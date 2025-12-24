Черных кабелей добела не отмыть
Черных кабелей добела не отмыть
Александр Дюков, в недавнем прошлом «историк-рационализатор», совершил поистине эпохальное открытие (совместно с «журналистом на всю голову») – Советский Союз был убит по воле народов и в полном соответствии с нормами права:
«Народы действительно имеют право на самоопределение, но чётко в существующих правовых рамках.
То есть принцип самоопределения народов не должен нарушать такие базовые правовые рамки, как территориальная целостность и суверенитет.
Когда же этот принцип реально реализуется? Реализуется. Мы как раз видим в случае обретения независимости Беларусью в 1991-м году. При чём Беларусь реализовала этот принцип в правовых рамках и не в ущерб другим народам и соседним государствам (выделено мною – И.Ш.)»
Вот как!
Оказывается глава Белорусской ССР Станислав Шушкевич, подписывая смертный приговор Советскому Союзу в Беловежской пуще, никакого преступления не совершал.
Шушкевич реализовал право белорусского народа на самоопределение.
Причем сделал это строго «в правовых рамках и не в ущерб другим народам и соседним государствам».
Просто герой! Почему только ему до сих пор благодарный народ не поставил памятник в Минске?
Хотя, постойте, Шушкевич в Беловежской пуще был не один. С ним бок о бок были Кравчук и Ельцин.
Следовательно, по логике Александра Дюкова со товарищи, и Ельцин с Кравчуком в Беловежской пуще реализовали право российского и украинского народов на самоопределение, строго «в правовых рамках и не в ущерб другим народам и соседним государствам».
Документ они подписали один и тот же.
Получается, благодарные потомки должны ставить памятники всем трем Беловежским подписантам, сумевшим реализовать волю своих народов к самоопределению, да еще и при полном соблюдении правовых норм.
Не буду даже задавать вопрос о том, где и когда граждане СССР, проживавшие на территории Белорусской ССР и РСФСР, высказали свою волю к самоопределению вплоть до отделения, которую по утверждению г-на Дюкова и «журналиста на всю голову» реализовал Шушкевич «на троих» с Ельциным и Кравчуком.
Не буду задавать вопрос и о том, как «открытие» Александра Дюкова со товарищи о политико-правовой безупречности отделения Белорусской ССР от СССР, а значит и РСФСР с Украинской ССР, соотносится с оценкой этого события Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко:
«Это все происходило на моих глазах, в том числе и Беловежская пуща. Я один депутат из всего парламента, который воевал против распада Советского Союза.
Так это не делается. Когда была Беловежская пуща, наши господа собрались, я внес предложение в комитет Госбезопасности – немедленно всех арестовать и посадить»
Ответы на незаданные вопросы очевидны.
Черных кабелей добела не отмыть.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Ирония по поводу “открытия” Дюкова: Автор статьи саркастически отзывается об утверждении историка Александра Дюкова, что распад СССР был легитимным проявлением права народов на самоопределение, и осуществлялся строго в правовых рамках.
2. Критика трактовки Беловежских соглашений: Позиция Дюкова подвергается осмеянию: якобы Беловежские подписанты (Шушкевич, Кравчук, Ельцин) являются героями, реализовавшими волю народов строго законным путем, раз уж так трактуется их поступок.
3. Сомнение в легитимности “воли на самоопределение”: Автор указывает, что никаких референдумов или выражения воли о независимости на момент подписания соглашений не было, и вопрос о подлинной легитимности такого “самоопределения” остается открытым.
4. Апелляция к мнению Лукашенко: В статье приводится оценка событий Беловежской пущи Александром Лукашенко, который заявлял о расхождении действий подписантов с интересами и волей народа, что подчеркивает неоднозначность трактовки этих событий.
5. Метафора “черных кабелей”: Название и заключение статьи — “черных кабелей добела не отмыть” — выражают скепсис автора по поводу возможности “очистить” поступки подписантов и оправдать их с точки зрения законности и морали.
---
Вывод и философская рефлексия
В статье ярко выражено недоверие к попыткам пересмотреть спорные исторические события через призму формального права и юридической безупречности, особенно если за этим скрывается игнорирование реального общественного запроса и массового мнения. Автор демонстрирует критическое отношение к идеализации исторических фигур и событий, подчеркивая иллюзорность ретроспективных оправданий, когда реальные исторические противоречия и страсти замалчиваются или искажаются.
С точки зрения междисциплинарного анализа здесь сталкиваются юридический позитивизм (“все было по закону”) и историческая реальность, насыщенная субъективными интерпретациями, эмоциями и несбывшимися ожиданиями общества. Принцип самоопределения, сам по себе гуманистический и прогрессивный, на практике часто становится ширмой для политических решений элит — и это нередкое явление в мировой истории, что мы видим и на примере других “разводов на почве права”.
Символизм “черных кабелей” обращает нас к вечному вопросу: можно ли “отмыть” неоднозначные события, оправдать их, пересмотреть или придать им позитивный смысл там, где исторические последствия окрашены в темные тона коллективной памяти? Материал подводит к мысли, что история редко бывает черно-белой, а попытки ретушировать прошлое неизбежно сталкиваются с внутренней сложностью истины.
В завершение стоит спросить: насколько важна нам правовая или идеологическая “чистота” исторических поступков, если их реальный смысл и последствия продолжают оказывать влияние на нашу современность? И где заканчивается право на интерпретацию прошлого, а начинается наша ответственность перед правдой, какой бы неудобной она ни была?