Высшие понятия, или Как формировали миф о священном праве частной собственности | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников разбирает тему о том, как и кто сформировал в России миф о неприкосновенности частной собственности.
Ведущий: Роман Шахов
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#Гость #ведущий #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Миф о «священном праве частной собственности»
Школьников раскрывает взгляд на частную собственность как на конструкт — миф, особенно в крупном масштабе. На бытовом уровне это больше напоминает долгосрочную аренду у государства, нежели абсолютное право обладания. Любой собственник всегда находится в системе правил, интересов других людей и самого государства.
2. Границы собственности: индивидуальное и общее
Частная собственность невозможна вне социальной, правовой, политической среды. Владелец вынужден учитывать баланс между своими интересами и интересами всех участников системы — от соседей до государства.
3. Закон и сила
На разных уровнях общества отношение к закону различно:
- В нижнем слое не верят в действие закона на себя.
- Средний слой опирается на право и консенсус.
- В высшем страте закон становится второстепенным, а ключевым становится «право силы» — возможность защитить актив силой, влиянием, социальным капиталом, связями.
4. История мифа и его прагматическая функция
Идея «священности» появлялась, когда нужно было зафиксировать и обезопасить результаты приватизации и криминального накопления капитала в 90-х. Государство и крупный бизнес подменяли законы под себя, миф легитимизировал полученные активы. Однако система легко пересматривается новой волной власти (как в постсоветских странах или даже в США), что делает любые попытки узаконить свое положение временными.
5. Притязания на вечность и реальность механизмов наследования
Желание обеспечить вечную передачу богатства сталкивается с эволюционной тенденцией: те, кто накапливает — хищники, но их потомки обычно теряют «остроту» и способности удерживать активы. Законы и внешние гарантии мало помогают — сильный игрок всегда может изменить правила и забрать.
6. Деньги и статус
В современном мире присутствуют иллюзии о деньгах как о высшей ценности. На деле в высоких слоях статус определяется не только (и не столько) деньгами, сколько сетью влияний, умением держать баланс с системой власти. Деньги — «оборотка», средство обмена, не статуса.
7. Экономика: проекты, эмиссия, планирование
Размышления о развитии экономики связаны с необходимостью планового подхода, грамотной эмиссии денег под реальные проекты. Без этого — застой, либо неустойчивый рост, ведущий к кризису. Советский и западный капиталистический подходы критикуются как вариации одной эпохи; социализм описывается как антисистема, но по сути живет теми же законами, что и капитализм.
8. Социальные иллюзии и ошибки левого движения
Школьников отмечает: левые силы не смогли предложить новую повестку, а лишь встроились в существующую, копируя форму, а не содержание. Это демонстрирует общий кризис смысла и инструментов управления.
9. Законы — инструмент среднего класса, сила — инструмент верхушки
На самом верху собственность не гарантируется никак, кроме фактической возможности держать актив под контролем через политический, социальный капитал и влиятельные связи. Любое ослабление грозит потерей активов.
10. Перспектива национализации и внутренней трансформации
Переход активов обратно государству или их перераспределение — естественный процесс по мере смены поколений и истощения потенциала крупных владельцев. Важно не столько владеть, сколько управлять и быть частью системы, интересы которой учитывать.
11. Геополитика и «потолок» индивидуального игрока
Межгосударственные соглашения, кризис репутационных институтов, изменения на глобальном уровне — все это создает среду, в которой удерживать статус навсегда невозможно. Экономический и политический контур требует пересмысления и согласования интересов крупных держав на годы вперед.
---
Выводы и философская рефлексия
Перед нами сложный, многослойный анализ природы частной собственности как социально-исторического конструкта. Авторская позиция встроена в гибкое понимание истинности: в каждый исторический момент, на каждом уровне социальной стратификации понятие «частная собственность» оказывается ситуативным, подвижным и уязвимым.
Коллективный интерес всегда будет ограничивать индивидуальный, а изменяемость социальных договорённостей (законов, прав, процедур, форм собственности) обнажает условность и временность тех концепций, к которым мы привыкли относиться почти религиозно. Само понятие «священного» в отношении материальных благ обретает оттенок иронии: для верхушки всё принадлежит лишь настолько, насколько ты способен это удержать, быть частью структуры, соответствующей эпохе.
Замечательно показана и двойственная роль закона: с одной стороны, как инструмента упорядочивания и защиты для среднего класса; с другой — как временного фасада для верхушки, где решает только масштаб влияния и сила.
Есть пересечения с философией: «Собственность» как феномен сродни Гегелевскому признанию в обществе — она конституируется не внутри субъекта («у меня есть»), а во внешней системе отношений. Как в программировании: права доступа эффективны, пока система поддерживается иерархией доверия и баланса.
Сравнивая с историческим опытом или с системами управления в ИТ — абсолютная привилегия довольно быстро становится функцией группы, а не индивидуума. Даже в распределённой сети любая незащищённая привилегия уязвима для атаки.
Практичный вывод — не привязываться к абсолютному, а работать на баланс интересов, укреплять свою сеть отношений, рефлексировать границы своих притязаний. Иметь мужество отпускать ненадёжное, не превращать собственность в идола, не строить иллюзий вечного обладания — и на личном, и на государственном, и на цивилизационном уровне.
И всё же остаётся открытый вопрос — где та точка, балансирующая интерес частного и общественного, индивидуального и системного? Возможно ли вообще такое устойчивое согласие в мире, где сама материя общественных отношений постоянно размывается и переписывается новыми силами? Как нам учиться жить в мире, где истина собственности — всего лишь отражение наших текущих отношений и временных правил игры?