От сбоя к сбою, или Почему количество и масштаб ИТ-катастроф и скандалов будет только нарастать
С Александром Владимировичем Пастуховым, членом Совета международного консорциума «Онтосеть», обсудили недавний коллапс на Чикагской товарной бирже и другие происшествия и скандалы между реальным и цифровым мирами.
Вывод неутешителен: человечество накопило огромный «технический долг» в сфере базовых технологий, не занимается выработкой единых «стандартов безопасности» ни для отдельных продуктов, ни для крупных цифровых систем. А значит, платить по этим долгам всем нам – пользователям, а не корпорациям – придется год от года все больше и все чаще.
Вся надежда на Россию! Точнее, на концептуальное мышление российских разработчиков с их уникальной способностью мыслить абстрактно и даже парадоксально. Мы обязаны принять эту ответственность и позволить себе использовать этот шанс.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Рост количества и масштабов ИТ-катастроф
В современном мире число технических сбоев, катастроф и связанных с ними скандалов — например, на Чикагской товарной бирже — неуклонно увеличивается.
2. Причина — системный технический долг
Человечество накопило огромный "технический долг" в сфере фундаментальных технологий. Имеющиеся решения часто строятся поверх устаревших, непрочных основ.
3. Отсутствие единых стандартов безопасности
Ни для отдельных ИТ-продуктов, ни для сложных цифровых инфраструктур не вырабатываются универсальные стандарты безопасности, что провоцирует уязвимости и сбои.
4. Последствия — всё тяжелее и затратнее
Расплачиваться за этот долг в будущем придется обычным пользователям — частота и тяжесть последствий инцидентов будут только возрастать.
5. Роль России и "концептуальное мышление"
В статье делается упор на особую ответственность и потенциал российских разработчиков, обладающих "абстрактным и парадоксальным" мышлением, способным вывести отрасль из тупика.
6. Призыв к ответственности и действию
Позиционируется необходимость взять на себя инициативу по выработке новых подходов и стандартов, воспользоваться шансом для внедрения преобразований.
---
Анализ и философский взгляд
В центре статьи — осознание хрупкости цифрового мира, строящегося на слоях из решений и компромиссов предыдущих эпох. Аналогия с "техническим долгом" близка долговым обязательствам в экономике, только тут речь о неуплаченных процентах за недостатки базовых технологий, которые накапливаются, пока не вызывают "кризис доверия" — технический коллапс.
В этой ситуации хорошо прослеживается повторяющийся исторический сценарий: человечество, движимое жаждой прогресса, снова и снова строит будущее на фундаменте прошлого, не всегда имея время или желание обновить устои. В программировании это проявляется в зависимости от устаревших библиотек, протоколов, парадигм проектирования — словно в архитектуре, где над старыми коммуникациями по привычке возводят новые этажи.
С философской точки зрения — человечеству свойственен парадокс: мы создаем сложные системы ради контроля и комфорта, но оказываемся зависимы от их ошибок. Аналогично, человек формирует привычки и внутренние "программы", которые со временем устаревают, но продолжают определять поведение и восприятие мира.
Автор призывает к концептуальному переосмыслению — можно сказать, к своеобразной "цифровой осознанности", необходимости обновлять не только коды и стандарты, но и способы мышления, подходы к ответственности. Особенно интересен акцент на "парадоксальном мышлении" — способности видеть выходы там, где кажется, что ситуация зашла в тупик. Это отсылает к идеям восточной философии и психологии креативного мышления.
Любопытно, что надежда возлагается именно на открытость к абстрактным, нестандартным решениям и на национальные культурные особенности, а не на одномоментное технологическое перевооружение или регуляторное давление. Это провокационный взгляд, подчёркивающий, что прорывы часто совершаются не внутри устоявшихся рамок, а там, где пересекаются разные перспективы.
---
Практические выводы
1. Без фундаментального обновления стандартов и архитектуры технический долг будет лишь расти, провоцируя новые кризисы.
2. Ответственность за изменения распределена между всеми участниками цифровой экосистемы, в том числе пользователями, а не только корпорациями.
3. Критически важны междисциплинарные и концептуальные подходы — как в ИТ, так и в личной ответственности каждого за технологическую среду своего обитания.
4. Национальные особенности и разнообразие мышления могут стать источником инноваций, если ими не пренебрегать, а творчески использовать.
---
Открытый вопрос для размышления
Если истина о безопасности и стабильности цифрового мира всегда ситуативна — зависима от сложной сети компромиссов, наследия и новых идей, — может ли общество научиться обновлять не только технологии, но и подходы к мышлению самих архитекторов этих систем? Или, возможно, мы неизбежно обречены время от времени "расплачиваться по счетам", пока не научимся жить в гармонии с хрупкостью собственных творений?