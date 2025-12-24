Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

Сегодня в студии Метаметрики вновь наш любимый экономист Михаил Хазин! Подводим итоги 2025 года и пытаемся честно ответить на вопрос: ждёт ли нас в новом году глобальный финансово-экономический кризис? Где окажется Россия после вихря турбулентности?

Как «империя доллара» де-факто уходит в прошлое, а США стремятся стать энергетической сверхдержавой? Как будет выглядеть новая мировая система и какие позиции займут в ней США, Китай и Россия?

Как либеральная элита блокирует государственные инициативы через Минфин и ЦБ РФ? Почему бюджет пополняют за счет простых людей и бизнеса, а корпорации и банки продолжают получать сверхприбыль?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:16 В гостях экономист Михаил Хазин

01:07 2025 год оказался очень слабым

05:15 Трамп борется за бОльший кусок в мировой экономике

09:24 Пошлины Трампа ушли в «пузырь ИИ»

14:02 Мы планируем на 10-20-30 лет вперед

17:54 Японский менталитет и русская община

22:13 Снижение уровня жизни – инструмент борьбы

24:25 Филимонов vs. Мордашов

26:37 Аппаратные войны: подать служебку Ельцину

28:58 «Посадить можно любого»

32:23 Война во власти и новые 1930-е

37:00 Мишустин делает все возможное

38:05 «Большие надежды на Белоусова не оправдались»

39:53 Есть ли деньги на войну?

43:27 Перемены на Вологодчине только начинаются

47:28 Что-то не нравится у Филимонова? Предлагайте своё!

49:38 Грозный и Сталин – авторы русской модернизации

51:30 Михаил Хазин – зрителям

52:37 Финал

