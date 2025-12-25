Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии — профессор Вардан Багдасарян с глубоким анализом Стратегии национальной безопасности США. Мы привыкли думать, что американские президенты меняют политику. Багдасарян доказывает: от Рейгана до Трампа цель одна — мировое господство, меняются лишь инструменты.

00:00 Введение: зачем читать длинные стратегии, цель разбора

00:45 Типы российского «западничества»: либеральное, левое, нац-консервативное

03:43 Мифы о западных консерваторах: традиция, рынок, государство

05:14 Чаадаев и истоки консервативного западничества в России

08:19 Идея «града на холме», исключительность и ценностная рамка США

09:30 Эволюция: выход из Британской империи → Монро → Вудро Вильсон

12:18 После СССР: доктрина глобального доминирования и «глобальное государство»

14:38 Как писались стратегии: от Рузвельта и Трумэна к эпохе Рейгана

16:10 Рейган: ценности, гонка вооружений, сдерживание СССР

17:53 Буш-старший: «новый мировой порядок», ядерный контроль

20:44 Клинтон: вовлечение, демократия, гуманитарные интервенции

24:20 Буш-младший: превентивные удары и экспансия на Восток

26:10 Обама: лидерство США через военные, экономические и ценностные инструменты

29:11 Трамп-2018: защита территории и образа жизни; миграция как угроза

30:38 Новая стратегия: реиндустриализация, самодостаточность, альянсы

31:39 Китай и Россия в документах 2018: вызовы американской мощи

35:21 Байден-2022: США как «глобальное государство», ось «демократии vs автократии»

37:20 «Комплексное сдерживание», персонализация России в текстах

39:29 Глобальные риски: климат, энергия, пандемии, ядерное распространение

40:30 Внутренние трещины США: поляризация, налоги, идентичности, сепаратизм

42:56 Экономика: деиндустриализация, доля ВВП США/КНР, перегрев империи

44:45 Что такое стратегия: связь целей и средств без иллюзий

46:26 Ошибки элиты после холодной войны: цена глобализма

48:11 Две модели — «порядок» и «управляемый хаос»

50:09 Конец эпохи массовой эмиграции; суверенные паспорта

51:01 Идеология, дерегулирование и «экономическая свобода»

52:00 Самодостаточность критических компонентов, оборонка, мобилизация

52:50 Энергетическое и финансовое доминирование как опоры

53:45 Китай: индустриальный лидер, зависимость мира от мощностей КНР

54:33 Трудности реиндустриализации США: труд, миграция, ценности труда

55:39 Региональные контуры: ЛатАм, Азия, Европа, Ближний Восток, Африка

58:25 Индо-Тихоокеан — главный театр конкуренции

01:01:08 Европа: спад доли ВВП, регуляторика, миграция, суверенитет

01:02:57 Роль США в Европе: взаимодействие напрямую, не с ЕС

01:03:48 Ближний Восток: инвестиции вместо фиксации на нефти

01:06:18 Африка: от либеральной риторики к «надёжным партнёрам»

01:08:10 Конфликты как источник дивидендов «третейскому судье»

01:09:37 Украина в нарративе США и корректировка Европы

01:11:29 Россия как инструмент в архитектуре сдерживания Китая

01:13:15 Цель проекта США: мировое первенство; тактики и риски фашизации

01:17:06 Внутренняя мобилизация, налоговые новации, «новый договор»

01:19:51 Россия, Индия: неопределённости и прагматика поставок

01:22:04 Глобальное перераспределение: критика свободного рынка

01:23:52 Завершение миграции и дрейф к жёстким практикам

01:27:40 Индия: демография vs индустриальность, экологические риски

01:28:34 Китай: рост ожиданий, релокация бизнеса

01:31:21 Шкала суверенитета 0–100: как мерить и зачем

01:32:20 Россия: сдвиг вверх по суверенитету vs ограничения

01:33:11 Наука и Scopus/Web of Science: вопрос «кто задаёт правила»

01:37:38 Венесуэла и Куба как плацдармы: «сначала Запад…»

01:40:00 Финал: трезвый взгляд вместо иллюзий

#Багдасарян #США #Геополитика #Стратегия #Трамп #Китай #Европа #Фашизм #Глобализм