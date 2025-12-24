ХАЗИН – Глобальный кризис 2026: нас ждет ДЕФОЛТ? / Metametrica
Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:
ВКонтакте: https://vk.com/metametrica
RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/
Telegram: https://t.me/Metametrica
Дзен: https://dzen.ru/metametrica
YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live
Сегодня в студии Метаметрики вновь наш любимый экономист Михаил Хазин! Подводим итоги 2025 года и пытаемся честно ответить на вопрос: ждёт ли нас в новом году глобальный финансово-экономический кризис? Где окажется Россия после вихря турбулентности?
Как «империя доллара» де-факто уходит в прошлое, а США стремятся стать энергетической сверхдержавой? Как будет выглядеть новая мировая система и какие позиции займут в ней США, Китай и Россия?
Как либеральная элита блокирует государственные инициативы через Минфин и ЦБ РФ? Почему бюджет пополняют за счет простых людей и бизнеса, а корпорации и банки продолжают получать сверхприбыль?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:16 В гостях экономист Михаил Хазин
01:07 2025 год оказался очень слабым
05:15 Трамп борется за бОльший кусок в мировой экономике
09:24 Пошлины Трампа ушли в «пузырь ИИ»
14:02 Мы планируем на 10-20-30 лет вперед
17:54 Японский менталитет и русская община
22:13 Снижение уровня жизни – инструмент борьбы
24:25 Филимонов vs. Мордашов
26:37 Аппаратные войны: подать служебку Ельцину
28:58 «Посадить можно любого»
32:23 Война во власти и новые 1930-е
37:00 Мишустин делает все возможное
38:05 «Большие надежды на Белоусова не оправдались»
39:53 Есть ли деньги на войну?
43:27 Перемены на Вологодчине только начинаются
47:28 Что-то не нравится у Филимонова? Предлагайте своё!
49:38 Грозный и Сталин – авторы русской модернизации
51:30 Михаил Хазин – зрителям
52:37 Финал
Михаил Хазин:
YouTube – https://www.youtube.com/@khazinml
Telegram – https://t.me/khazinml
RuTube – https://rutube.ru/u/khazinml
ВКонтакте – https://vkvideo.ru/@khazinml
Сайт – https://khazin.ru
Фонд экономических исследований Михаила Хазина – https://fondmx.pro
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
#михаилхазин #хазин #кризис #война #сша #россия #доллар #экономика #политика #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
1. Глобальный системный кризис и "конец старой модели":
Михаил Хазин утверждает, что 2025 год стал годом окончательного слома старой либеральной финансово-экономической системы, доминировавшей последние десятилетия. Восстановить ее уже невозможно: сил, поддерживающих изменения, больше, чем тех, кто пытается удержать статус-кво. Попытки "наладить" ситуацию переговорными инструментами (например, встречи Трампа и Путина) не принесли результата.
2. Америка и поиск новой парадигмы:
США осознают невозможность поддерживать прежнюю финансовую модель (гегемония доллара, эксплуатация мировых рынков через эмиссию). Попытки перераспределения (через тарифы, санкции) провалились, реального "перезапуска" системы нет — ресурсов недостаточно. Американские элиты начали строить альтернативную модель: ставка на энергетическую сверхдержаву (контроль энергии и технологий, в т.ч. ИИ).
3. Россия и внутренние элитные конфликты:
В России серьезный тормоз экономических реформ — это элитные группы, особенно сформированные в 90-х, ориентированные на старую, либеральную модель и внешние интересы. Они саботируют или политически блокируют попытки модернизации (на уровне кадровых решений, налогообложения, поведения банка и Минфина). Антагонизм "либералов" и "новых управленцев" (Мишустин и иные) определяет нынешнее экономическое состояние.
4. Примеры регионального развития:
Кейс Вологодской области (где Хазин участвовал в разработке "пятилетки") преподносится как пример эффективного альтернативного подхода: соединение реальных инфраструктурных реформ, принятие ответственности, диалог с обществом. Такой стиль противопоставляется пассивности и мифологизации управляющих образов.
5. Менталитет, смена культурных парадигм, исторические аналогии:
Переходный период требует смены не только моделей, но и мышления. Люди продолжают жить в устаревших образах — и это свойственно не только России, но и США, Японии. Исторические параллели (с Петром I, Сталиным, Грозным) иллюстрируют элементы успешной модернизации в прошлом, но подчеркивается: нет "готовых рецептов", только работа с настоящим контекстом.
6. Детали экономической политики:
Новые налоги (на маркетплейсы, УТЁЛСБОР, НДС) воспринимаются обществом болезненно и во многом возникают не как экономическое, а как политическое решение групп влияния. Соревновательность элит препятствует эффективной политике. Тем не менее, отмечается относительная стабильность ("денег хватит"), резерв на случай сокращения коррупции.
7. Конфликт между реальной и идеализированной картиной мира:
Хазин особо подчеркивает — как элиты, так и простые люди продолжают думать категориями прошлого, идеализируя несбыточные схемы и требуя изменений, не готовые к их цене. Смена парадигм — процесс болезненный, но необходимый для движения вперед.
Выводы и философское осмысление:
Видео наглядно демонстрирует, что кризисы — не только экономические и политические, но и экзистенциальные: периоды слома требуют переосмысления на всех уровнях — от технологического до ценностного. История свидетельствует: модернизация — всегда болезненна для субъекта, поскольку связана с потерей комфорта прежней картины мира. И даже сегодня, в эпоху нейронных сетей, глобальных рынков и интернета, основное препятствие для перемен — психологическая инерция, нежелание брать на себя ответственность за цену выбора.
Важна мысль о неизбежности "платы" за любые перемены: иллюзорно надеяться, что кто-то должен дать успех или счастье просто так, потому что мы "уникальны" (будь то отдельный человек или страна). Мифы, как о светлом Западе, так и о старой "либеральной" России, мало пригодны для создания жизнеспособного будущего.
Особое место уделено разнице между прагматикой ("сделать, что нужно") и абстракциями ("создать управленческий образ"). Действие, оформленное в ощутимый эксперимент (как в Вологде), предпочтительнее бесконечных рефлексий и манипуляций символами.
Практический взгляд сочетается здесь с критикой идеализации, эмпатией к трудностям изменения и признанием неустойчивости пути.
Открытый вопрос:
Можно ли построить подлинно новую модель развития, если большинство субъектов — и элиты, и простой народ — предпочитают жить в образах прошлого? Или природа истины в социальных процессах обречена быть постоянно временной, ситуативной и недостижимой, превращая каждый кризис в повод для рождения новых иллюзий?
В зелень надо было не Хазина, а Степаныча врисовать. Степаныч уже четыре года роняет доллар с двух этажного сугроба в микрорайоне Барнаула – Южный.