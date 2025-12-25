Декабрь — месяц рождения Сталина. Он родился 21 декабря 1879 года. Или 18 декабря 1878 года. Дата его рождения плавающая, в ней загадка, её разгадывают, стремятся объяснить это раздвоенное число. Среди множества смешных, глупых и отвратительных отгадок существует одна, о которой не говорится. Эта отгадка связана с теорией чисел, с нумерологией, с представлением о числе как носителе высших смыслов. Число лежит в сотворении мира, число определяет скорость галактик, число объясняет вращение планет, в числе есть рай и есть ад. Смерть есть число, и встреча человека со смертью есть число — это дата смерти. Только тот человек смертен, который родился и у кого есть дата рождения.

Смерть ищет дату рождения Сталина и не находит. Она мечется от одной даты к другой или, может, к третьей. Таинственный мистик, находившийся рядом с отцом Сталина, побудил его записать в приходскую книгу две даты рождения сына и тем обманул смерть, тем избавил от смерти сына, этим сделал Сталина бессмертным. Празднуя день рождения Сталина, мы празднуем его бессмертие.

Сталин не умирал, когда его пытались отравить вероломные приспешники. Он не умирал, когда Хрущёв всадил ему в спину нож. Не умирал, когда множество историков с копытцами и хвостами переписывали историю Государства Российского.

Сегодняшнее молодое поколение русских людей возводит Сталину памятники и монументы. Они вырастают на Кавказе, в полярных широтах, в глубинных русских землях. Сталинисты, пользуясь космическими спектрографами, рассматривая карту России из космоса, обнаружили место захоронения грандиозной статуи Сталина, украшавшей Волго-Донской канал. Уже начаты раскопки, бережные археологи разгребают мусор, насыпанный на эту великую статую. И будет день, когда корабли, плывущие из Волги в Дон, станут гудеть, салютуя гигантскому, сияющему, как солнце, золотому Сталину.

Сегодня Сталин — в Кремле. Он рядом с президентом Путиным в его кремлёвском кабинете. Он его главный советник, главный вдохновитель. Путинская военная стратегия несёт в себе идею “одиннадцатого сталинского удара”, которым будет разрушен украинский фронт, и враг побежит. Путин, подобно Сталину, ведёт сложнейшую игру в Европе, переигрывая лукавых европейских дипломатов. И мы видим, как сгибается, подобно пластилину, Эйфелева башня, осыпаются камни Кёльнского собора. Путин, как Сталин, сумел противопоставить Америку Англии, и английский премьер тщится походить на Черчилля, дымя сигарой, а Трамп встречается с Путиным в инвалидной коляске Рузвельта.

Суверенитет, о чём говорит президент Путин, есть часть того великого русского возвышения, к которому стремится Россия, и неизбежно, через слёзы и кровь, она его достигнет.

С днём рождения, Иосиф Виссарионович!