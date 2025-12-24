“Об исконном монархизме русского народа”. Е.Ю.Спицын. Выступление на конференции “Совет экспертов
Запись экспертного выступления Е.Ю.Спицына от 19 сентября 2025 г.
Темы выступления:
«Новое мышление» и Перестройка. Почему реформы Горбачёва стали не модернизацией, а демонтажом системы? Кто стоял за идеей «ускорения» и почему она обернулась коллапсом?
Теневая борьба элит в 1980-е. Как советская номенклатура превратилась в агентов рыночных реформ, а конфликт между консерваторами, либералами и силовыми структурами определил судьбу СССР?
Август 1991-го: как Ельцин использовал путч для окончательного демонтажа СССР и захвата власти?
Либеральные реформы 1990-х: экономический геноцид или вынужденная мера? Почему шоковая терапия привела не к рыночному процветанию, а к деиндустриализации?
Собственность и власть. Как в Ельцинский период происходил передел собственности? Чем это обернулось для экономики и благосостояния страны? И почему олигархия так и не стала независимым политическим классом?
Стабилизация нулевых. Как государство вернуло контроль над ключевыми активами, произошла ли реставрация экономики и в чем ее отличия от советской модели?
«Новая холодная война» 2010-х. Как санкции и внешнее давление изменили стратегии российской власти? Как это отразилось на борьбе элит, внутренней экономике и развитии бизнеса?
Феномен русской власти в XXI веке: преемственность традиционной модели управления, влияние глобальной системы и инновации современных лидеров.
Комментарий редакции
---
1. Миф об «исконном монархизме» русского народа- Спицын выступает против распространённого в последние годы утверждения, что русский народ якобы исконно монархичен. Он настаивает, что идея о «народе- монархисте» возникла лишь в интеллектуальных кругах 19 века.
- Восточные славяне традиционно жили не в больших, авторитарных, кровно-родственных общинах, а в малых семейных, территориальных общинах, что подтверждается археологическими находками.
- Управление в таких общинах осуществлялось не по жёсткой вертикали (как у германцев или в римо-католической церкви), а с высокой долей самоуправления.
2. Община как основа социально-политической организации- Территориальная община стала базой для формирования государственности, но не была уничтожена властью, а интегрирована в государственное управление для фискальных и правопорядочных целей.
- Важный феномен: община никогда не признавала частной собственности на землю — этот институт существовал до коллективизации.
3. Историческая демократия в России- Применительно к Руси важнее говорить о традициях демократического самоуправления, воплощённых в вече, чем о монархизме.
- Вече, вопреки стереотипам, существовало повсеместно, и реально влияло на власть, в том числе принуждая князей к соблюдению договорённостей или изгоняя их.
- Даже при централизованной власти монарха его роль часто ограничивалась интересами и волей вечевых структур, пока процессы клановой деградации не взяли верх.
4. Проблема восприятия западных политических понятий- Мы часто идеализируем античную или западную демократию, не учитывая, что греческая «демократия» была по сути демократией владельцев и рабовладельцев.
- На просветительских моделях, которые были внедрены в поздней России (особенно после перестройки), происходила подмена собственных исторических традиций чуждыми схемами.
5. Эволюция российской государственности и проблема бюрократии- Реальный перелом в отрыве народа (общины) от власти произошёл при Петре I, который заимствовал западную модель бюрократического, полицейского государства у Швеции.
- Учреждается бюрократия, исчезает фактическое участие общины и даже аристократических кланов в органах власти. Аналогичная бюрократическая организация сохраняется и при большевиках, превратившись в ещё одну форму оторванного от народа управления, несмотря на декларации об уничтожении старого «государственного аппарата».
6. Преемственность и кризис элит- Социалистическая революция 1917 года была во многом вынужденным возвращением к модели централизованного, жёсткого управления, чтобы не проиграть враждебному окружению — отсюда копирование царских методов государственности и даже кадров.
- Советский аппарат оказался во многом таким же коррумпированным и оторванным от реальных нужд народа, как и царский.
- В новейшей истории (после 1991 года) Россия, по мнению Спицына, снова сделала шаг назад, вернувшись к капитализму в наихудшей его форме — импортируя не прогрессивные институты, а в значительной степени старые болезни бюрократизма и коррупции.
7. Роль экономики и реформ- Анализ промышленного развития России с 17 века: при Петре раскрывается не буржуазная, а крепостническая суть мануфактур — капитализм в России начинает едва пробиваться лишь к концу XVIII века.
- Крестьяне после реформы Александра II лишились части земли и были обложены выкупными платежами, став социально уязвимой группой.
- Механизмы коллективизации и индустриализации под Сталиным приводят к колоссальной модернизации, но связаны с большими социальными затратами и подавлением малоимущих и противостоящих властям.
8. Советское село и система управления- Колхозная система — противоречивый феномен: при всей формальной эксплуатации, крестьяне имели значительную свободу по сравнению с представлениями о «рабских» условиях.
- Перестройка и реформы Хрущёва, вопреки ожиданиям, лишь разрушали ранее отлаженные коллективные и артелярные системы.
9. Зависимость от западных моделей, глобализация и поиск собственной идентичности- Попытки российской модернизации за счёт импортирования западных институтов редко приводили к реальному прогрессу, чаще — к закреплению старых или порождению новых конфликтов внутри управления и экономики.
- Проблема элит — их дряхление, замыкание на собственных интересах и неспособность к обновлению — универсальна и повторяется сквозь века.
---
Выводы и философские размышления:
Спицын мастерски соединяет анализ историко-социальных институтов, экономики и культурных стереотипов, чтобы поставить под сомнение распространённые мифы о российской государственности. Он убеждает, что «исконный монархизм» русского народа — это поздняя интеллектуальная конструкция, а подлинная русская традиция — в территориальной общине, коллективном самоуправлении (вече), а не в вертикали власти.
Этот анализ подталкивает к непростому выводу: российская история — не царская вертикаль, но и не западная демократия по «просветительским калькам»; её уникальность — в многоуровневом, порой трагическом, но всё-таки творческом балансе между коллективным самоуправлением и государственным централизмом, между попытками реформ и противодействующим инерционным сопротивлением бюрократии и элит.
Вопрос об истоках и развитии власти — не вопрос о возврате к старым моделям, а вопрос о поиске настоящих точек опоры в собственной традиции, без слепых заимствований и идеализаций. Практическая значимость здесь — не в реставрации прошлых форм, а в понимании, каким образом современные социальные и политические институты могут сочетать демократические и коллективистские черты, сохраняя связь с опытом народа и избегая узурпации управления элитами или бюрократией.
Нельзя не отметить, с каким скепсисом Спицын относится к распространившимся ныне экономическим моделям и попыткам реанимировать старые элитарные практики под новыми вывесками — будь то ностальгия по царскому строю, апологетика сталинского централизма или лозунги о «правильном» капитализме. Его подход — это призыв смотреть на прошлое честно и критически, без лжи и самообмана, извлекая уроки, а не строя утопии.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о народе, государстве и власти всегда частична и ситуативна, как современному человеку определить для себя подлинные ориентиры участия в жизни общества? Где та грань между коллективной идентичностью, необходимой для созидания, и критической свободой, без которой невозможна подлинная демократия и развитие?