Был у Ветки закадычный друг - Вовка Карпухин, который меньше всех обижал её. Был он полным сиротой. Даже бабушки с дедушкой у него не было. Жил у какой-то тётки по линии отца, где его не обижали, но и особо не привечали лишний рот в семье. Грязный, оборванный, он целыми днями болтался по деревне в поисках какого-нибудь пропитания. У дедов Ветки был уже приёмыш-сирота Иван, вот и Вовку они старались привечать, где было пять ртов, шестой не объест. Но Вовка дружил с Веткой не из-за лишнего куска, а за их общие детские дела. У него, как бы теперь сказали, были необычные музыкальные способности. Он мог играть на губах, раздувая щёки, как меха, мог сыграть любую мелодию. Услышит в деревне любую песню, частушку, сразу начинает подыгрывать, да так ловко, что стали его в деревне называть Вовка-гармошка. С Веткиным дедом они играли вместе: дед-на балалайке, Вовка на губах. Ветка под их музыку подпевала иль плясала. Вот это и сближало её с Вовкой, где они либо сами себе или кому-то выдавали концерты. Особенно запоминающими выступления были на святках. Религиозный Веткин дед строго соблюдал праздники, заставлял детей усердно молиться и соблюдать святость.

Потому, когда наступали святки, все внуки ходили колядовать. Обычно ходили большой толпой, боялись собак. Но Ветка с Вовкой, который был знаком с каждой собакой в деревне, ходили вдвоём. «Мы с Тамарой ходим парой» смеялись над ними.

Как и все дети, заходили в дом, перекрестясь с молитвой христовой «Спаси, Господи, дом ваш», и начинали под Вовкину музыку:

«Пришла коляда

Накануне Рождества,

И дай Бог тому,

Кто в этом дому!

Наделил бы вас Господь

И житьём, и бытьём,

Хлебом, солью,

Чтобы жить вам ни холодно,

И не голодно,

Чтобы могла любая мать

Детям кусочек подать!»

Обычно, после этих слов, хозяева чем могли благодарили ребятишек. А они под бравую Вовкину музыку, входя в азарт, напевали другую колядку:

«Не дашь пирога - мы корову за рога,

Не дашь блинка - мы хозяину пинка!»

После таких «угроз» быстро убегали в другую избу. Другая изба-другая колядка.

В войну дети быстро взрослели, несмотря на свой тщедушный вид от недоедания, они много работали со взрослыми, видели как тем тяжело от работ, забот и страданий за ушедших на фронт. Неокрепшие сердечки ребятишек сжимались от боли, когда слышали истошные крики и рыдания по погибшим. Потому о взрослых знали больше, чем взрослые о детских заботах и тревогах. Наверное, в это суровое время, дети были лучшими психологами, чем взрослые. Умели подстраиваться под настроение взрослых. Вот и Ветка с Вовкой, в другой избе, вместо колядки, начинали с частушки:

«Мы с подружкой сиротиночки,

наши тятечки в бою

проливают кровь горячую

за Родину свою».

За такую частушку им со слезами давали такое количество подарков, несравнимо с колядкой!

В следующей избе им говорили: «У нас колядовщики уже были, вы лучше, ребятки, выдайте нам про войну и Гитлера.» Дважды просить не приходилось: начинался концерт.

«Скоро Гитлера заразу

наши вздёрнут на суку,

всех фашистов постреляют,

всех отцов вернут с войны.

С неба звёздочка упала

Прямо Гитлеру в штаны.

Всё ему бы оборвало,

Лишь бы не было войны.

Скоро, скоро мы прогоним

Шантрапу немецкую.

Скоро, скоро мы увидим

Формочку советскую.

При этом Вовка так залихватски подыгрывал, а Ветка так плясала под частушки, что хозяева не выдерживали и пускались с ними в пляс.

Знаем мы, победа близко,

Не горюйте, деточки!

Скоро папонька приедет,

Привезёт конфеточки.

Мы дождёмся того время.

Мы дождёмся того дня,

Как по радио объявят,

Что закончилась война.

В холщёвые сумки ребятишек, после такого концерта, сыпали варёную картошку, яйца и что было в доме ещё.

Когда Ветка с Вовкой возвращались с набитыми до отвала сумками, дед с бабкой хитро улыбались, подхваливали: «Ну и колядовщики, каких в деревне не сыскать!» Потом вынимали из сумки несколько подаяний для Ветки, остальное отдавали Вовке: «Бери, сынок, ты мужик, тебе еды надо больше, да и музыкант, каких ещё надо поискать!»

Вырос Вовка-гармошка классным баянистом, не раз побеждал на конкурсах Алтайского края. Радовал слух отменной игрой и видом красивого стройного, кудрявого парня. А вот

Ветке больше на пути он не встретился!

Автор и герой рассказа Светлана Табакаева, на заставке Алтай.