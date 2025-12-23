Судьба угля в России: КОЛЛАПС НЕИЗБЕЖЕН? Вся правда про КИТАЙ и КУЗБАСС
В этом выпуске Борис Марцинкевич проводит детальный разбор кризиса и перспектив угольной промышленности России, сравнивая падение добычи в Кузбассе с рекордным ростом показателей в Якутии и на Дальнем Востоке. Мы обсудим реальные проблемы логистики и «Восточного полигона» РЖД, которые мешают полноценному развороту экспорта угля в Китай и страны Азии. Вы узнаете, как новая энергетическая стратегия до 2050 года повлияет на судьбу шахтерских моногородов и почему частная железная дорога Эльга – это пример эффективности на фоне проблем госмонополий
00:00 ⚡️ Поздравление с Днем Энергетика
00:52 Судьба угля в России: Кризис или новые возможности?
01:16 Добыча угля: Почему в Кузбассе спад, а на Дальнем Востоке рост?
01:59 Кризис в угольной отрасли: Такого не было с нулевых
03:00 Разворот на Восток: Как меняется экспорт угля из России
04:05 Поручение Путина: Навести порядок с топливно-энергетическими балансами
05:10 Логистический коллапс: Уголь из Хакасии в Вологду?
05:43 Парадокс Кузбасса: Угольный регион остался без угля?
06:45 Вся угольная отрасль в частных руках: Эффективно ли?
07:20 Стратегия 2050: Какое будущее ждет угольную промышленность?
09:50 Господдержка угольщиков: Налоги, отсрочки и позиция Минфина
12:20 Убытки государству, дивиденды себе? Проблемы частных компаний
15:34 Моногорода и бизнес: Кто отвечает за рабочие места?
18:52 Восточный полигон: Почему бизнес не вкладывается в логистику?
Комментарий редакции
1. Парадокс "добычи на уровне" и география угля
Несмотря на кризис в отрасли, официально ставится цель сохранить добычу угля в России на уровне предыдущего года — но это достигается не за счёт равномерного роста, а перераспределением: спад в традиционных регионах (например, Кузбасс) компенсируется наращиванием добычи на Дальнем Востоке (Якутия, Сахалин и др.) благодаря выгодной логистике к основному рынку сбыта — Китаю.
2. Кризис и разрыв между стратегией и реальностью
Состояние угольной отрасли характеризуется кризисом — ситуация сопоставляется с началом 2000-х годов. Подчёркивается, что энергетические стратегии существуют "самостоятельно", а реальное положение дел развивается по своим сценариям. Государственные планы и фактическая политика часто слабо согласованы.
3. Транспортная инфраструктура и "логистический провал"
После отказа Европы от российского угля потребовалась быстрая переориентация поставок на Восток. Государство вкладывается в развитие железнодорожных мощностей (т.н. "восточный полигон"), но бизнес участвует в этом минимально. Один яркий пример — частная компания, построившая собственную ветку, противопоставляется сотням других, не делающих ничего подобного.
Логистика стала ключевым ограничением: даже в угленасыщенных Кемерово и Хакасии ТЭЦ иногда испытывают дефицит топлива из-за неэффективных перевозок.
4. Противоречия "частной эффективности"
Вся угольная отрасль приватизирована, но столкнувшись с убытками (убытки в этом году — минус 300 млрд рублей), компании обращаются за поддержкой к государству. Частные владельцы выплачивают себе дивиденды даже на фоне заявлений о катастрофическом положении, вынуждая государство спасать социальную сферу моногородов, зависящих от одной шахты.
Проблема: риски и заботы моногородов "на государстве", прибыли — у собственников.
5. Планы на будущее и отсутствие открытости
Разрабатывается стратегия до 2050 года, но документы засекречиваются и согласуются не с независимыми экспертами, а с ведомствами. Это вызывает сомнения в прозрачности и реалистичности видения "будущего отрасли".
6. Социальное измерение: моногорода и ответственность
Кризис угольной отрасли — это не только экономика, но и жизнь сотен моногородов, целых социальных систем. На практике создание новых рабочих мест редко инициируется бизнесом — эта функция также вытесняется на государство.
7. Внешние и внутренние вызовы
Быстрое сокращение европейского спроса на российский уголь было предсказуемо, ещё с конца 2010-х годов, но стратегической готовности в отрасли не появилось. В то же время Китай остаётся стабильным, но не безусловным покупателем, и долгосрочная зависимость от одного рынка — потенциальная угроза.
---
Аналитический разбор и выводы
В этом видео перед нами развертывается сложная картина российской угольной отрасли, где сталкиваются амбиции, необходимость, инерция и кризис управляемости.
С одной стороны, отрасль пытается остаться на мировом рынке, сохраняя высокий уровень добычи, меняя только географию производства и маршруты доставки. Это попытка "сохранить лицо" в условиях, когда внутренние противоречия (низкая оперативность бизнеса, зависимость от государства, неэффективная инфраструктура) выпирают наружу.
С другой стороны, простые нарративы — "частная собственность всегда эффективна", "государство всё может выправить", "главное — держаться за объёмы производства" — явно не работают. Приватизация обернулась ситуацией, где убытки и социальные проблемы фактически социализируются (переложены на государство), а прибыли и стратегические решения монополизированы узким кругом лиц.
Интересно сравнить это с подходом, который мы наблюдаем в больших технических системах: если система (например, сеть) не обновляет транспортные протоколы под новые маршруты данных, сетевой трафик становится неэффективным, происходят сбои и потери. В социальном смысле угольная отрасль России сегодня — это сеть, у которой резко сменились узлы и каналы, но протоколы "человеческого движения" (логистика, социальные обязательства, управление) не успели обновиться.
Попытка закрыть стратегические документы свидетельствует не столько о безопасности, сколько о неуверенности: если бы у отрасли было подлинное понимание своих интересов и дальнейших путей, эта информация не стала бы такой чувствительной.
Ситуация показывает глубинную взаимозависимость материального (топливо, работа, логистика) и социального (моногорода, занятость, стабильность). Впрочем, как и во многих индустриальных процессах, оптимизация одного без мысли о другом ведёт к затяжным кризисам и очередным запросам на "чудо" сверху.
Прагматичный вывод: очевидно, что без адекватной связи между частными интересами и общественным благом, без инвестиций в социалку и логистику с обеих сторон, угольная отрасль (и зависимые от неё регионы) вместо эволюции будут ждать "очередного спасения". Но, быть может, именно кризис способен стать толчком для поиска новых форм кооперации и для переосмысления самой "эффективности" в российском исполнении.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о будущем российской угольной отрасли в очередной раз будет определяться компромиссами сиюминутных интересов (вместо баланса долгосрочных стратегий и социальной ответственности), сможет ли она найти устойчивое место в будущем энергетическом балансе страны и мира — или обречена к заложничеству между государством, рынками и уязвимыми моногородами?
Может быть, стоит задуматься: как нам совместить уважение к прошлому экономическому "угольному чуду" с ответственностью за будущее жизней и среды, в которой эти шахты существовали и существуют?