«Русский фронт удержится, Москва не будет взята».

Такое предсказание сделал президент Рузвельт в сентябре 1941 года. Об этом в шестом томе «Второй мировой войны» упомянул сэр Уинстон Черчилль. Предсказание Рузвельта сбылось — Москву не взяли. А сэр Уинстон в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе за «Вторую мировую войну». Премию выдали с формулировкой «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности».

В тот год Нобелевский комитет предпочел Уинстона Черчилля Эрнесту Хемингуэю, Джону Стейнбеку, Альберу Камю, Жан-Полю Сартру и Борису Пастернаку.

А на прошедшем фестивале «Цифровой истории» в Твери Алексей Исаев выступил с разбором «Второй мировой войны» сэра Уинстона Черчилля. Что скрывается в знаменитом многотомном труде? Смотрите в этом видео.

