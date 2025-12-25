Откуда в Индии столько мусульман, если индуизм — основа культуры? Почему буддизм почти исчез на своей родине? Зачем индийцам коровы, и почему они так одержимы кармой? И правда ли, что индийцы — лучшие программисты в мире? Станислав Дробышевский решил разобраться в этом вопросе с индологом ИВ РАН Лилией Зариповой, научным сотрудником ИМЭМО РАН Марией Савищевой и президентом индийского бизнес альянса, индийского культурно-национального центра «СИТА» Сэмми Котвани.

00:00 «Дробышевский плюс». Индия

00:49 Насколько Индия единая страна?

04:02 Из каких частей состоит Индия?

06:00 Какие расы в Индии?

08:29 В чем состоит индийская национальная идея?

11:31 Что такое индуизм?

13:14 Кастовая система в Индии

21:58 Какое у индийцев отношение к иностранцам?

23:48 Как выглядит кастовая система с точки зрения законодательства?

25:34 «В Индии очень сильны горизонтальные связи»

28:13 Касты — это стереотип?

32:08 Какая религия у индийцев?

35:02 Откуда мусульмане в Индии?

37:30 Почему буддистов в Индии мало?

40:49 Индия — страна контрастов?

43:57 В Индии действительно грязно?

46:15 Как в стране борются с нищетой?

49:02 На каких языках говорят в Индии?

58:00 Какие отношения у Индии с Пакистаном и Китаем?

1:10:04 Зачем индийцам коровы, если их нельзя есть?

1:13:35 В Индии самые лучшие программисты?

1:14:12 Как почистить плохую карму?

1:15:04 Почему индийцы всё время поют и танцуют?

