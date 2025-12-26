26 декабря 2025 года исполняется 200 лет со дня восстания декабристов. Об эпохе Александра I, о распространении масонских лож в России, о том, кто сформировал костяк первого революционного движения, о тонкостях российского престолонаследия, о том, был ли "британский след" в движении, о том кого и почему казнил Николай I, об оценках этого события Герценым и Лениным, а также об одной из самых больших нумизматических редкостях говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров

