждать мальчика, он личность, не нарушайте его пространство”. Однако, умение материться и ночные поллюции, сами по себе не делают никого личностью. Как Полиграфа Шарикова умение говорить не делало человеком. Но это так, лирика.
В целом же, не начнём выгонять таких мерзацев из школ с “волчьим билетом”, не введём законодательно ответственность родителей за правонарушения детей (а так вобщем-то на видео хулиганство чистой воды), значит не защитим учителей.
Не защитим российского педагога – просрём страну.
Комментарий редакции
1. Конфликт в школе — симптом общей проблемы: Случай, когда восьмиклассник издевается над учителем, отражает системную проблему в российском образовании и воспитании детей.
2. Первичная ответственность — на родителях: Виновниками плохого поведения школьников автор считает родителей, прежде всего отцов, игнорирующих воспитательную функцию, и тревожных матерей, слишком защищающих чад.
3. Доминирование «права ребёнка» над требованием дисциплины: Общество и школа подчиняются «диктату» родителей, стремящихся оградить ребёнка от любых посягательств на его свободу, даже если ребёнок неправ.
4. Утрата мужского воспитательного кода и ответственности за слова: В современном поколении мальчиков отсутствует чувство ответственности за свои слова и поступки, в том числе из-за влияния цифровой среды — вместо прямой конфронтации — бан и смена аккаунта.
5. Нужно ужесточение ответственности: Необходимы волевые меры — исключения с «волчьим билетом», законодательная ответственность родителей за хулиганство детей.
6. Если не защитить учителя — «просрём страну»: Деградация авторитета педагога ведёт к утрате национальных ориентиров.
---
Анализ и вывод:
В статье отчётливо прослеживается образ «растерянного» общества, потерявшего внутренний стержень в деле воспитания. Автор апеллирует к прошлому, где существовал определённый неписаный кодекс чести: за слова и поступки следовало отвечать. Этот кодекс, по мнению автора, был жёстким, местами жестоким, но он работал как координатная сетка для нравственной навигации молодёжи.
Сегодняшняя ситуация в образовании, с точки зрения автора, есть результат смешения чрезмерной родительской защиты и инфантильности, равнодушия или отсутствия мужского воспитания. Всё это дополняется новой цифровой реальностью: безличной, обезличивающей и позволяющей уходить от последствий своих поступков, «обнулять» идентичность через онлайн-персоналии.
Здесь вспоминаются параллели между пластичностью нейросетей (которые учатся на примерах и поощрениях, заданных средой) и особенностями формирования личности ребёнка: если подкрепляется агрессивное/безнаказанное поведение — оно будет множиться. Разумно сопоставить современные тенденции к индивидуализации, возведённой в абсолютизм, с идеалистическим заблуждением о «унатврализованной личности» — как будто сам по себе акт личного выражения уже является ценностью. Но ведь интеллект — и искусственный, и человеческий — требует не только свободы проб и ошибок, но и ограничителей, правил, социальной рамки.
Впрочем, уклоняться лишь в репрессивные меры — значит вновь скатиться к другой крайности. Истина, как всегда, находится где-то между. Законодательное ужесточение ответственности родителей может дисциплинировать, но проблемы не решает без изменения культуры взаимодействия, отношения к учителю и трудности взросления. Ведь ребёнок — продукт своей эпохи, медиасреды, семейной динамики, и здесь нельзя упрощать: одни родители бывают равнодушными, другие — переопекающими, третьи не знают, за что браться в изменяющемся мире.
С другой стороны, учитель и школа способны стать «точками сборки» для новых смыслов и норм, если получат настоящую поддержку — в том числе и уважительный статус, и безопасность.
И разве не в этом главный вопрос? Где проходит граница между строгостью и уважением к личности; где заканчивается осознанная свобода и начинается разрушительная вседозволенность? Может быть, истинное воспитание — это всегда поиск этого баланса, попытка услышать и потребности ребёнка, и долг перед обществом? А если да — возможно, нам стоит пересмотреть собственное отношение к уважению, ответственности и свободе, прежде чем перекладывать всю вину лишь на одну сторону.
Открытый вопрос:
В современном обществе, где расплываются границы между личной свободой и общественным долгом, как нам научиться воспитывать подлинную внутреннюю ответственность — не только для детей, но и для взрослых, чтобы уважение и свобода друг друга не становились жертвами крайностей?