Черных кабелей добела не отмыть

Александр Дюков, в недавнем прошлом «историк-рационализатор», совершил поистине эпохальное открытие (совместно с «журналистом на всю голову») – Советский Союз был убит по воле народов и в полном соответствии с нормами права:

«Народы действительно имеют право на самоопределение, но чётко в существующих правовых рамках.

То есть принцип самоопределения народов не должен нарушать такие базовые правовые рамки, как территориальная целостность и суверенитет.

Когда же этот принцип реально реализуется? Реализуется. Мы как раз видим в случае обретения независимости Беларусью в 1991-м году. При чём Беларусь реализовала этот принцип в правовых рамках и не в ущерб другим народам и соседним государствам (выделено мною – И.Ш.)»

Вот как!

Оказывается глава Белорусской ССР Станислав Шушкевич, подписывая смертный приговор Советскому Союзу в Беловежской пуще, никакого преступления не совершал.

Шушкевич реализовал право белорусского народа на самоопределение.

Причем сделал это строго «в правовых рамках и не в ущерб другим народам и соседним государствам».

Просто герой! Почему только ему до сих пор благодарный народ не поставил памятник в Минске?

Хотя, постойте, Шушкевич в Беловежской пуще был не один. С ним бок о бок были Кравчук и Ельцин.

Следовательно, по логике Александра Дюкова со товарищи, и Ельцин с Кравчуком в Беловежской пуще реализовали право российского и украинского народов на самоопределение, строго «в правовых рамках и не в ущерб другим народам и соседним государствам».

Документ они подписали один и тот же.

Получается, благодарные потомки должны ставить памятники всем трем Беловежским подписантам, сумевшим реализовать волю своих народов к самоопределению, да еще и при полном соблюдении правовых норм.

Не буду даже задавать вопрос о том, где и когда граждане СССР, проживавшие на территории Белорусской ССР и РСФСР, высказали свою волю к самоопределению вплоть до отделения, которую по утверждению г-на Дюкова и «журналиста на всю голову» реализовал Шушкевич «на троих» с Ельциным и Кравчуком.

Не буду задавать вопрос и о том, как «открытие» Александра Дюкова со товарищи о политико-правовой безупречности отделения Белорусской ССР от СССР, а значит и РСФСР с Украинской ССР, соотносится с оценкой этого события Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко:

«Это все происходило на моих глазах, в том числе и Беловежская пуща. Я один депутат из всего парламента, который воевал против распада Советского Союза.

Так это не делается. Когда была Беловежская пуща, наши господа собрались, я внес предложение в комитет Госбезопасности – немедленно всех арестовать и посадить»

Ответы на незаданные вопросы очевидны.

Черных кабелей добела не отмыть.