2025: год, когда не случилось главного | Павел Щелин и Руслан Сафаров
Каковы главные события, люди и даже слова уходящего года? О тех, кто много говорил, но мало что сделал, о тех, кто побеждал в 2025 году и потерпел фиаско, о событиях, которых ждали все, но они оказались лишь шагом на большом пути, о лидерах и аутсайдерах, о нерешительности одних и жесткости других, о том, почему не складывались одни союзы и о союзах, которые могут парадоксальным образом сложиться, о войне и мире, о том, каким будет год наступающий и тех, кто стал для нас символом 2025 года говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Год упущенных возможностей и ощущаемой "пустоты"
— 2025-й описан как год, когда не случилось ключевых, "главных" прорывов или событий; скорее, проявилась стратегическая стагнация, инерция, "ожидание" со стороны всех крупных игроков.
— Почти никто из претендующих на роль великих держав не стал настоящим субъектом, способным формулировать и реализовать новую повестку.
2. Персоны и страны года
— Символом года с медийной точки зрения стал Трамп, однако в плане реальных действий он, как и многие другие, не показал стратегического лидерства.
— Среди немногих, кто действительно что-то достиг, выделяют папу римского – его действия по сближению с Константинопольским патриархом названы важнейшим событием ("антиправославный проект", попытка экуменизма с возможными эсхатологическими последствиями).
— Израиль и Азербайджан названы странами, добившимися стратегических успехов (Израиль сохранил субъектность и продемонстрировал жесткость в кризисе; Азербайджан окончательно решил вопрос Карабаха и получил “подарок” — стратегическую ошибку Армении).
— Пример грузинской политики приводится как неожиданная точка национального суверенитета и умения "выстоять" под мощным внешним давлением.
3. Главные проигравшие и аутсайдеры
— Европа окончательно теряет субъектность, становится "бесполезной" в геополитическом смысле.
— Китай, несмотря на колоссальные материальные ресурсы и успехи, остается в позиции "ожидающего", не выдвигая собственной позитивной повестки и теряя время в демографическом плане.
— США, несмотря на сохраняющуюся потенциальную мощь, не реализуют радикальных (по-настоящему субъектных) решений: речь идет о невозможности выйти из НАТО, завершить конфликты, перестроить внешнюю политику.
4. Общее состояние мировой политики
— Констатируется отсутствие смелости, ответственности и ясной субъектности у всех игроков.
— Система быстро деградирует, но люди, принимающие решения, проявляют "фантастическую инертность", не желая брать на себя тяжесть перемен; все находятся в состоянии коллективного ожидания "события извне" ("метеорита", потрясения).
— Классическая дипломатия уходит в прошлое, а медиаполитика, громкие, но безответственные заявления в публичном пространстве подменяют подлинную стратегическую работу.
5. Слабость союзов и стратегическое одиночество
— Великие державы фактически обречены на одиночество, а формальные союзы стали зыбкими, ситуативными.
— Сателлиты и лимитрофы позволяют себе нехарактерную "вольность" поведения, пользуясь старой "ооновской" идеей, что слабых нельзя наказывать и можно действовать безнаказанно.
6. Русский, израильский, азербайджанский и грузинский кейсы
— Россия проявляет военную эффективность, но смысловое и дипломатическое оформление своих побед остается неясным, что создает угрозу "перевода" военных успехов в дипломатическое поражение.
— Израиль сохраняет железную уверенность в себе и субъектность, даже потеряв ряд внешних "крышей" (например, безусловную поддержку молодых американских консерваторов).
— Беларусь остается с суверенитетом, ограниченным интересами России (ядерное оружие — формально российское).
— Успехи Азербайджана и Грузии подчеркиваются на фоне общего стратегического "цейтнота".
7. Смысловой, религиозный и когнитивный фронты
— Придание событиям в Украине и в духовной сфере ("униатские проекты") сакрального измерения: смысловой фронт такой же важный, как военный. Россия проигрывает на нем, повторяя старые мантры.
— Мировая война смыслов: отсутствие нового большого нарратива, все еще доминируют идеологемы "старого мира" (условный многополярный мир, равенство государств и т.п.), которые к реальности не имеют отношения.
— Религиозно-философские процессы (сближение церквей, экуменизм) могут оказать влияние на мировой порядок не меньше, чем военные или экономические сдвиги.
8. Сделка — слово года
— Тема "сделки" («в любой сделке должен быть один дурак и один подлец») перетекает из политики в экономику, показывая, что вся международная система пронизана логикой краткосрочной выгоды и тактической рациональности, а не содержательной долгосрочной стратегии.
9. Прогнозы и философские вопросы
— Предполагается, что 2026 год может стать годом катарсиса, когда всем придется начать искать ответы на смысловые вопросы, принимать решения и «расчищать» смысловое поле.
— Но фоновое ощущение — это накопившаяся усталость, отсутствие смысла и ответов на вопрос — "ради чего все это?"
---
Выводы и философское осмысление
Весь разговор пронизан ощущением заката эпохи "старого мира" и кризиса субъектности. Иллюзорность предыдущих опор — идей многополярности, формального равенства и гуманистической риторики — обнажает подлинное положение дел, где никто не готов взять на себя тяжесть быть новым центром, нести ответственность, рисковать и создавать новую логику мироустройства. Все крупнейшие игроки действуют или из инерции, или из расчета “досидеть”, избегая окончательного выбора или создания нового нарратива.
Много замеченных аналогий между политикой и психологией: как в душе отдельного человека часто происходит избегание решения, зависание между "старым" и "новым", страх предъявить подлинный смысл, — так и на уровне государств. А попытки заменить подлинное действие риторическими "мещанскими" сделками или медийными активностями оборачиваются дальнейшей эрозией смыслов.
Религиозно-философский план подчеркивает: "глубокая война" идет не только за территории и ресурсы, а за интерпретационные рамки, за возможность диктовать смысл самой реальности (уния, экуменизм) и новые основания коллективной субъектности.
Предлагаемый прагматичный взгляд — действовать, брать ответственность, осознавать ограничения, а не жить в ожидании грандиозного события "снаружи" — столь же уместен на индивидуальном уровне, как и на государственном.
В итоге встает важнейший вопрос: если правда, что истина сейчас многолика, недостижима и "размазана" между старым и новым, если каждый субъект отказывается брать на себя труд провозглашать новую цельность, — то возможна ли вообще в ближайшее время появление "нового центра смысла"? Что должно подтолкнуть общество и политических акторов переступить порог текущего кризиса и из режима "ожидания" перейти в режим содержательного действия? Готовы ли мы — и как личности, и как общества — не только ждать перемен, но и взять на себя ответственность за их направление и внутренний смысл?