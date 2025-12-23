Франция ввела в эксплуатацию скандальный атомный реактор Фламанвиль 3, строительство которого затянулось на 19 лет, а смета выросла до космических 19 миллиардов евро. Борис Марцинкевич детально разбирает, почему этот проект стал символом упадка инженерии Европы и почему Россия строит АЭС в разы быстрее и дешевле. Вы узнаете о критическом дефекте крышки реактора и о жесткой позиции Китая по отношению к технологиям EDF. Раскрываем всю правду о потере компетенций во французской атомной энергетике в новом видео

00:00 Франция: Запуск реактора Фламанвиль-3 спустя 25 лет

00:33 Шок-цена: Почему АЭС Фламанвиль подорожала в 6 раз?

02:50 Опасный дефект: Почему реактор запускают с бракованной крышкой?

04:58 Утрата технологий: Почему Франция вынуждена заказывать детали в Японии

06:09 Англия. АЭС Хинкли-Пойнт C: Самый дорогой объект в истории?

07:44 Контракты "под ключ": В чем секрет успеха Росатома?

09:10 Катастрофа в Финляндии: Уроки долгостроя АЭС Олкилуото-3

11:00 Как построить французский реактор быстрее?

12:20 Ренессанс Макрона отменяется? Регулятор блокирует новые АЭС

13:33 Утраченные компетенции: Главная причина провалов?

14:33 Итоги: Будущее атомной энергетики Франции и мира

