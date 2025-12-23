Русским в своём собственном государстве не нужна “русская диаспора”.

“Русская диаспора” в России – это клинический идиотизм.

Россия – русское государство.

Русские в России титульный народ, культурная и цивилизационная основа.

Русские наиболее многочисленны. Русские наиболее влиятельны.

Президент России русский, в Правительстве, Думе, губернаторы – в подавляющем большинстве русские.

Мы все говорим на русском языке.

Русские – не сексуальные меньшинства, русские – мейнстрим. И русские – самый продвинутый и цивилизованный из народов.

Русские вышли из стадии родоплеменного строя больше тысячи лет назад. Больше тысячи лет русские – государственный народ.

Русским не нужны “диаспоры”, чтобы защищать интересы русских. Для защиты интересов русских существует ГОСУДАРСТВО. Если по какой-то непонятной причине русское государство не может защитить интересы русских, то есть, своего собственного титульного большинства, то эта проблема может быть решена только на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне. Значит, что-то надо менять в ГОСУДАРСТВЕ.

А создание идиотской “русской диаспоры” в РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ только дурит мозги и уводит от настоящей проблемы. И унижает РУССКИЙ НАРОД, который создал РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО.

Герман Садулаев

