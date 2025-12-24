Советская система отбора людей
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Недостаточность инструментов отбора:
Советская система стремилась отбирать «лучших», однако инструментов для объективного отбора не было. Автор размышляет: если бы в 1920-х годах существовали современные технологии (например, компьютерный томограф), возможно, было бы возможно выбирать не только идеологических «старых большевиков», а людей с реальными управленческими и экономическими способностями.
2. Проблемность объективного отбора людей:
Биологическая конкуренция так или иначе доминирует в человеческих отношениях, маскируясь под социальные процессы, а попытки объективного отбора по психологическим тестам оказываются провальными — человеческий мозг слишком сложен, чтобы быть «пойманным» детектором лжи или аналогичными методами.
3. Критика абстрактных концепций и идеализаций:
Автор показывает скептицизм по отношению к абстрактным понятиям, таким как «душа» или «совесть», утверждая, что их невозможно проверить и что они часто используются как инструмент социального управления, в котором ответственность смещается в область веры, не требуя доказательств.
4. Опасность идеализации и лозунгов:
Автор указывает, что возведение абстракций в абсолют (например, вера в «общую душу») приводит к манипуляции, нивелированию индивидуальной ответственности и возможности для реального развития.
5. Провал нынешних моделей сортировки:
Способы отбора, такие как тесты IQ, воспринимаются как неэффективные и даже вредные (их острота как бы состоит в отборе посредственностей) и на Западе также привели к нехватке специалистов, следствием чего стала «утечка мозгов».
Вывод:
В центре размышлений — поиск способов эффективного и справедливого отбора лидеров, специалистов, ответственных членов общества. Исторические попытки показать, что лозунги и идеологические фильтры, равно как и современные инструменты оценки (тесты, детекторы лжи), не способны устранить проблему субъективности и биологических основ человеческого поведения. Идеализация абстракций вроде «души» или «совести», с одной стороны, объединяет общество, но, с другой, открывает простор для манипуляции, снижая роль рационального выбора и личной ответственности.
Практический смысл размышлений — необходимость трезво относиться к инструментам отбора, осознавать их ограниченность, а также критически смотреть на идеалы и абстракции, которые могут превращаться в удобные инструменты управления массами. Возможно, наилучший подход — развивать гибкость мышления и честное принятие реальности, стараясь видеть в людях не идеалы, а реальных людей с уникальными способностями и ошибками.
Открытый вопрос:
Какой инструмент — или система ценностей — позволил бы осуществлять более справедливый и эффективный отбор лидеров и специалистов, учитывая наши биологические, культурные, и человеческие ограничения, но не впадая ни в догматизм, ни в циничный прагматизм? Может ли общество найти равновесие между необходимостью веры в нечто большее и трезвым анализом человеческой природы?
Это хороший обзор хорошего в Союзе. Если подключить оценку людей и статьи за это
https://pandoraopen.ru/2025-12-22/kozhinov-o-pravde-repressij-stalina-kak-chasti-kontrrevolyucii/#comment-764837
То в результате имеем, что подбирать нужно не лучших. А компартия выбирала лучших. И сейчас выбирают лучших до сих пор.
А кого и как выбирать ? По способностям к делу ? По преданности делу коммунизма ?