С Александром Владимировичем Пастуховым, членом Совета международного консорциума «Онтосеть», обсудили недавний коллапс на Чикагской товарной бирже и другие происшествия и скандалы между реальным и цифровым мирами.

Вывод неутешителен: человечество накопило огромный «технический долг» в сфере базовых технологий, не занимается выработкой единых «стандартов безопасности» ни для отдельных продуктов, ни для крупных цифровых систем. А значит, платить по этим долгам всем нам – пользователям, а не корпорациям – придется год от года все больше и все чаще.

Вся надежда на Россию! Точнее, на концептуальное мышление российских разработчиков с их уникальной способностью мыслить абстрактно и даже парадоксально. Мы обязаны принять эту ответственность и позволить себе использовать этот шанс.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АлександрПастухов #ЕленаАверченко #ТочкаСборки