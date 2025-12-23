«Вторая мировая война»: разбор книги Черчилля / Алексей Исаев
«Русский фронт удержится, Москва не будет взята».
Такое предсказание сделал президент Рузвельт в сентябре 1941 года. Об этом в шестом томе «Второй мировой войны» упомянул сэр Уинстон Черчилль. Предсказание Рузвельта сбылось — Москву не взяли. А сэр Уинстон в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе за «Вторую мировую войну». Премию выдали с формулировкой «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности».
В тот год Нобелевский комитет предпочел Уинстона Черчилля Эрнесту Хемингуэю, Джону Стейнбеку, Альберу Камю, Жан-Полю Сартру и Борису Пастернаку.
А на прошедшем фестивале «Цифровой истории» в Твери Алексей Исаев выступил с разбором «Второй мировой войны» сэра Уинстона Черчилля. Что скрывается в знаменитом многотомном труде? Смотрите в этом видео.
Комментарий редакции
1. Контекст написания книги Черчилля:
– Книга Черчилля о Второй мировой войне – не только мемуары, но и целенаправленная информационная кампания, появившаяся на волне послевоенной необходимости для Британии объяснить свою роль и версию истории широкой публике.
– Черчилль был не единственным автором: многие фрагменты написаны помощниками, текст тщательно редактировался и сверялся с интересами британской государственности.
2. Информационная война и акценты:
– Книга была инструментом огласки определённых архивных документов, полученных Британией (например, микрофильмы германского МИДа), особенно в вопросах советско-германских отношений.
– Черчилль явно преувеличивает или искажает роль СССР в переговорах 1939 года, проявляя тенденциозность и замалчивая неудобные для Британской империи моменты (например, инструкции своей делегации “максимально тормозить переговоры” с СССР).
– В ключевых моментах, где Британия могла бы предстать в неприглядном свете, Черчилль выдвигает на первый план вину других сторон – прежде всего советской.
3. Образ Черчилля в книге:
– Выводится образ провидца и мудрого стратега с задним числом, что, по мнению лектора, не подтверждается реальными документами и его решениями в 1930–1940-х годах (например, отношение к войне в Испании, паника перед германскими бомбардировками, техническая и стратегическая недальновидность).
– Черчилль активно продвигает собственную роль и успехи, хотя ряд предложенных им мер либо были частью общего тренда, либо проигнорированы военными из-за их неработоспособности.
4. Ограниченность и выборочность отображения событий:
– Черчилль уделяет минимальное внимание ключевым эпизодам Восточного фронта (Москва, Сталинград), избегает точной статистики и объективного сравнения масштабов, сознательно не раскрывает роль и вклад СССР в войне.
– Существенные события, как открытие Второго фронта или нюансы снабжения Варшавского восстания, рассматриваются поверхностно и с явной пропагандистской окраской.
5. Отношение к книге в разное время и в разных странах:
– В Британии и на Западе, по мере открытия архивов и появления новых исследований, отношение к труду Черчилля стало критическим — работа рассматривается скорее как этапный пропагандистский нарратив своего времени, а не как строгий исторический источник.
– В СССР и постсоветском пространстве приоритет отдавался другим, более информативным и профессиональным исследовательским трудам; книга Черчилля переводилась реже и не имела большого практического значения.
6. Личные антипатии и черты Черчилля:
– Авторы книги подчеркивают личную нелюбовь Черчилля к СССР, пронизанную эмоциональностью и предубеждением, что сказывается на его описании советских политиков, например, Молотова.
7. Жанр и информативность:
– По мнению лектора, этот труд – не историческое исследование в строгом смысле слова, а публицистический памфлет, тщательно согласованный с интересами Британской империи.
– Книга знаменует собой новую традицию написания “мемуаров с цитатами из документов”, но серьезной исторической точности и глубокого анализа в ней нет.
---
Вывод
Эта книга — не просто сборник воспоминаний, а сознательно сконструированная часть большой информационной, а по сути — когнитивной войны. Черчилль и его окружение использовали труд для оформления конкретной исторической версии, где роль Британии минимизирует ответственность за дипломатические ошибки, а вина завуалировано перемещается на других.
Практическая ценность книги для современного читателя невелика: она скорее раскрывает западные послевоенные нарративы и психологию политических элит, чем саму суть войны. С открытием архивов и развитием военной историографии становится все очевиднее – труд Черчилля важен как исторический памятник времени, но не как объективное исследование.
Отсюда возникает закономерный вопрос: если даже мемуары первых лиц, созданные с доступом к уникальным документам и располагающие к авторитету, оказываются инструментом формирования выгодного нарратива — возможно ли вообще через любые источники выйти к подлинной, “объективной” истине в истории? Или мы неизбежно обречены на вечные ракурсы, разночтения и борьбу интерпретаций, где истина всегда ситуативна и в чем-то недостижима?