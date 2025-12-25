Александр Проханов: Тайна чисел
Декабрь — месяц рождения Сталина. Он родился 21 декабря 1879 года. Или 18 декабря 1878 года. Дата его рождения плавающая, в ней загадка, её разгадывают, стремятся объяснить это раздвоенное число. Среди множества смешных, глупых и отвратительных отгадок существует одна, о которой не говорится. Эта отгадка связана с теорией чисел, с нумерологией, с представлением о числе как носителе высших смыслов. Число лежит в сотворении мира, число определяет скорость галактик, число объясняет вращение планет, в числе есть рай и есть ад. Смерть есть число, и встреча человека со смертью есть число — это дата смерти. Только тот человек смертен, который родился и у кого есть дата рождения.
Смерть ищет дату рождения Сталина и не находит. Она мечется от одной даты к другой или, может, к третьей. Таинственный мистик, находившийся рядом с отцом Сталина, побудил его записать в приходскую книгу две даты рождения сына и тем обманул смерть, тем избавил от смерти сына, этим сделал Сталина бессмертным. Празднуя день рождения Сталина, мы празднуем его бессмертие.
Сталин не умирал, когда его пытались отравить вероломные приспешники. Он не умирал, когда Хрущёв всадил ему в спину нож. Не умирал, когда множество историков с копытцами и хвостами переписывали историю Государства Российского.
Сегодняшнее молодое поколение русских людей возводит Сталину памятники и монументы. Они вырастают на Кавказе, в полярных широтах, в глубинных русских землях. Сталинисты, пользуясь космическими спектрографами, рассматривая карту России из космоса, обнаружили место захоронения грандиозной статуи Сталина, украшавшей Волго-Донской канал. Уже начаты раскопки, бережные археологи разгребают мусор, насыпанный на эту великую статую. И будет день, когда корабли, плывущие из Волги в Дон, станут гудеть, салютуя гигантскому, сияющему, как солнце, золотому Сталину.
Сегодня Сталин — в Кремле. Он рядом с президентом Путиным в его кремлёвском кабинете. Он его главный советник, главный вдохновитель. Путинская военная стратегия несёт в себе идею “одиннадцатого сталинского удара”, которым будет разрушен украинский фронт, и враг побежит. Путин, подобно Сталину, ведёт сложнейшую игру в Европе, переигрывая лукавых европейских дипломатов. И мы видим, как сгибается, подобно пластилину, Эйфелева башня, осыпаются камни Кёльнского собора. Путин, как Сталин, сумел противопоставить Америку Англии, и английский премьер тщится походить на Черчилля, дымя сигарой, а Трамп встречается с Путиным в инвалидной коляске Рузвельта.
Суверенитет, о чём говорит президент Путин, есть часть того великого русского возвышения, к которому стремится Россия, и неизбежно, через слёзы и кровь, она его достигнет.
С днём рождения, Иосиф Виссарионович!
Теги события:
сталин история передовая памятники путин суверенитетАлександр Проханов
Комментарий редакции
Тезисы статьи Александра Проханова «Тайна чисел»
1. Загадка даты рождения Сталина
Сталин родился в декабре, но точная дата его рождения — 18 или 21 декабря, 1878 или 1879 год — остаётся неясной и загадочной. Эта «плавающая» дата обрастает интерпретациями.
2. Мистическая трактовка чисел
Автор связывает дату рождения Сталина с нумерологией и мифологией числа. Число выступает как универсальный язык, управляющий миром — от космоса до человеческой судьбы, где дата рождения становится якорем смертности.
3. Миф о бессмертии Сталина
Проханов использует образ мистического подвига — смерть не может настигнуть Сталина из-за двойственности даты его рождения. Это приравнивается к бессмертию: Сталин «обманул» смерть и остался вечным.
4. Символизм и культ личности в современности
Память о Сталине жива — его фигура возрождается в памятниках по всей России, а также в археологических поисках и мифотворчестве нового поколения.
5. Актуализация сталинской фигуры и преемственность
В тексте проводится прямая параллель между Сталиным и Путиным. Путин представлен как реинкарнация сталинской воли и стратегического гения, реализующий идею «великого русского возвышения» и возврата к имперским амбициям.
6. История как мифотворчество и инструмент политики
Проханов демонстрирует, как мифы (о бессмертии, о сакральности чисел, о неумирающем вожде) используются для связывания современной политики с грандиозными историческими нарративами.
---
Вывод
В статье Проханова вопрос о дате рождения Сталина превращается из исторической детали в символический и сакральный элемент. Мифологизация чисел и их сакральный смысл служит притягательной основой для создания нового культа личности, в котором Сталин обретает бессмертие наравне с древними героями. Эта бессмертная фигура нуждается уже не в верифицируемых фактах, а в ритуале и вере.
В действительности реальная судьба человека всегда сложнее, чем образ, созданный коллективным воображением или политическим нарративом. Подмена разномыслия и исторической неопределённости мистикой очень характерна для переходных эпох, когда общество мечется между будущим и прошлым, между поиском опоры и страхом перемен.
Интересно, что сама нумерология и числовые мистерии — альтернативная попытка обрести «высший порядок» в хаосе исторических и личных перипетий. Похожим образом в программировании или математике стремление к чистоте и однозначности встречает реальное многообразие путей, ошибок и случайностей: любой алгоритм всегда сталкивается с неопределённостью данных.
Практичный вывод:
Осознанно относиться к мифам, в том числе историческим и политическим, важно для индивидуальной свободы мышления. Способность видеть, где заканчиваются факты и начинается миф, — это уже шаг к зрелости, к восприятию истории и политики без иллюзий, с эмпатией к многообразию человеческих судеб.
Открытый вопрос:
Возможно, самая большая загадка чисел — не в их мистике, а в том, почему именно люди склонны наделять их сакральным смыслом, вместо того чтобы принимать неопределённость и ограниченность знания? Какой смысл может открыть нам честное принятие неопределённости — в истории и в собственной жизни?
Проханов молодец.
Ни разу, скорее ваше поле интересов. Борьба с евреями, три елки, все плохо включая ИИ, а Вики типа хорошо. Нету разницы между Вики и ИИ. Даже это Жоре не понятно, простая вещь. Было времечко когда с евреями боролся весь сайт, часть гонцов роняла доллар, Руса переводил экономику в рубль. Сейчас даже распад У наскучил, и палата в целом загрустила, доктору некого лечить. Хочет лечить ИИ не сходя с трассы вокруг елочек. Одной ели хватит, Жора, чтоб хороводы водить, можно три не обегать.
Таки не понял, вы против Сталина?