Русские в Прибалтике: власти России обязаны обеспечить их репатриацию, если не смогли защитить

Русские в Прибалтике – это не «понаехавшие» туда мигранты. Они живут у себя дома на своей земле. С XVIII Прибалтика – часть России, потом СССР. Для русского человека поселиться в Прибалтике было также естественно, как и во Владивостоке или Пензе.

Прибалтика это незаконно отторгнутая часть России. Русские Прибалтики не уезжали из России В 1991 году Россия «уехала» от них. Ельцин бросил русское население Литвы, Латвии и Эстонии «на милость» прибалтийских этнократий.

В 90-е гг. у российского государства было огромное количество экономических и политических рычагов воздействия на прибалтийские режимы, но ничего не было сделано для защиты прав оставшихся там соотечественников.

Да, сейчас у России нет возможности защитить русское население Прибалтики иначе как с помощью военной силы, что в условиях незавершенной СВО, было бы подарком Западу. Потому, надо полагать, сейчас и начались столь демонстративные гонения на русских в Латвии.

Однако, если государство не может защитить соотечественников, то оно обязано обеспечить их репатриацию (возвращение) в Россию.

Ситуация с русскими Прибалтики еще раз со всей остротой ставит вопрос о репатриации русских в Россию, о возможности русским людям, не по своей вине оказавшимся за пределами России, вернуться в Россию и получить российское гражданство без прохождения всех кругов бюрократического ада.

До сих пор власти «шарахались» от самой постановки вопроса о особых правах русских, как и представителей других коренных народов России, получать гражданство по особой процедуре, отличной от процедуры для выходцев из, например, Эфиопии. Сама постановка такого вопроса вызывала мгновенные обвинения в фашизме – «завтра черепа начнете измерять».

Разработанный Константином Затулиным законопроект о репатриации уже более двух лет не может преодолеть бюрократические рогатки.

Сейчас вопрос о репатриации ставит уже сам Президент. Остается надеяться, что дело сдвинется с мертвой точки.

Русские, как и татары, башкиры и представители других коренных народов России, должны получать российское гражданство автоматически, для них должен быть “зеленый коридор” подобно тому. как он есть для венгров в Венгрии, немцев в Германии, евреев в Израиле.

Тех же русских, кого этнократические режимы Прибалтики бросили в застенки, как профессора Александра Гапоненко в Латвии или журналиста Олега Беседина в Эстонии, российское государство обязано, именно обязано, спасать. Как обеспечить их репатриацию соответствующие структуры хорошо знают. Главное, чтобы была необходимая установка.

Игорь Шишкин

