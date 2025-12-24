Вовка-гармошка
Был у Ветки закадычный друг - Вовка Карпухин, который меньше всех обижал её. Был он полным сиротой. Даже бабушки с дедушкой у него не было. Жил у какой-то тётки по линии отца, где его не обижали, но и особо не привечали лишний рот в семье. Грязный, оборванный, он целыми днями болтался по деревне в поисках какого-нибудь пропитания. У дедов Ветки был уже приёмыш-сирота Иван, вот и Вовку они старались привечать, где было пять ртов, шестой не объест. Но Вовка дружил с Веткой не из-за лишнего куска, а за их общие детские дела. У него, как бы теперь сказали, были необычные музыкальные способности. Он мог играть на губах, раздувая щёки, как меха, мог сыграть любую мелодию. Услышит в деревне любую песню, частушку, сразу начинает подыгрывать, да так ловко, что стали его в деревне называть Вовка-гармошка. С Веткиным дедом они играли вместе: дед-на балалайке, Вовка на губах. Ветка под их музыку подпевала иль плясала. Вот это и сближало её с Вовкой, где они либо сами себе или кому-то выдавали концерты. Особенно запоминающими выступления были на святках. Религиозный Веткин дед строго соблюдал праздники, заставлял детей усердно молиться и соблюдать святость.
Потому, когда наступали святки, все внуки ходили колядовать. Обычно ходили большой толпой, боялись собак. Но Ветка с Вовкой, который был знаком с каждой собакой в деревне, ходили вдвоём. «Мы с Тамарой ходим парой» смеялись над ними.
Как и все дети, заходили в дом, перекрестясь с молитвой христовой «Спаси, Господи, дом ваш», и начинали под Вовкину музыку:
«Пришла коляда
Накануне Рождества,
И дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Наделил бы вас Господь
И житьём, и бытьём,
Хлебом, солью,
Чтобы жить вам ни холодно,
И не голодно,
Чтобы могла любая мать
Детям кусочек подать!»
Обычно, после этих слов, хозяева чем могли благодарили ребятишек. А они под бравую Вовкину музыку, входя в азарт, напевали другую колядку:
«Не дашь пирога - мы корову за рога,
Не дашь блинка - мы хозяину пинка!»
После таких «угроз» быстро убегали в другую избу. Другая изба-другая колядка.
В войну дети быстро взрослели, несмотря на свой тщедушный вид от недоедания, они много работали со взрослыми, видели как тем тяжело от работ, забот и страданий за ушедших на фронт. Неокрепшие сердечки ребятишек сжимались от боли, когда слышали истошные крики и рыдания по погибшим. Потому о взрослых знали больше, чем взрослые о детских заботах и тревогах. Наверное, в это суровое время, дети были лучшими психологами, чем взрослые. Умели подстраиваться под настроение взрослых. Вот и Ветка с Вовкой, в другой избе, вместо колядки, начинали с частушки:
«Мы с подружкой сиротиночки,
наши тятечки в бою
проливают кровь горячую
за Родину свою».
За такую частушку им со слезами давали такое количество подарков, несравнимо с колядкой!
В следующей избе им говорили: «У нас колядовщики уже были, вы лучше, ребятки, выдайте нам про войну и Гитлера.» Дважды просить не приходилось: начинался концерт.
«Скоро Гитлера заразу
наши вздёрнут на суку,
всех фашистов постреляют,
всех отцов вернут с войны.
С неба звёздочка упала
Прямо Гитлеру в штаны.
Всё ему бы оборвало,
Лишь бы не было войны.
Скоро, скоро мы прогоним
Шантрапу немецкую.
Скоро, скоро мы увидим
Формочку советскую.
При этом Вовка так залихватски подыгрывал, а Ветка так плясала под частушки, что хозяева не выдерживали и пускались с ними в пляс.
Знаем мы, победа близко,
Не горюйте, деточки!
Скоро папонька приедет,
Привезёт конфеточки.
Мы дождёмся того время.
Мы дождёмся того дня,
Как по радио объявят,
Что закончилась война.
В холщёвые сумки ребятишек, после такого концерта, сыпали варёную картошку, яйца и что было в доме ещё.
Когда Ветка с Вовкой возвращались с набитыми до отвала сумками, дед с бабкой хитро улыбались, подхваливали: «Ну и колядовщики, каких в деревне не сыскать!» Потом вынимали из сумки несколько подаяний для Ветки, остальное отдавали Вовке: «Бери, сынок, ты мужик, тебе еды надо больше, да и музыкант, каких ещё надо поискать!»
Вырос Вовка-гармошка классным баянистом, не раз побеждал на конкурсах Алтайского края. Радовал слух отменной игрой и видом красивого стройного, кудрявого парня. А вот
Ветке больше на пути он не встретился!
Автор и герой рассказа Светлана Табакаева, на заставке Алтай.
Комментарий редакции
1. Главные герои – Ветка и Вовка Карпухин:
Ветка дружит с Вовкой, сиротой, который отличается необычайными музыкальными способностями и получает прозвище "Вовка-гармошка".
2. Жизнь сироты:
Вовка живет у неблизких родственников без особой заботы, но не испытывает зла к окружающим и остаётся открытым и увлечённым ребёнком.
3. Колядование как форма традиций и поддержки:
На святки дети ходят по деревне, поют колядки и частушки – сначала религиозные, а потом более личные или шутливые, связанные с войной и бедами их времени.
4. Сила творчества и адаптация:
Музыкальность и способность к импровизации помогают Вовке и Ветке привлекать внимание, получать подарки и поднимать настроение и себе, и взрослым.
5. Детская чуткость к страданиям взрослых:
Дети быстро взрослеют из-за суровых военных условий, замечают и чувствуют боль взрослых, подстраиваются под их настроения.
6. Взаимная поддержка и человечность:
В атмосфере дефицита и страха находят место взаимопомощь и сердечность — приёмышей не обижают, а наградой делятся с самым нуждающимся.
7. Жизненный путь Вовки:
Вовка вырастает в успешного музыканта, побеждает на конкурсах, но их с Веткой пути в дальнейшем расходятся.
Вывод:
На поверхностном уровне — это тёплая история о детской дружбе и таланте, о том, как даже в тяжёлые времена творчество, остроумие и сердечность способны согревать души. На более глубоком, междисциплинарном уровне проявляется метафора жизни как импровизации: как Вовка мог на губах сыграть любую мелодию, так и человек вынужден каждый день подстраиваться под обстоятельства, реагировать на боль, беды и радости окружающих, оставаясь собой. Эта связь творчества и адаптации напоминает о гибкости истины: ценность не только "правильных" действий, но и способности услышать другого, быть отзывчивым.
Детская способность быть, по сути, "психологами" в жесткое время подчёркивает иллюзорность взрослой уверенности в том, что детям неведомы серьёзные переживания. Истинный внутренний рост появляется зачастую не из комфорта, а из необходимости быть сильным в условиях отсутствия опоры.
Любопытно отметить, что реальность даёт детям больше "уроков" эмпатии и взаимопомощи, чем взрослые считают нужным им объяснять. Это создаёт почву для размышлений о том, в какой мере трудности обостряют тонкое восприятие чужой боли и учат искренне делиться — не из алчности, а из стремления разделить свет даже в маленьких радостях.
Открытый вопрос:
Воспоминания о таких историях часто вызывают ностальгическую тоску: а не теряем ли мы сегодня ту человечность, которая рождалась и укреплялась в условиях лишений и вынужденной близости — и можно ли воспитать в себе столь же чуткое, отзывчивое сердце, не проходя через испытания лишениями и болью? Какова природа этой душевной чуткости — дарована ли она условиями или может сознательно развиваться в каждый момент нашей жизни?