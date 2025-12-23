Закат Европы – вызов безопасности России | Игорь Шишкин
«Европа была богатой только потому, что США позволяли ей паразитировать на ресурсах, но теперь "боливар не вынесет двоих"». Игорь Шишкин дает жесткий прогноз: Вашингтон взял курс на ликвидацию Евросоюза как конкурента, и Брюссель готов пойти на страшный шаг, чтобы спастись. Повторит ли Европа сценарий Черчилля с операцией «Немыслимое», спровоцировав прямое столкновение России и НАТО? Почему либеральный глобализм неизбежно сменится «зеленым фашизмом» и о чем на самом деле говорится в новой стратегии национальной безопасности США, где Россию впервые убрали из списка главных врагов?
00:00 Введение
02:07 Шпенглерский прогноз
05:32 Реанимация Европы
10:05 Рента гегемона
12:49 Кризис модели
31:08 Эскалация ЕС
38:38 Немыслимое 2.0
45:42 Вызовы России
Комментарий редакции
1. Закат Европы как реальность, а не пропаганда:
Автор утверждает, что процессы деградации и кризиса в Европе реальны, хотя отношение к этому термину часто двоякое: одни считают его пропагандистским штампом, другие – поводом для радости. Однако, по мнению лектора, "закат" – это прежде всего серьезный вызов для безопасности России, а не только удобный момент или победа.
2. Исторический анализ западной цивилизации:
Опираясь на идеи Шпенглера, спикер вспоминает, что Европа была мировым центром до Первой мировой войны, после которой потеряла свое доминирующее положение и уже дважды переживала "реанимацию" – сначала для противостояния СССР, затем – для баланса во время холодной войны. Сама Европа, по сути, выживала и процветала за счет внешней поддержки, главным образом США, и за счет ренты с неоколоний.
3. Экономический "цветущий сад" — иллюзия за счет внешних вливаний:
Экономический расцвет Европы последних десятилетий был результатом не собственных сил, а внешних подкреплений: экономических преференций, низких военных расходов, доступа к рынкам, а также выгоды от развала СССР и разграбления советских ресурсов.
Однако сейчас эти источники иссякают.
4. Стратегический поворот США:
Новейшая стратегия национальной безопасности США якобы подразумевает не сохранение, а ликвидацию Европейского союза, возвращение к формату множества отдельных слабых государств, чтобы избежать появления единого влиятельного игрока. США больше не заинтересованы давать Европе ренту гегемона и экономические преференции, так как нуждаются в ресурсах сами.
Европа признаёт, что не может поддерживать прежний уровень жизни и социальные системы без внешней подпорки.
5. Сценарии ближайшего будущего для Европы и их опасность для России:
В случае развала Евросоюза Европа окажется в состоянии глубокого кризиса, лишится рычагов влияния на постсоветском пространстве и вероятнее всего не сможет вернуться к прежней "райской" модели благополучия. Это, по мнению автора, в чем-то выгодно России, так как ослабит прозападные силы и миф о "волшебной" Европе как альтернативе российской реальности.
Однако при этом закат Европы порождает два мощных вызова:
- Сценарий эскалации: Европа может попытаться втянуть США в прямое столкновение с Россией по аналогии с британскими попытками втянуть США в войну с СССР в 1945 году ("операция Немыслимое-2.0").
- Сценарий фашизации: При невозможности сохранить либеральный глобализм Европа может перейти к новым формам единства на основе идеологий, близких к фашизму (например, "зеленый фашизм"), что исторически уже случалось.
6. Влияние на российские элиты и внутреннюю политику:
Закат Европы и ослабление либерально-глобалистских сил на Западе приведут к уменьшению их влияния на российскую элиту, что может быть полезно для внутреннего самоопределения России – осознания собственного пути, отказа от догоняющего копирования европейских форм.
7. Опасность излишней радости – вызовы превалируют над выгодами:
Потенциальные плюсы не перевешивают серьезных рисков: крушение и фрагментация Европы могут вызвать неконтролируемую дестабилизацию, новые идеологические угрозы (рост фашистских тенденций, радикальная эскалация), а также создание новых конфликтных зон, оказывающих влияние на Россию.
Вывод (осмысленный и открытый):
В данном размышлении закат Европы представлен не как желанный финал эпохи соперничества, но как сложная, многоуровневая реальность, несущее России как определённые преимущества, так и, главное, масштабные угрозы. История Европы ХХ века раскрывается здесь как пример цивилизации, неоднократно "реанимируемой" внешней властью, нежели органично развивающейся системы. Колоссальное значение имеет роль внешних ресурсов, потоков ренты, которые структурировали само европейское благополучие и стабильность.
Автор, критикуя иллюзии относительно "естественного" могущества Европы и либеральных моделей развития, призывает к трезвому, прагматичному восприятию настоящего: исчезновение современной (интегрированной, благополучной) Европы не освобождает Россию автоматически от опасностей, а, напротив, может породить совершенно иные, еще более острые вызовы. Ослабление либерального глобализма не означает автоматического возврата к гармонии или национальному возрождению.
С философско-исторической точки зрения этот анализ поднимает вопрос о том, насколько любая цивилизация автономна в своем развитии и где заканчивается сила собственной субъектности, начинаясь зависимость от внешних структур. Примеры с "реанимацией" Европы можно сопоставить с психологическими феноменами: когда внешняя среда поддерживает иллюзию самостоятельности, субъект теряет навык внутренней опоры и, встретив кризис, склонен к радикализации.
В практическом плане вывод прост: любая радость по поводу проблем конкурента пуста без готовности к новым, возможно более тяжёлым испытаниям, перед которыми встанет и собственное общество. Видимая слабость Запада, как и его сила, всегда была во многом проекцией глобального баланса.
Открытый вопрос для размышления:
Если исторический опыт Европы показывает: даже самая устойчивая цивилизация неразрывно связана с внешними потоками и чужой волей, где проходит граница реальной независимости цивилизаций – и каким должен быть внутренний ресурс общества, чтобы не стать заложником чужих "реанимаций" или собственного самообмана? И возможно ли в наших быстро меняющихся реалиях вообще говорить о цивилизационной автономии, или это лишь очередная иллюзия, за которую мы цепляемся?