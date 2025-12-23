Главная » Политика

Русские в Прибалтике: власти России обязаны обеспечить их репатриацию, если не смогли защитить

Русские в Прибалтике – это не «понаехавшие» туда мигранты. Они живут у себя дома на своей земле. С XVIII Прибалтика – часть России, потом СССР. Для русского человека поселиться в Прибалтике было также естественно, как и во Владивостоке или Пензе.

Прибалтика это незаконно отторгнутая часть России. Русские Прибалтики не уезжали из России В 1991 году Россия «уехала» от них. Ельцин бросил русское население Литвы, Латвии и Эстонии «на милость» прибалтийских этнократий.

В 90-е гг. у российского государства было огромное количество экономических и политических рычагов воздействия на прибалтийские режимы, но ничего не было сделано для защиты прав оставшихся там соотечественников.

Да, сейчас у России нет возможности защитить русское население Прибалтики иначе как с помощью военной силы, что в условиях незавершенной СВО, было бы подарком Западу. Потому, надо полагать, сейчас и начались столь демонстративные гонения на русских в Латвии.

Однако, если государство не может защитить соотечественников, то оно обязано обеспечить их репатриацию (возвращение) в Россию.

Ситуация с русскими Прибалтики еще раз со всей остротой ставит вопрос о репатриации русских в Россию, о возможности русским людям, не по своей вине оказавшимся за пределами России, вернуться в Россию и получить российское гражданство без прохождения всех кругов бюрократического ада.

До сих пор власти «шарахались» от самой постановки вопроса о особых правах русских, как и представителей других коренных народов России, получать гражданство по особой процедуре, отличной от процедуры для выходцев из, например, Эфиопии. Сама постановка такого вопроса вызывала мгновенные обвинения в фашизме – «завтра черепа начнете измерять».

Разработанный Константином Затулиным законопроект о репатриации уже более двух лет не может преодолеть бюрократические рогатки.

Сейчас вопрос о репатриации ставит уже сам Президент. Остается надеяться, что дело сдвинется с мертвой точки.

Русские, как и татары, башкиры и представители других коренных народов России, должны получать российское гражданство автоматически, для них должен быть “зеленый коридор” подобно тому. как он есть для венгров в Венгрии, немцев в Германии, евреев в Израиле.

Тех же русских, кого этнократические режимы Прибалтики бросили в застенки, как профессора Александра Гапоненко в Латвии или журналиста Олега Беседина в Эстонии, российское государство обязано, именно обязано, спасать. Как обеспечить их репатриацию соответствующие структуры хорошо знают. Главное, чтобы была необходимая установка.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи


1. Исторический контекст
- Русские в Прибалтике — не мигранты, а коренное население, оказавшееся «за границей» из-за политических изменений и распада СССР.
- Исторически Прибалтика была частью России (с XVIII века) и позже СССР; переселение русских туда было естественным процессом.

2. Проблема защиты соотечественников
- Россия, по мнению автора, не использовала в 1990-е возможности для защиты прав русскоязычного населения в Прибалтике.
- Сейчас Россия не может эффективно защитить русских в Прибалтике без прямого военного вмешательства, что невозможно в нынешних условиях.

3. Репатриация как альтернатива
- Если государство не может обеспечить защиту, оно должно организовать репатриацию русских из Прибалтики.
- Процедуры получения гражданства для русских, считающихся коренными народами России, должны быть упрощены, по аналогии с программами в Венгрии, Германии, Израиле.

4. Критика бюрократии
- Проекты законов о репатриации (например, законопроект Затулина) буксуют из-за бюрократических препятствий и опасений обвинений в национализме или фашизме.
- Автор считает, что присутствует неоправданное равнение прав на получение гражданства для русских и, например, граждан Эфиопии, и выступает за «зелёный коридор» для русских и других коренных народов России.

5. Требование конкретных действий
- Российское государство обязано обеспечивать защиту политзаключённых и репрессированных русских в Прибалтике (приведены примеры лиц).
- Задача — не в неясных обсуждениях, а в принятии воли к решению вопроса и в действиях.

Вывод (с элементами философской рефлексии)


Статья затрагивает важную и одновременно очень сложную тему — вопрос государственнической ответственности по отношению к своим соотечественникам, оказавшимся за пределами границ после исторических катастроф и трансформаций. Звучит убеждение: связь между государством и человеком глубже и прочнее текущих линий на карте, она укоренена в истории, культуре и идентичности.

Однако автор акцентирует, что если смысл «защиты» невозможно реализовать (будь то экономикой, политикой или армией), то государство обязано заменить форму заботы, обеспечив возможность добровольного возвращения и упрощенного обретения гражданства. Это ставит перед нами не только юридические, но и этические вопросы — где проходит граница ответственности и кто именно вправе на особые преференции? Здесь исторический подход сочетается с самым современным: как многонациональные страны в Европе и Израиль выстраивают свои программы репатриации по принципу культурной и этнической идентичности.

Можно взглянуть на ситуацию сквозь призму философии права и вопроса субъективной и объективной истины. Является ли «право на возвращение» естественным и объективным, или же оно — ситуативный, политически обусловленный механизм? С одной стороны, существует историческая справедливость, с другой стороны — прагматизм государства и современное законодательство.

Практика показывает (и на примере других стран, и из российской истории), что настойчивые идеализации быстро разбиваются о бюрократию, страх обвинений в дискриминации и инерцию системы. Но с другой стороны, мы видим: живой интерес к теме репатриации — это также и рефлексия общества о собственной идентичности и границах справедливости.

В конечном счёте, мы остаёмся свидетелями процесса формирования национальной политики на стыке личных судеб, исторической памяти, государственных интересов и идеалов справедливости.

Открытый вопрос:
В ситуации, когда столкновение идеалов и политических реалий неизбежно, как нам быть — искать компромисс между исторической справедливостью и современными принципами равенства, или перенастраивать само понятие гражданства, чтобы оно стало не только юридическим, но и этическим, культурным актом? Где пределы ответственности государства перед своим «народом» — и где начинается личная ответственность человека за свою судьбу?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zapravduzp/33183
