Пойдут ли глобалисты ва-банк. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Телеграм-канал Константина Сивкова t.me/Sivkov_K
Игорь Шишкин на Rutube https://rutube.ru/channel/44222090/
Телеграм-канал Игоря Шишкина t.me/isshishkin
Блог Игоря Шишкина на «Дзене» dzen.ru/9037971678
Комментарий редакции
1. Главное событие последних лет — провал “гибридного блицкрига” Запада против России
Собеседники отмечают, что 2023 год стал годом военно-политического поражения объединённого Запада, а 2024-й — временем признания этого поражения западными элитами. 2025 год — это реализация последствий этого провала, проявившаяся в расколе западной цивилизации.
2. Глубокий раскол внутри Запада
Запад поделен на два блока:
- Первый — национально ориентированный капитал (промышленность, реальный сектор, часть военной элиты), преимущественно в США.
- Второй — глобалисты, выраженные в финансовом, ИТ- и медиа-секторе, исторически связанные с Британией.
Та же динамика прослеживается и в политических процессах Европы, где страны Восточной и Центральной Европы (например, Венгрия, Чехия, Словакия) всё больше ориентируются на национальные интересы.
3. Трансформация ШОС и усиление континентального блока
ШОС трансформируется из экономической в военно-политическую структуру с ключевым ядром: Россия — Китай — Индия. Это серьёзно укрепляет позиции “континентального блока” на мировой арене.
4. США переходят к стратегии национальных интересов
Внутри самих США происходит сдвиг: стратегические документы прямо противопоставляют интересы страны интересам глобалистов. Это ведёт к переосмыслению союзов и сфокусированности на борьбе за рынки Юго-Восточной Азии.
5. Возможность сближения США и России на фоне китайско-американского противостояния
Звучит идея, что экономически Россия и США могут быть комплементарны: Россия поставщик сырья и энергетики, США — технологий. Этот потенциал сближения особенно заметен на фоне приближения Китая к США по технологическому уровню.
6. Европа: нарастание конфронтации, но внутреннее сопротивление войне
Несмотря на жёсткую риторику и подготовку к возможной войне, элита и в первую очередь военные круги в Европе не стремятся к эскалации. Политики зависят от “глобалистских” влияний, но общество, офицерство и даже промышленность не поддерживают прямое втягивание в конфликт с Россией.
7. Возможность провокаций и эскалации
В перспективе 2026 года наиболее вероятной угрозой автор считает масштабные провокации, которые могут быть использованы для оправдания вовлечения европейских стран и НАТО в прямой конфликт с Россией. Кандидаты на очаги провокаций — Приднестровье и Калининградская область. При этом “глобалисты”, лишаясь реальных рычагов, могут попытаться сыграть ва-банк.
8. Скользкое и зыбкое будущее: нестабильность растёт
Собеседники соглашаются, что прогноз пессимистичен: эскалация возможна, глобальные провокации — реальны, и перед обществами Запада встаёт вопрос, готовы ли они платить высокую цену за идеологические амбиции элит.
---
Вывод и философский взгляд
Беседа разворачивается вокруг глубоко прагматичных размышлений о мировой политике, но за конкретными раскладами проглядывает и эпистемологический урок: любые “блоки”, “цивилизационные проекты” и даже фигурирующие “проигрыши” или “победы” во многом являются вопросом структур интерпретации и изменчивой конъюнктуры. Образы врага и друга (например, Россия для США, или угроза Китая) часто отражают не столько объективные интересы, сколько коллективные представления и идеологемы элит, обслуживающих свои интересы под прикрытием “общего блага”.
Можно провести аналогию с психологическим кризисом идентичности: общество, потерявшее цельную картину мира, склонно раскалываться на фракции, каждая из которых идеализирует свою “правду”, упуская из вида целостность системы. То же происходит и на глобальном уровне: старые модели “глобализма” утрачивают управляемость, усиливается разобщённость и поляризация.
Запад — будто сложная нейросеть, утратившая синхронизацию между ключевыми подсистемами: экономической, политической, ценностной. Это открывает пространство для “глюков системы” — неустранимых провокаций, где спусковым крючком может стать нерациональное, а психоисторическое, глубинное стремление элит к удержанию контроля.
Прагматический урок здесь — не поддаваться иллюзиям о простых ответах, быть осознаннее в восприятии “больших смыслов” и идеологий, помнить, что расколы снаружи часто отражают расколы внутри. И если уж человечество не может избежать столкновений интересов, можно ли научиться преобразовывать угрозу в пространство для нового диалога — или всё снова сведётся к борьбе за “право на истину”?
Открытый вопрос для размышлений:
Если геополитическая борьба, в конечном счёте, лишь отражает внутренние противоречия коллективного сознания, возможно ли создать такую общественную и мировую структуру, где поиск баланса и диалога станет предпочтительнее идейного противостояния? Или цикл конфликта и провокаций — неустранимая черта человеческой природы и самой истории?