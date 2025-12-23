В этом выпуске Борис Марцинкевич проводит детальный разбор кризиса и перспектив угольной промышленности России, сравнивая падение добычи в Кузбассе с рекордным ростом показателей в Якутии и на Дальнем Востоке. Мы обсудим реальные проблемы логистики и «Восточного полигона» РЖД, которые мешают полноценному развороту экспорта угля в Китай и страны Азии. Вы узнаете, как новая энергетическая стратегия до 2050 года повлияет на судьбу шахтерских моногородов и почему частная железная дорога Эльга – это пример эффективности на фоне проблем госмонополий

00:00 ⚡️ Поздравление с Днем Энергетика

00:52 Судьба угля в России: Кризис или новые возможности?

01:16 Добыча угля: Почему в Кузбассе спад, а на Дальнем Востоке рост?

01:59 Кризис в угольной отрасли: Такого не было с нулевых

03:00 Разворот на Восток: Как меняется экспорт угля из России

04:05 Поручение Путина: Навести порядок с топливно-энергетическими балансами

05:10 Логистический коллапс: Уголь из Хакасии в Вологду?

05:43 Парадокс Кузбасса: Угольный регион остался без угля?

06:45 Вся угольная отрасль в частных руках: Эффективно ли?

07:20 Стратегия 2050: Какое будущее ждет угольную промышленность?

09:50 Господдержка угольщиков: Налоги, отсрочки и позиция Минфина

12:20 Убытки государству, дивиденды себе? Проблемы частных компаний

15:34 Моногорода и бизнес: Кто отвечает за рабочие места?

18:52 Восточный полигон: Почему бизнес не вкладывается в логистику?

