В студии — профессор Вардан Багдасарян с глубоким анализом Стратегии национальной безопасности США. Мы привыкли думать, что американские президенты меняют политику. Багдасарян доказывает: от Рейгана до Трампа цель одна — мировое господство, меняются лишь инструменты.
00:00 Введение: зачем читать длинные стратегии, цель разбора
00:45 Типы российского «западничества»: либеральное, левое, нац-консервативное
03:43 Мифы о западных консерваторах: традиция, рынок, государство
05:14 Чаадаев и истоки консервативного западничества в России
08:19 Идея «града на холме», исключительность и ценностная рамка США
09:30 Эволюция: выход из Британской империи → Монро → Вудро Вильсон
12:18 После СССР: доктрина глобального доминирования и «глобальное государство»
14:38 Как писались стратегии: от Рузвельта и Трумэна к эпохе Рейгана
16:10 Рейган: ценности, гонка вооружений, сдерживание СССР
17:53 Буш-старший: «новый мировой порядок», ядерный контроль
20:44 Клинтон: вовлечение, демократия, гуманитарные интервенции
24:20 Буш-младший: превентивные удары и экспансия на Восток
26:10 Обама: лидерство США через военные, экономические и ценностные инструменты
29:11 Трамп-2018: защита территории и образа жизни; миграция как угроза
30:38 Новая стратегия: реиндустриализация, самодостаточность, альянсы
31:39 Китай и Россия в документах 2018: вызовы американской мощи
35:21 Байден-2022: США как «глобальное государство», ось «демократии vs автократии»
37:20 «Комплексное сдерживание», персонализация России в текстах
39:29 Глобальные риски: климат, энергия, пандемии, ядерное распространение
40:30 Внутренние трещины США: поляризация, налоги, идентичности, сепаратизм
42:56 Экономика: деиндустриализация, доля ВВП США/КНР, перегрев империи
44:45 Что такое стратегия: связь целей и средств без иллюзий
46:26 Ошибки элиты после холодной войны: цена глобализма
48:11 Две модели — «порядок» и «управляемый хаос»
50:09 Конец эпохи массовой эмиграции; суверенные паспорта
51:01 Идеология, дерегулирование и «экономическая свобода»
52:00 Самодостаточность критических компонентов, оборонка, мобилизация
52:50 Энергетическое и финансовое доминирование как опоры
53:45 Китай: индустриальный лидер, зависимость мира от мощностей КНР
54:33 Трудности реиндустриализации США: труд, миграция, ценности труда
55:39 Региональные контуры: ЛатАм, Азия, Европа, Ближний Восток, Африка
58:25 Индо-Тихоокеан — главный театр конкуренции
01:01:08 Европа: спад доли ВВП, регуляторика, миграция, суверенитет
01:02:57 Роль США в Европе: взаимодействие напрямую, не с ЕС
01:03:48 Ближний Восток: инвестиции вместо фиксации на нефти
01:06:18 Африка: от либеральной риторики к «надёжным партнёрам»
01:08:10 Конфликты как источник дивидендов «третейскому судье»
01:09:37 Украина в нарративе США и корректировка Европы
01:11:29 Россия как инструмент в архитектуре сдерживания Китая
01:13:15 Цель проекта США: мировое первенство; тактики и риски фашизации
01:17:06 Внутренняя мобилизация, налоговые новации, «новый договор»
01:19:51 Россия, Индия: неопределённости и прагматика поставок
01:22:04 Глобальное перераспределение: критика свободного рынка
01:23:52 Завершение миграции и дрейф к жёстким практикам
01:27:40 Индия: демография vs индустриальность, экологические риски
01:28:34 Китай: рост ожиданий, релокация бизнеса
01:31:21 Шкала суверенитета 0–100: как мерить и зачем
01:32:20 Россия: сдвиг вверх по суверенитету vs ограничения
01:33:11 Наука и Scopus/Web of Science: вопрос «кто задаёт правила»
01:37:38 Венесуэла и Куба как плацдармы: «сначала Запад…»
01:40:00 Финал: трезвый взгляд вместо иллюзий
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи/лекции Вардана Багдасаряна "ПЛАН США ФАШИЗМ. Анализ стратегий от Рейгана до Трампа"
1. Стратегическая преемственность
- Американские президенты, начиная с Рейгана и до Трампа (и дальше), зачастую внешне заявляют о переменах, однако суть стратегии США — мировое доминирование — остаётся неизменной; эволюции подвергаются лишь инструменты, риторика и тактические акценты.
- Исторически стратегическая линия США прошла путь от "града на холме" и изоляционизма к глобальной миссии навязывания собственных ценностей (доктрина Вильсона, объяснение выхода из-под британского покровительства, доктрина Монро и пр.).
2. Идеологизация стратегий
- В американской политике последовательно доминирует идея исключительности и мессианства (мотив "града на холме"). Это оправдывает и интервенции, и экономическую экспансию, и идею "глобального государства".
- В послесоветский период США окончательно приняли глобалистскую модель, стремясь к планетарному лидерству (пример: глобальное доминирование после распада СССР, комплексы "нового мирового порядка" у Буша-старшего).
3. Многоуровневая оценка угроз и инструментов
- Для США важна персонализация угроз: Россия и Китай рассматриваются как основные "вызовы американской мощи" (стратегические документы 2018 и 2022 гг.).
- Инструменты воздействия гибко меняются: военное доминирование, санкции, гуманитарные интервенции, экономическое давление, культурное влияние, гибридные методы экспансии и контроля.
4. Трансформация внутренней политики
- Рост внутренней поляризации, проблемы национальной идентичности, кризис индустриальной базы, рост социального недовольства и опасность сепаратизма — всё это угрожает привычному американскому балансу.
- Стратегиями последних лет становится возврат к реиндустриализации, поиск суверенитета в критических компонентах (технологии, оборонка), изменения налоговой политики.
5. Глобальные и региональные рамки
- США продолжают управлять сложной сетью альянсов, где Китай становится главным индустриальным вызовом (зависимость мирового производства от КНР), а Россия — инструментом в архитектуре сдерживания Пекина.
- Европа теряет субъектность, становится "регулируемым" партнёром, Ближний Восток и Африка рассматриваются сквозь призму инвестиций и поисков прагматичных, а не идеологических союзов.
6. Анализ рисков "фашизации" стратегии
- Багдасарян указывает на возможную эволюцию американской политики от идей глобального либерализма к сопряжённости с элементами фашизации: рост контроля, ограничение свобод, внутреннюю и внешнюю мобилизацию, приоритет "жестких практик" над декларациями о свободном рынке.
7. Критика иллюзий и призыв к трезвому взгляду
- Одна из финальных мыслей — отказ от идеализации Запада, уяснение конструктивных, прагматичных механизмов анализа действительности, без розовых очков и мифологии о "старых добрых западных ценностях".
- Настоящее лидерство, по мнению Багдасаряна, возможно лишь при осознанном признании глубинных противоречий эпохи, а не в погоне за упрощёнными геополитическими схемами.
---
Вывод
Книга/лекция Багдасаряна — попытка через призму эволюции стратегий США показать, что реальное содержание американской мировой политики остаётся неизменным на протяжении десятилетий: доминирование и удержание власти любыми доступными средствами. Ротация инструментов и лозунгов не меняет сути — цель стратегии соединить средства и цели максимально эффективно, не питая иллюзий о собственной добродетели или универсализме. Проблема фашизации политики возникает там, где желание контроля и гегемонии становится доминирующим над риторикой свободы и рыночности.
Багдасарян взывает к необходимости эмпатического, но трезвого осмысления международной реальности, подчеркивает уязвимость идеализаций и предлагает не слепо следовать ни западнической, ни антизападной мифологии.
---
Открытый вопрос для размышления
Если, как признаёт Багдасарян, стратегии великих держав неизбежно стремятся к доминированию, возможно ли вообще существование "доброй" глобальной гегемонии, или же сама идея мирового лидерства всегда ведёт к внутренним противоречиям и риску "фашизации"? Где та грань между необходимой защитой интересов и скатыванием в диктат над миром — и как отдельные страны или люди могут развивать осознанное, независимое видение в этом сложном переплетении интересов и иллюзий?
План США с Трампом сегодня не Америка “Под над усё” а уцелеть ,как гос-во пока..Ей нужна модернизация -в США производят 02,% кораблей всех видов ,в Китае -53% от всех в мире. и т.д.Но сумеет ли Трамп и КО стать Сталиным в демократической ,типа стране ,где Конгресс против Сената -где Старый свет с Лондоном против Нового Света..Нужно жесткое ,как коллективизация (насильное увеличение армии рабочих) и почти рабский труд..В СССР была справедливая идея возрождение против врага ,а что сегодня в США-деньги ,может покупка со всего мира спецов??Потому и Европу интеллектуальную громят ?? .Всегда так ,ради себя любимых убивают даже соратников ,как и в Первую,ВОВ -Францию не спасли ,Бритов от немцев..
И хохлы полезли туда ,воодушивившись “идеей “спасения от Москвы??.Морок??-нет -жажда хорошей ,т.е. денежной, жизни и ради этого 2 млн уничтоженных так или иначе ,и сожженные в Одессе не за что мирные??,забыв от 26 млн !!!!!! КАрл -26 млн убиенных сегодняшними друганами..Эти УБОГИЕ становятся на колени ,когда несут гроб очередного с СВО и не стали на колени ,когда еще не было СВО перед одесситами и донбасцами с луганчанами???Морок???
Так о чем ерничает Пляскин и несет понос межпланетниый Вояджер,что человеки тупые,в мороке с жориками??Каждый получает своё заслуженное так или иначе..
Например, прехитрый Турок схватил часть Сирии?при покровительстве англосаксов,и поддержке сирийцев изгоняющих “сатрапа” Асада с русскими,как и хохлы..
А что теперь не так??
“американская бомбардировка Сирии, в рамках операции “Ястребиный удар”, стала прологом к новому витку эскалации в Сирии. В Дамаске оживились непримиримые, которым крайне не понравилось, что их товарищей, сумевших свалить казалось бы непотопляемого Асада, из-за пары погибших заокеанских солдат несколько часов утюжили высокоточными бомбами. Операция США подала сигнал курдам, решившим, что настала пора вернуть Алеппо. И теперь с севера страны идут караваны с турецкой техникой и воинство Эрдогана завело туда кучу своего нового оружия, от самоходных гаубиц Т-155 “Firtina”, до установок TMWS с тактическими ракетами. Вчера на улицах многострадального Алеппо начались танковые бои между курдскими CДC и турецкими прокси, за которых и вписался турецкий султан. В общем, ситуация до боли знакомая в каждой стране, которая “освободилась от многолетнего гнёта тирании”. И куда в такой патетический момент направляются нынешние властители Дамаска, которые ещё вчера мамой клялись что изживут русский дух на берегах сирийского Средиземноморья? В Нью-Йорк, где их привечали и называли отличными парнями? В Анкару, которая их пестовала, чтобы занять господствующее положение на территории постасадовской Сирии? А вот и нет.
Вчера, когда на Родине стало особенно припекать, глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и глава Минобороны Сирии Мурхеф Абу Касра прибыли на переговоры в Москву. Забавно, что как раз накануне в NY Times вышла статья о том, как красиво живет экс-президент Асад в “Башне Федерация” в Москва-Сити и в своем именном особняке на Рублёвке. Ещё и присовокупили, что Родина беглого президента и будущего московского офтальмолога требует выдать бывшего руководителя. Забавно. Только второй и третий человек в нынешней сирийской иерархии явно явились в Первопрестольную не права качать.”
п.с. здесь все ставили в вину Москве ,что уступила народу Сирии с его справедливой войной с войсками Асада слабенькими..Но на этом БВ вечная драка меж собой и этим всегда пользуются англосаксы.. на многовекторную Турцию усилилось давление
— (почуяв запах жареного бывшие “бармалеи” рванули в Москву)
https://dzen.ru/b/aUqH7Kqj51thiFwE
— самолёт с протурецким ливийским вождём упал вчера
— интересно, что Умеров который вроде как представляет интересы б/у является гюленистом https://ren.tv/news/v-mire/1139419-aydinlik-novyi-glava-mo-ukrainy-sviazan-s-giulenom?q=&sort=date&status=NOT-FOUND т.е. врагом Эрдогана
— недавняя атака на турецкое судно в Одессе с генераторами для б/у..
п.п.с каждый получает свое ,за морок тоже…