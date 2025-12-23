Здравствуйте, уважаемые читатели!

Вы только зацените, насколько претенциозно вещает Дмитрий Белоусов своим почитателям:

Белоусов: «Промывка сознания людей - увы работает и работает. И тысячи митрофанушек, не умеющих ни анализировать, не умеющих думать, не знающих факты, с истеричным надрывом защищают сегодня романово-советское враньё».

Почто же "увы"? Ведь для Белоусова, который как раз и занимается этой самой "промывкой сознания" (в чём мы уже убедились, разбирая содержимое его вранья), это очень даже не "увы", а напротив - только "вау!" и "ура!". И, как опять же выясняется, он сам ничем от упомянутых митрофанушек не отличается - не умеет ни анализировать, ни думать, к тому же он не знает фактов, а потому постоянно садится в лужу.

Продолжу разбор его залётов и падений.

Про Александровскую колонну

Белоусов: «Отделение заготовки от скалы. Посмотрите на картинку Монферрана, 35-ю. Нам рассказывают, как рабочие сверлили отверстия, про набор буров различной длины с наваренными на их конце твёрдыми стальными наконечниками. Именно так сейчас делают небольшие сколы гранита. Это правда сейчас, в 21-м веке. Но вид скалы сбоку после сверловки не будет гладким как здесь. Там вся поверхность должна быть в вертикальных канавках.»

Смотрим на "картинку Монферрана 35-ю"

Разве это фотография?, на которой эти самые следы от бурения непременно должны были быть указаны художником? Они что, самое важное в сюжете изображения?

Допустим, на картинке сие не прорисовано, а как фактически, на натуре?

Следы в Питерлаксе Следы в Питерлаксе

Это что, по-вашему, в 21 веке лазерными бурами располосовали? На всю глубину? А на этих колоннах, "выловленных" из Финского залива, русалки резвились, что-ли?

Белоусов, видимо, даже слово "бурение" неуместным считает. Какая-такая "сверловка", когда самое натуральное ручное бурение, известное и применяемое в горном деле с очень давних времён, что в Европе, что в Азии.

Белоусов: «И с длиной тоже враньё. Понимаете, если бить по буру такой длины, то ничего не выбьешь, это всё-равно, что пытаться забить тонкий-тонкий, какую-нибудь железячку, там, полметра длиной. Чем больше длина, тем больше он будет сжиматься, гнуться от удара, не доводя вниз силу удара. Этот бур будет гнуться, играть, гулять, пружинить.»

Вот вам пример полнейшего бреда, высказанный Белоусовым. Чтобы "железяка" согнулась, нужен не только удар с одного конца, но также точно такое же по силе сопротивление удару с другого конца. Больше оно быть не может по условию задачи и по законам мира нашего (недра кулаком не машут). Меньше - "железяка" гнуться не будет, поскольку, если сопротивление меньше, получаем ту же картину, что и при забивании гвоздя в деревянный брусок.

Когда у нас гвоздь при ударе сгибается? Гнётся он, когда его остриё встречает сопротивление равное силе удара, например, попадается сучок, а продольная сжимающая сила при ударе превышает предел прочности сечения гвоздя. Заметьте, что уже забитая часть гвоздя не изгибается, - тому препятствует окружающая древесина. А в случае длинного шпура (пробуриваемого в скале отверстия), изгибанию стержня бура со всех сторон препятствуют каменные стенки (диаметр отверстия - 2 дюйма = 5.1 см наверху и 1 дюйм внизу). Скажите, пожалуйста, разве трение об эти стенки с одной из сторон "железяки" настолько снижает силу удара, что она попросту не доходит до дна?

В сопромате есть раздел, относящийся к расчёту прочности стержней при продольном сжатии (сопротивляемости стержней деформации). Ниже я выдам эти формулы для желающих подсчитать предельную силу, они простые. А пока смотрим на те "стержни", какие использовались в горном деле в 19 веке при ручном бурении шпуров (глубоких отверстий) в Питерлаксе.

Северная пчела № 108 от 12 мая 1832 г. Северная пчела № 108 от 12 мая 1832 г.

Также Экеспарре в "Северной пчеле" описывает ручные буры (у него они названы рупазами). Это были железные орудия квадратного сечения с размерами сторон "около вершка" (4.4-4.5 см), то есть со сторонами размерами не менее ширины спичечного коробка. Представили себе толщину "стержней"? Это больше, чем ручной бур в руках этого каменоломщика:

Открываем учебник по горному делу Алексея Ивановича Узатиса "Курс горного искусства" 1843 г. на страницах 61-62 и читаем:

Даже 7 метров - это уже большая длина. Бурение на большую глубину Узатис описывает в разделе "Штанговое бурение" (со стр. 95).

20 ф = 6.1 м, 14 ф = 4.27 м, 8 ф = 2.44 м 14 ф = 4.27 м 200 ф = 60.96 м 20 ф = 6.1 м, 14 ф = 4.27 м, 8 ф = 2.44 м 14 ф = 4.27 м 200 ф = 60.96 м

Опачки! Для скважин глубиною до 61 метра применялись стержни толщиной 2.5 см. И они, ясен пень, не загибались, а вполне себе доводили силу удара до дна шурфа. Сопоставьте 60 метров и 7 метров (как в случае Александровской колонны), да даже упомянутые Экеспарре самые длинные буры - 15 аршин = 10.67 м., и поймёте, что Белоусов сел ещё и в эту лужу.

Если у кого-то появилось желание проверить практику теорией, то привожу одну из формул сопромата.

Как видим, величина коэффициента µ зависит от схемы работы стержня, если хотите, возьмите максимальный, при котором получите наименьшую критическую силу :о) А после расчёта, обратите внимание, что при "ограничении подвижности стержня" этот коэффициент возрастает (а с ним и критическая сила), и он будет больше, чем 1.35 (пятая схема), ибо промежуточных опор в узкой и глубокой скважине м.б. больше одной.

Е - модуль упругости первого рода (модуль Юнга), l - Длина стержня.

I - осевой момент инерции сечения определяется по простейшей формуле

b=h - 1 дюйм, поэтому минимальный момент инерции Ix = Iy b=h - 1 дюйм, поэтому минимальный момент инерции Ix = Iy

Вообще-то, я уже на эту тему писала, когда в роли "знатока" выступил Владимир Козин (ещё один самоназванный "историк")

с https://dzen.ru/a/Ygmklfl4qXTsMt7u

Пару слов по скринам (что выше). Они из видеоролика на Ютюбе. Владелец канала выложил много документальных фильмов по старинным технологиям. Данный ролик снят в городе San Pedro de Trones, испанской провинции Леон. Все трое участников демонстрируют те методы добычи и обработки каменного сырья, какие применялись в карьерах до появления машин, то есть традиционную технологию. Это видео я размещала в одной из своих статей, как и следующие два ролика

Добавлю, что из-за сложения гранитной массы, состоящей из зёрен минералов различной прочности, по граниту вовсе не требуется лупить со всей мощи. Поворачивая между ударами бур на небольшой угол, смещают клин выпуклой рабочей части бура, и в результате выбиваются прочные соседние зёрна, и размалываются зёрна слабых минералов. Посмотрите на киянки, которыми работают каменотёсы. По ним кувалдой не стучат, а камень откалывается от довольно слабых ударов.

Продолжу.

Белоусов: «И опять же, кувалдами лупили сверху вниз, чтобы отделить заготовку скалы сбоку. Но ведь её ещё нужно и снизу отколоть. Как заготовку отделяли снизу? Об этом вруны молчат как партизаны.»

Очередная демонстрация белоусовского невежества. Во множестве источников это описано, не только в российских, но и в иностранных, ибо карьерные работы велись везде, где имеются залежи камня. В том же видеоролике показано, как отделение велось с помощью клина и кувалды, только уже не тремя, а двумя камнеломщиками. Наши же каменоломщики успешно использовали прослойки, образовавшиеся в природных трещинах. То есть использовали естественные слабые места в материнской скале. В иных породах, где пласты меньшей высоты, эти пласты просто поддевали рычагами и выламывали. Но в случае колонны рычагами было не справиться. Потому поступили умнее. В "Северной пчеле" № 109 от 13 мая 1832 г. Экеспарре описал и эту операцию:

Упомянутые четверть аршина - это примерно 18 см Упомянутые четверть аршина - это примерно 18 см

Итак, имелась горизонтальная природная трещина, выше неё находилась отделяемая масса. Слабыми взрывами участок скалы от подслойка и ниже расчищается, а висящая сверху часть скалы (напомню, это пласт, от скалы ещё не отделённый, держащийся на материнском теле как держится плита лоджии с трёх сторон) подпирается подпорами и устраивается приемлющая заготовку конструкция - "кровать".

Монферран. Пластина 5. Первый этап работы по удалению "передовых масс". Идёт расчистка под отделяемой для блоков пьедестала массы. Это Монферран. Пластина 5. Первый этап работы по удалению "передовых масс". Идёт расчистка под отделяемой для блоков пьедестала массы. Это

После этого массу отсекают одновременно по трём линиям. Так поступили с "передовыми массами" - тем участком, что находился между забоем (стенкой, оставшейся после выломки колонн для Исаакия) и намеченным параллелепипедом заготовки для Александровской колонны. Примерно так же поступили и с удалением камня под заготовкой для ствола колонны.

И на этот раз пласт толщиной в иных местах более 6 м висел, опираясь, частично, на недопробуренную дальнюю сторону, плюс опирался он на подпорки, установленные снизу и с лицевой стороны. с торцоввсё было расчищено, чтобы не было помех падению монолита при отвалке. Обратите внимание на закрепление самих подпорок. На пластине 6 можно видеть несколько ниш, сделанных для их голов с лицевой стороны.

А что Монферран? В главе 1 альбома 1836 г. читаем: «Масса, которую необходимо было извлечь для создания колонны, имела длину 100 футов при средней толщине 22 фута. Её вес можно оценить в 9560000 ливров* (3 914,82 т). (*) Мы хотели воспользоваться трещиной, которая почти полностью разделяла скалу в её основании».

Далее он сообщает: «Одновременно переднюю сторону скалы выпрямили таким образом, чтобы на всей установленной высоте превратить её в плоскую поверхность. Покончив с этими первыми операциями, мы приступили к резке скалы на двух её концах, просверливая в ней разделительные отверстия, пересекавшие массу, и которые были столь многочисленны и сближены друг с другом, что их можно было спутать друг с другом. Завершив эту работу, мы сделали в скале выемку спереди и снизу, тщательно поддерживая (подпирая) её. Только после этих операций, чтобы не сотрясать скалу сразу со всех сторон, для полного отделения её штурмовали сверху по всей длине. Этот результат был получен тем же способом, что и в случае с торцами, то есть путём бурения одинаковых отверстий, которые соединялись друг с другом и образовывали в твёрдой породе траншею, подобную той, которую можно получить при помощи пилы. Монолит, разрезанный таким способом без всякого толчка или сотрясения, опирался только на ту часть своей нижней грани, которая не была разрезана, но была отделена от скалы естественной трещиной».

Разбираемся. После спрямления лицевой стороны скалы, начали "разрезать" её по торцам колонны, затем "спереди и снизу", что может означать только со стороны переда в направлении вглубь под колонной была сделана выемка, а под заготовку установили подпорки. Нижняя сторона висящей заготовки вручную не вырезалась, она была образована природной горизонтальной трещиной. Так что (складываем Монферрана и Экеспарре) пробуривать "с боку" нужно было только для пороховых шурфов.

Такое детальное описание производства работ было выполнено ещё в 1832 году. Белоусов же, "даже глазом не моргнув", и клавишами не пошевелив, утверждает: "Об этом вруны молчат как партизаны". А он, спрашивается, интересовался? Искал? Не похоже

Белоусов: «А со сваркой это вообще юмор. По поводу того, что там привариваи к бурам твёрдые стальные наконечники. Господа неучи, уведомляю вас, что только спустя 52 года, в 1881 году русскими избретателями был открыт способ соединения металлических деталей с использованием сварки. Так что вот такой ручной бур длиной 7-9 м в то время - это маразм. Не было такого. Это сказал Белоусов!"»

И снова в луже пускает пузыри. Напомню, сталь - это, простыми словами, железо, в котором много углерода. Сталь получали с очень давних времён, например, в древней Шри-Ланке в третьем столетии до н.э. для получения стали использовались специальные печи, в которые воздух поступал от ветра по специально организованным воздушным потокам.

Железо древней Шри-Ланки Взор10 декабря 2017

Примечание от автора. Будете читать статьи, помните, что в то время гугль-переводчик был менее совершенен в своём искусстве, а автор - в переводе, ибо не переводчик и не филолог.

Научная статья здесь

Итак, и сталь, и железо производили и обрабатывали с очень давних времён. И, естественно, в далёком от нас прошлом были разработаны способы их соединения друг с другом. Выполнялось это в кузницах безо всякой газо- и электросварки. Какова технология кузнечной сварки (наварки стали на железо), вы можете узнать в статьях здесь и здесь А я приведу скрин из Урочных положений 1832 года

Понятное дело, что появление новых видов сварки вытеснило старинную многовековую технологию с арены, а потому она известна не всем. Но кому-кому, а Белоусову позорно заявлять на всю страну, что "такого не было".

Кто и как всё строил, по-Белоусовски?

Белоусов: «Таким образом, даже самый адекватный и думающий из официальных историков начинает осознавать, что же на самом деле из себя представляют псевдоисторические мифы официальной истории. Конечно, им пока сложно осознать, что не только отдельные мегалиты, но и некоторые античные здания Петра уцелели, хотя и значительно пострадали при катаклизме начала 17 века, уничтожившего единую античную цивилизацию».

Вот так, по-белоусовски, миллионы архивных документов, накопившихся по Питеру за триста лет его существования, с которыми работают историки и представители иных профессий, например, реставраторы, геологи, физики и, даже, простые граждане, умудрились "состряпать" некие дельцы. Причём они умудрились всё это не просто написать от балды, а придумать огромное количество технологий "а-ля старина", вплести их в сюжеты каждой из "фальшивок" да так, чтобы всё это было увязано между собой (не только со всеми "фальсификатами" российскими, но и с зарубежными).

Огромные запасы старинных книг, прессы, чертежей и изображений в хранилищах библиотек и музеев, где "фальшивки" из всемировых архивов были отображены столь же связно и складно, неисчислимая пополняющаяся ежедневно база находок археологов, подтверждающая и дополняющая "псевдоисторические мифы" официальных историков. Кто всё это смог провернуть?

Сколько человек были заняты этим неблагодарным занятием, что они ели, где они жили и трудились? Откель у них после катаклизьма бумага, чернила и работающие печатные станки? Кто их всем этим обеспечивал, когда после катаклизма требовалось накормить выжившее население, построить для него жилища, без которых в нашем климате никуда? А кто и как обеспечивал в это время всеоткапывальщиков инструментами, строительными материалами и обучал технологиям? Сколько их выжило и где? Где мощности, заводы, фабрики и проч. необходимая инфраструктура? Это только несколько вопросов, возникающих у любого здравомыслящего человека.

При уничтожении цивилизации непременно случаются тёмные века, ибо на передний план выходит насущная потребность оставшегося населения выжить в сложнейших условиях недостатка во всём необходимом. Когда катаклизмы случаются локально, или рушатся империи, это отображается соседями в их истории (в записях и артефактах). И от оных соседей начинается проникновение технологий (да чего уж там скрывать, миграция населения дело известное), передача знаний и культурных традиций. А теперь, только на минутку представьте себе уничтожение единой мировой цивилизации. Откуда и как придёт "соседская помощь"?

Сам-то Белоусов адекватен?

Судя по уже приведённым и дальнейшим его словам, ни капельки. И даже не подозревает об этом.

Белоусов: «И вовсе не было никакой моды на античность у новых правителей мира в различных странах, ибо, в первую очередь, они восстанавливали и реставрировали те здания, которые лучше всего сохранились. И, даже, надстраивали верхние этажи. Единая античная цивилизация была по всему миру. Нет никакого сомнения, как во времена романовых отстраивали Санкт-Петербург, Кронштадт, Петергоф, Петродворец и многие другие города единой античной ведической цивилизации, сам факт существования которой является одной из самых запретных тем официальной истории. А что это за люди, которые всё это скрывают и врут, наверняка вы сами догадались».

Да, нормальные люди уже давно поняли, что врёт нам именно Белоусов.

Предыдущие статьи:

Больше этот фонтан беспардонного вранья ни смотреть, ни слушать, ни разбирать нет желания. Потому далее долго и упорно планирую заниматься невыдуманной историей. Чего и всем желаю :о)