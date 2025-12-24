Главная » Видео, Образование

Кружок диалектики (2025–2026). 04. «Суждение – 1». М. В. Попов.

Переслано от: Фонд Рабочей Академии

9 декабря состоялось четвертое в 2025–2026 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Суждение -1». Следующее занятие 23 декабря.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO666z31LSV1o-RRMwYX8F31
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6

Комментарий редакции

Ключевые идеи и структурные моменты видео:

1. Роль гегелевской диалектики и её актуальность для общественного прогресса
Михаил Попов подчёркивает, что без диалектики невозможно противостоять лжи и реакции; диалектика мыслится как активный, жизненный способ мышления, необходимый для понимания реальности и движения к общественному прогрессу. Не просто изучение ради галочки, а глубокое проникновение в процессы мышления как “логика движения”.

2. Переход от объективности к субъективности, от понятий к суждению
Автор подчёркивает постепенный переход науки логики Гегеля от анализа понятий (всеобщее, особенное, единичное) к анализу суждения. Суждение здесь представлено как форма, в которой понятие начинает вступать в реальное бытие — и как ближайшая реализация понятия.

3. Типология суждений
В рамках гегелевской логики различаются суждения наличного бытия, суждения рефлексии, суждения необходимости и суждения понятия. Каждый тип — этап приближения к более сложным формам осмысления и взаимосвязи между субъектом и предикатом.

4. Суждение как тотальность (целостность)
Михаил Васильевич настойчиво возвращает слушателя к изначальному, “безопасному” пониманию тотальности как целого, а не как “тоталитарности” в негативном политическом смысле. В суждении реализуется целостность понятия: говорить о чём-либо — значит говорить о целом, а не о случайной части.

5. Взаимоотношение субъекта и предиката
Акцентируется внимание на том, что субъект и предикат не самостоятельны по отдельности: только в их соотношении рождается смысл, целостность и движение мышления. Предикат выражает всеобщее, а субъект — единичное или особенное.

6. Суждение и определённость
В суждении происходит “расщепление” исходной единой тотальности (понятия) на отдельные моменты — субъект и предикат, но важно, что это не разрушение, а внутреннее различие, необходимое для дальнейшего развития мышления.

7. Познание мира через различие и переходы
Примеры с правыми/левыми ботинками, яблоком, чашкой, бюстом показывают: важно мыслить целостно, не теряя различия и внутренней связи между элементами. Деление (расщепление) не разрушает, если сохраняется целостность.

8. Суждение и истина
Лектор подчёркивает, что истина суждения определяется не формальной связью субъект–предикат, а подлинной тождественностью предиката субъекту, его присущестью. Формально можно сказать что угодно, но только тождество по сути делает суждение истинным.

9. Проблема названия и сущности
Обращает внимание на разницу между названием вещи и её сущностью: название часто лишь фиксирует внешний аспект, но подлинное понимание наступает только при выявлении содержания через предикат.

10. Связь с историей философии и марксизмом
Гегелевская логика даёт фундамент, на котором строятся дальнейшие материалистические интерпретации; мысль о материи как бытии, всем присущем, есть развитие гегелевских идей.

---

Вывод:

В данной беседе Михаил Попов методично раскрывает основы гегелевской диалектики, фокусируясь на переходе от понятий к суждениям как к “ближайшей реализации” понятия. Он подчёркивает, что суждение — не просто механическое сочетание субъекта и предиката, а единство различий, которое сохраняет и развивает внутреннюю целостность понятия в проявлениях реального бытия. Тотальность (целостность) суждения есть нечто большее, чем сумма частей: это способ удержания различий внутри единства, что одинаково важно и в логике, и в практике (в политике, науке, человеческих отношениях).

Сложность и многоуровневость логических категорий, их живое переплетение с реальностью обнаруживается не только в философском абстрактном схематизме, но и в самых обыденных вещах: ум человека проявляется через действия и слова, рука — часть тела, но часть, осмысленная только в целостности тела; государственное законодательство — это тоже сфера, где “целое” (закон, правило, суд) может терять смысл, если разделение ведёт к разрыву, а не к единству элементов. Такой взгляд призывает к внимательному и неформальному подходу к мышлению, жизни, общественной практике.

Практическое значение:
– Применение диалектического подхода помогает не застревать в односторонности, учит видеть связи и отличия, не теряя целостности.
– В быту и в общественной жизни этот подход учит различать подлинные связи и видимость: например, различие между названием и сутью в человеческих отношениях или в политике.
– Заслуживает внимания идея о том, что подлинная истина появляется не просто как совпадение “ярлыков” (названий), а когда раскрывается присущесть, внутреннее тождество предиката субъекту.

Открытый вопрос для размышления:

Если мы склонны мыслить и действовать кусками — отдельно видим качества, функции, роли, имена и ярлыки, — как научиться в повседневности удерживать целостность, не теряя при этом остроты различий? Возможно ли это вообще для нашего ограниченного сознания, или единство и тотальность всегда будут для нас горизонтом, а не достижимой истиной?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ICEIiZKY2xw
