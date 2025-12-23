Может ли один человек бросить гадкую тень на целый древний город, носящий имя ещё дохристианской ведической богини и сохранивший имя своё в веках? Может! Гляньте на него: Александр Борисович Тер-Аванесов — российский государственный деятель, член Совета Федерации от Костромской областной думы (2006–2015), депутат Костромской областной Думы (2015–2016). Дабы ничего не выдумывать, обратимся к публикации ещё от 3 июля 2018 года «Секретный вице-президент Александр Тер-Аванесов. Чем на самом деле занимается экс-сенатор?» Автор Александр Седунов. Там речь о странной встрече вип-персон не только из РФ. «Глянув на сопровождающие отчет о встрече фотографии, знающие люди обомлели и начали усиленно протирать глаза: рядом с Пашиняном и Костиным сидел экс-член Совета Федерации РФ, ближайший друг предыдущего руководителя Армении Сержа Саргсяна, Александр Тер-Аванесов». По открытым источникам на тот момент Тер-авнесов трудился в ПАО Банк ВТБ старшим вице-президентом. Но, как выяснил журналист, официальный сайт группы ВТБ такого вице-президента попросту не знает. «Поневоле напрашивается вывод, что бывший сенатор занимает должность жутко засекреченного топ-менеджера по особым поручениям. Но его биография даже при поверхностном, доступном любому пользующемуся интернетом взгляде, вызывает инстинктивное желание держаться подальше от этого «российского государственного деятеля». Да, все официальные жизнеописания этого «политика» начинаются с 2006 года, когда он впервые оказался в Совете Федерации от Костромской области. До того – лишь отрывочные сведения: закончил МГУ, Санкт-Петербургский Университет МВД России, трудился заместителем председателя некоммерческой организации «Благотворительный фонд социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и членов их семей «Забота». Вот и всё.

Но не всё. В ноябре 2012 г. «Новая газета» заинтересовалась политиками, вопреки действующему законодательству успешно совмещавшими членство в Совфеде с частным бизнесом. Под расследованием оказался и Тер-Аванесов. Автор газеты утверждал, что сенатор попал в большую политику, уже будучи состоявшимся девелопером, нефтетрейдером и… меценатом. В публикации упоминались компания «Нефтьхолд», где, по данным ЕГРЮЛ генеральным директором значился Александр Тер-Аванесов и «Интер-Стандарт», чей пакет акций в тот же год почти полностью отошел кипрской Canadox Invest Ltd. Поэтому неудивительно, что при средней зарплате сенатора в 120 тысяч рублей (данные 2010 г.), в 2011 г. Тер-Аванесов задекларировал доход в размере 2,9 млн рублей, а также два объекта недвижимости — жилой дом площадью 243 кв. м и квартиру площадью 142 кв. м.

Честный и дотошный журналист ещё в 2018 году показал истоки успеха Тер-Аванесова. «В частности, среди прежних партнеров и коллег сенатора значился некий Павел Фукс, с которым политик и благодетель полицейских соучредил длинный список предприятий. Еще на заре перестройки уроженец Харькова Павел Фукс сумел заслужить доверие одного из харьковских авторитетов Геннадия «Гепы» Кернеса. Уже в те времена харьковская братва неплохо понимала, что незалэжность – это хорошо, но настоящие бабки крутятся все же в Москве.

Харьковскому десанту, что называется, «подфартило»: удалось частично взять под контроль Лужники. Это сейчас здесь стадион, принимающий мировой чемпионат, а тогда, напомним, там раскинулся всероссийский базар со всеми присущими базару прелестями. И на нем уже оперировала т.н. «липецкая» группировка, в которой будущий сенатор Тер-Аванесов занимал должность джиар-менеджера, улаживая проблемы с местными чиновниками и правоохранителями».

И вот вам, дорогие костромичи, «яичко», из которого вылупился неведомый ранее сенатор от нашей Думы. «Вскоре от банального крышевания рыночных наперсточников они перешли к более солидным делам вроде коттеджного строительства. Работали с размахом: география строительства охватывала и элитную Рублевку, и глухую русскую провинцию, включая, к слову, Кострому. Довольно скоро интересы заметно разросшегося бизнеса (в корзине компаний Тер-Аванесова и Фукса появились офшорные и совместные с иностранными инвесторами предприятия) потребовали серьезной политической «крыши». Очевидно, братки решили двинуть от себя «смотрящим» в высшее политическое руководство страны презентабельного и пообтершегося в чиновных кругах Тер-Аванесова. Вопрос был решен просто: договорившись с администрацией Костромской области, в феврале 2006 года кандидат от российско-украинской братвы занял кресло сенатора».

Чем руководствовалась «элита» Костромы, двигая на самый верх политической системы РФ незнакомого человека? Могу только предположить, что думали не о народе а о деньгах в надежде, будто что-то отколется от криминального «политика». Больше того, чем думал весь вымирающий народ Костромской области, избрав Тер-Аванесова в 2015 году, когда закончился срок его «сенаторской службы», депутатом Костромской облдумы. Депутат – это же всенародный избранник и слуга народа! Откуда такое «непорочное зачатие»? Курица диетическое яйцо снесёт и без петуха, а депутат без выборов не появится. Тут и гадать нечего – по спискам от «мамы» - «Единой России»! Люди этого деятеля в глаза не видели, да и он в гробу видел нас всех. Ни разу не появившись на заседаниях Думы, Александр Борисович тихо сдал мандат и вскоре вынырнул как «старший вице-президент» ПАО ВТБ.

Интересно, что юристы на самом верху признали, что СССР юридически жив, он значится во всех международных документах. Да и в душах людей его ещё не вытравили, не выскребли. А вот криминал, оказывается, живёт и действует в Союзе, словно та же Украина, Армения, Грузия никогда и не отделялись! В ноябре 2010 года в ходе совместной операции нескольких спецслужб правоохранители задержали помощника сенатора Тер-Аванесова, Михаила Беридзе. Уроженец Грузии, представлявшийся бывшим Министром внутренних дел Аджарии занимался в Москве тем, что налево и направо торговал корочками советников и помощников депутатов Госдумы и членов Совфеда. Он был задержан при получении 80 тыс. долларов в качестве аванса за обещанное трудоустройство на должность помощника вице-спикера. Всего за свои услуги он запрашивал от 150 до 200 тыс. долларов. По данным МВД, часть полученных средств Беридзе переправлял в Грузию местным криминальным группировкам, да и действующим в разных регионах России.

В названной выше публикации фигурирует и Камо Авагумян – друг детства Сержа Саргсяна и его супруги Риты, а также совладелец многопрофильного холдинга «Авилон». Оказывается, г-н Авагумян является и… представителем прокуратуры Армении в Генпрокуратуре России. Упоминается Авагумян всвязи с тем, что убедил президента Армении лично замолвить словечко за сенатора Тер-Аванесова перед российским тогда президентом Дмитрием Медведевым.

Заканчивается публикация от 2018 года так: «Как стало известно, в настоящее время Александр Тер-Аванесов находится в Ереване и через своего друга бизнесмена Артема Кукшяна решает вопрос о своем назначении чрезвычайным и полномочным послом Армении в России». Но что-то пошло не так…

В декабре 2025 года, как сообщили РИА Новости, Тер-Аванесова объявили в розыск. Бывшему сенатору от Костромской области заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Экс-парламентарий стал фигурантом резонансного дела о хищениях при строительстве военных объектов, главной обвиняемой по которому выступает бывшая заместитель министра строительства ДНР Юлия Мерваезова.

Следствие считает, что Тер-Аванесов причастен к схеме вывода бюджетных средств при заключении госконтрактов на возведение военной инфраструктуры. Общая сумма спорных контрактов превысила 9 млрд рублей, а ущерб государству оценивается в более чем 4,1 млрд рублей.

Как верёвочка ни вейся… К сожалению, конца не видно, на шее народа эта верёвочка затягивается всё туже. «На Урале осудили активистов марксистского кружка, готовивших захват власти». Эта недавняя публикация в различных вариантах облетела интернет. Вот они, на фото Артёма Путилова, справа, члены марксистского кружка из Уфы. Оказывается, готовили захват власти! Как передавал корреспондент «Ъ-Урал» из Центрального окружного военного суда, на скамье подсудимых оказались экс-депутат, координатор местного движения Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев (все внесены в список экстремистов и террористов). Не знаю, почему судили в Екатеринбурге, да ещё и военным судом: организация якобы, действовала в республике Башкортостан с 2019 по 2022 год. Цель этой «страшной террористической группы» - подготовка к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России. Во как! Все они получили от 16 до 22 лет колонии строгого режима…

…Интересную тенденцию можно отследить по материалам публикаций на сайте газеты «Советская Россия». Весной 2023 года несколько жителей Воткинска записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Жители попросили заменить трубопровод и отремонтировать дорогу на Совхозной улице. В видео подчеркивалось, что жители уже более 35 лет пытаются достучаться до чиновников с этой просьбой. Последний раз здесь асфальт клали еще при СССР. В первый же день к одной из участниц обращения, Нине Кривощековой пришли сотрудники центра «Э». В отношении нее составили протокол за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. «Мы правы, наши права нарушаются. Не работает Конституция, не работает 31-я статья («…Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.) Разве обращение к Путину – это преступление?» – недоумевает Нина Кривощекова. Далее комментарий редакции: «Напомним, что точно также действовал царизм по отношению к народу. И, помимо всего прочего, топорные действия самодержавия довели страну до катастрофы. Если бы не решительные действия большевиков, спасших Россию от гибели, то дело кончилось бы трагически. Поэтому те, кто сегодня идут по стезе царизма, используя его методы взаимоотношения с народом, закладывают мину замедленного действия под отечественную государственность».

Почему мину? Сапёры мины ставят так, чтобы противник не знал, где они и карту минирования врагу не показывают. А у нас всё на виду! После госпереворота девяностых тут же узаконили царские символы, а советский народ с атрибутами СССР унасекомили. И эта «спецоперация» продолжается.

«Очень многое решается на символическом уровне. В сущности, на символическом уровне решается всё». Так начинается одна из статей Захара Прилепина. В начале СВО впереди колонн техники шли танки с красными знамёнами. Это мелькало даже в телевизоре. На самых высоких сооружениях при взятии крупных населённых пунктов вывешивались красные флаги. Это шло от вооружённого народа-победителя, символизировало Победу над противником. Смысл был понятен – установление СПРАВЕДЛИВОСТИ и Свободы. Но эти подвижки тщательно присекались, вместо символа величия Державы трудового народа – иной флаг.

У подлецов, представителем которых является Тер-Аванесян, всё идёт по плану. Организация «Граждане СССР» в Краснодарском крае признана экстремисткой.

И так далее, полно фактов зачистки Союза в любой сфере, прежде всего - в народном сознании. Ельцин-центр уже и Москве, в старинной дворянской усадьбе. Как и в Екатеринбурге, там идут научно-практические конференции, деньги на «идеологию» осваиваются. Тот же «идеолог» что установил памятную доску фашисту Маннергейму, выступил с инициативой торжественно поднимать триколор в каждой школе. Как будто не под этим символом шли каратели-белогвардейцы на трудовой народ, поднявший красное знамя Свободы, словно не было предателя Власова, мечтавшего установить триколор на «кремлёвских куполах», словно этот символ был водружён над фашистским рейхстагом. Словно за эту «святыню» положено 27 миллионов жизней от всех народов СССР.

«Идеология» паразитов шагает уверенно. Один мальчик с телеканала «Спас» (Корчевников) уже орёт, будто успехи СССР в космосе – результат наработок царской России…

Благодаря Прилепину, который был помощником и другом Александра Захарченко, мы знаем, что глава ДНР на дух не переносил олигархов, старался не допустить эту заразу до собственности, которую отвоевал вооружённый народ. В Кремле (Сурков, который курировал ДНР) его прозвали упёртым. В итоге убит в помещении, которое, как пишут, принадлежало его же охранникам. Нечто подобное произошло с первыми героями Новороссии. Поскольку война подружила меня с Алексеем Мозговым, которому мы, костромичи, помогали чем могли и даже не могли, его лично и его убеждения, знаю не из Интернета. Подло, как и другие командиры из народа, мечтавшие о свободе от паразитов, убит из засады. Исполнители до сих пор не названы. Тут ещё раз напомню о нашей попытке в момент приезда Мозгового в Кострому организовать встречу с ним кого-либо из представителей власти. Не удалось, спасибо, что не обвинили в экстремизме. Это был 2015 год… Как раз тот, в котором костромичи «всенародно» избрали в Думу главного героя нашей статьи. «Насенаторил» от Костромы и дальше во власти…

Власть в древнем русском городе Мозгового не приняла, хотя народ встречал его как героя. Знали Алексея Борисовича и в Европе. В статье «10 лет без Мозгового» Александр Майсурян показал фотографии демонстрации в Берлине, где среди изображённых на плакате – Эрнст Тельман, Томас Санкара, Сальвадор Альенде, Муамар Каддафи, Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Алексей Мозговой, Павел Дрёмов, Че Гевара, Ульрика Майнхоф. На фото, сделанном в Италии, запечатлен момент, когда изображение Мозгового срывает украинский дипломат...

…Посмотрите ещё раз на лик Тер-Аванесова, которого на вершину политики РФ подняла Кострома. Народ этого красавца вообще не видал, а вот в коттеджах, пик строительства которых пришёлся на сенаторство этого деятеля, кто-то уже наверняка спокойно не спит… И гляньте на фото «экстремистов», получивших страшные сроки за то, что, якобы, пытались свергнуть власть «аванесовых». Полагаю, что дальнейшие комментарии не нужны...

Эдуард Наипов,

Кострома