Каковы главные события, люди и даже слова уходящего года? О тех, кто много говорил, но мало что сделал, о тех, кто побеждал в 2025 году и потерпел фиаско, о событиях, которых ждали все, но они оказались лишь шагом на большом пути, о лидерах и аутсайдерах, о нерешительности одних и жесткости других, о том, почему не складывались одни союзы и о союзах, которые могут парадоксальным образом сложиться, о войне и мире, о том, каким будет год наступающий и тех, кто стал для нас символом 2025 года говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:

на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo

на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Telegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo