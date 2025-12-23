Русским в своём собственном государстве не нужна “русская диаспора”.
“Русская диаспора” в России – это клинический идиотизм.
Россия – русское государство.
Русские в России титульный народ, культурная и цивилизационная основа.
Русские наиболее многочисленны. Русские наиболее влиятельны.
Президент России русский, в Правительстве, Думе, губернаторы – в подавляющем большинстве русские.
Мы все говорим на русском языке.
Русские – не сексуальные меньшинства, русские – мейнстрим. И русские – самый продвинутый и цивилизованный из народов.
Русские вышли из стадии родоплеменного строя больше тысячи лет назад. Больше тысячи лет русские – государственный народ.
Русским не нужны “диаспоры”, чтобы защищать интересы русских. Для защиты интересов русских существует ГОСУДАРСТВО. Если по какой-то непонятной причине русское государство не может защитить интересы русских, то есть, своего собственного титульного большинства, то эта проблема может быть решена только на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне. Значит, что-то надо менять в ГОСУДАРСТВЕ.
А создание идиотской “русской диаспоры” в РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ только дурит мозги и уводит от настоящей проблемы. И унижает РУССКИЙ НАРОД, который создал РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО.
---
Анализ и выводы:
С точки зрения автора (Германа Садулаева), ключевой вопрос — суверенитет идентичности и самодостаточность титульного народа через институты государства. Он противопоставляет “русскую диаспору” как инструмент меньшинств с их вынужденной необходимостью защищать себя в “чужих” государственных рамках, и положение титульного русского народа, у которого уже есть комплексный государственный инструмент — Россия.
Любопытно, что аргументация строится на идее монолитности и достаточности государства для русских, однако жизнь (историческая и современная) зачастую подбрасывает примеры кризисов идентичности даже у титульных наций. Например, в кризисных эпохах или при сильном социальном расслоении и русские, и французы, и англичане могли чувствовать себя “чужими” в собственных странах, если государственная система переставала быть выразителем большинства.
Если говорить междисциплинарно — с точки зрения социальной психологии и антропологии — попытки самоорганизации “внутри большинства” отражают не только проблему с идентичностью, но иногда и дефицит реальной субъектности, доверия к институтам или разрыв между формальной и неформальной идентичностью. Аналогичные процессы мы видим и в цифровых сообществах, где вокруг доминирующих культур тоже могут формироваться “микро-диаспоры” внутри основного поля, если ощущается отчуждённость.
На уровне прагматики подход автора честен: если государство не реализует функции защиты и представительства большинства, формирование диаспоры не решает проблему, а создает её иллюзию. Главное лекарство — реформировать институты, а не дублировать их “сообществами”.
В то же время, здесь напрашиваются вопросы: всегда ли формализация “большинства” исключает потребность в самоорганизации по интересам или ценностям? Не могут ли элементы самоорганизации стать дополнительным каналом обратной связи или способом поддержки локальных сообществ даже при наличии сильного государства?
Можно ли считать, что любое стремление к самоорганизации — признак институциональной слабости, или же это проявление живой гражданской энергии и многослойности идентичности?
И, пожалуй, самый главный вопрос — если “государство должно всё”, то не снимает ли это социальной ответственности с самого гражданского общества? Может ли титульный народ быть по-настоящему субъектным без опоры на горизонтальное единство или культурную самоорганизацию, даже в условиях формальной государственности?
Что для вас сегодня означает принадлежность к “титульному народу” — чувство ответственности, самодостаточности, или, напротив, поиск точек опоры в меняющемся мире? Не становится ли истинная национальная идентичность в XXI веке всё более гибкой и ситуативной — и как это влияет на отношения с государством и обществом?