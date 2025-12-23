“Россия – мировой центр неравенства”. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Темы дня
Эфир на канале Красная линия 15 декабря 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326
#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Экономика России и рентная модель:
В видео отмечается, что российская экономика построена преимущественно на ренте: основное богатство и доходы связаны с природными ресурсами — нефтью, газом, лесами, а также даже землями сельскохозяйственного назначения, многие из которых принадлежат офшорным иностранным структурам. Подчеркивается, что такая система не создает прочного технологического или инновационного фундамента.
2. Сращивание власти и капитала:
Беседа акцентирует внимание на том, что успех и богатство в РФ зависят не столько от предпринимательских усилий, сколько от близости к власти и доступу к распределению ресурсов. Такой подход угнетает инновации и не способствует появлению самостоятельных предприятий и технологий.
3. Неравенство и олигархизация общества:
Россия названа мировым эталоном неравенства. Существующая система приводит к отчужденности богатства у узкого круга лиц (олигархов), лоббирующих свои интересы во власти. При этом состояние богатых растет, а большинство населения беднеет, что приводит к исчезновению среднего класса: общество всё более делится на сверхбогатых и бедных.
4. Нерешённость социальных и экономических проблем:
За прошедшие десятилетия — с времен так называемых "залоговых аукционов" 90-х годов — курс на прозападную, полуколониальную, сырьевую модель экономики привел к стагнации. На примере неудачной попытки импортозамещения («несделанный телефон» и отсутствие современных технологий) подчеркивается неконкурентоспособность России в инновационной сфере.
5. Противоречие между риторикой и действиями власти:
Официальные критерии измерения бедности занижены искусственно — прожиточный минимум определен низко, а если увеличить его до реальных цифр, численность бедных резко возрастает. Это подчеркивает манипулятивный характер подсчетов и риторики власти.
6. Идеи КПРФ по реформированию экономики и общества:
Среди предложений — повышение прожиточного минимума до 45 тысяч рублей, госконтроль цен на важнейшие товары, поддержка семей с детьми, снижение налоговой нагрузки для беднейших и возврат к прежнему пенсионному возрасту.
---
Вывод
Главная мысль передачи — российская социально-экономическая система застряла в рентной, олигархической модели, где богатство и власть срослись, а широкие слои населения остаются в бедности или выживании. Стагнация инноваций и отсутствие самостоятельного технологического развития усугубляются тем, что власть больше озабочена сохранением статус-кво, чем продвижением к социальной справедливости и развитию.
В историческом контексте — с 90-х годов Россия постоянно воспроизводит одну и ту же модель: ресурсы — в обмен на безопасность элит, население — в положении "терпящих". КПРФ предлагает смену курса на социально-ориентированный, но пока не достигает конструктивного диалога с доминирующей властью.
Философски встает глубинный вопрос: можно ли изменить систему, в которой близость к источнику ренты определяет благосостояние, без внутренней перестройки ценностей и моделей поведения? Не является ли борьба за социальную справедливость не столько политической, сколько этической задачей — вопросом личной и коллективной ответственности перед будущим?
И самый главный, открытый вопрос: возможно ли в России радикальное обновление экономической и социальной модели без глубокого пересмотра целей, ценностей и способов распределения внутренних ресурсов общества? Где пролегает граница между прагматичными реформами и подлинным, внутренним развитием — и кто должен инициировать эти перемены?