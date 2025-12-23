Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

«Европа была богатой только потому, что США позволяли ей паразитировать на ресурсах, но теперь "боливар не вынесет двоих"». Игорь Шишкин дает жесткий прогноз: Вашингтон взял курс на ликвидацию Евросоюза как конкурента, и Брюссель готов пойти на страшный шаг, чтобы спастись. Повторит ли Европа сценарий Черчилля с операцией «Немыслимое», спровоцировав прямое столкновение России и НАТО? Почему либеральный глобализм неизбежно сменится «зеленым фашизмом» и о чем на самом деле говорится в новой стратегии национальной безопасности США, где Россию впервые убрали из списка главных врагов?

00:00 Введение

02:07 Шпенглерский прогноз

05:32 Реанимация Европы

10:05 Рента гегемона

12:49 Кризис модели

31:08 Эскалация ЕС

38:38 Немыслимое 2.0

45:42 Вызовы России

