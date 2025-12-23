Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

“Россия – мировой центр неравенства”. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Темы дня

19 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Красная линия 15 декабря 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326

#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Экономика России и рентная модель:
В видео отмечается, что российская экономика построена преимущественно на ренте: основное богатство и доходы связаны с природными ресурсами — нефтью, газом, лесами, а также даже землями сельскохозяйственного назначения, многие из которых принадлежат офшорным иностранным структурам. Подчеркивается, что такая система не создает прочного технологического или инновационного фундамента.

2. Сращивание власти и капитала:
Беседа акцентирует внимание на том, что успех и богатство в РФ зависят не столько от предпринимательских усилий, сколько от близости к власти и доступу к распределению ресурсов. Такой подход угнетает инновации и не способствует появлению самостоятельных предприятий и технологий.

3. Неравенство и олигархизация общества:
Россия названа мировым эталоном неравенства. Существующая система приводит к отчужденности богатства у узкого круга лиц (олигархов), лоббирующих свои интересы во власти. При этом состояние богатых растет, а большинство населения беднеет, что приводит к исчезновению среднего класса: общество всё более делится на сверхбогатых и бедных.

4. Нерешённость социальных и экономических проблем:
За прошедшие десятилетия — с времен так называемых "залоговых аукционов" 90-х годов — курс на прозападную, полуколониальную, сырьевую модель экономики привел к стагнации. На примере неудачной попытки импортозамещения («несделанный телефон» и отсутствие современных технологий) подчеркивается неконкурентоспособность России в инновационной сфере.

5. Противоречие между риторикой и действиями власти:
Официальные критерии измерения бедности занижены искусственно — прожиточный минимум определен низко, а если увеличить его до реальных цифр, численность бедных резко возрастает. Это подчеркивает манипулятивный характер подсчетов и риторики власти.

6. Идеи КПРФ по реформированию экономики и общества:
Среди предложений — повышение прожиточного минимума до 45 тысяч рублей, госконтроль цен на важнейшие товары, поддержка семей с детьми, снижение налоговой нагрузки для беднейших и возврат к прежнему пенсионному возрасту.

---

Вывод


Главная мысль передачи — российская социально-экономическая система застряла в рентной, олигархической модели, где богатство и власть срослись, а широкие слои населения остаются в бедности или выживании. Стагнация инноваций и отсутствие самостоятельного технологического развития усугубляются тем, что власть больше озабочена сохранением статус-кво, чем продвижением к социальной справедливости и развитию.

В историческом контексте — с 90-х годов Россия постоянно воспроизводит одну и ту же модель: ресурсы — в обмен на безопасность элит, население — в положении "терпящих". КПРФ предлагает смену курса на социально-ориентированный, но пока не достигает конструктивного диалога с доминирующей властью.

Философски встает глубинный вопрос: можно ли изменить систему, в которой близость к источнику ренты определяет благосостояние, без внутренней перестройки ценностей и моделей поведения? Не является ли борьба за социальную справедливость не столько политической, сколько этической задачей — вопросом личной и коллективной ответственности перед будущим?

И самый главный, открытый вопрос: возможно ли в России радикальное обновление экономической и социальной модели без глубокого пересмотра целей, ценностей и способов распределения внутренних ресурсов общества? Где пролегает граница между прагматичными реформами и подлинным, внутренним развитием — и кто должен инициировать эти перемены?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/b02bad3305db32a4e4da303d4b9af6c1/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"О мечте и мечтателях". Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе "Точка зрения
"Как воевали наши союзники в годы войны". Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе "Послесловие
"Склоки на пустом месте ...". Е.Ю.Спицын Красная история в программе "Прямой эфир: вопросы и ответы
"Победа — в единстве!" Е.Ю.Спицын, С.П.Обухов и Г.В.Фёдоров на канале Красная линия "Точка зрения
"Жареный петух клюнул?" Е.Ю.Спицын, Д.Г.Новиков и Г.В.Фёдоров на канале Красная линия "Точка зрения
"Советы без коммунистов" погубили Советскую власть. Е.Ю.Спицын на канале Красная Линия. Хук слева
"Патриотизм понятие классовое". Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе "Темы дня.
Опять «патриотизм». Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе Точка зрения

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru