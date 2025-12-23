Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии — Фёдор Лисицын с критическим разбором книги Арона Вилькерса «Живая рецензия: за маской человека». Разбираем главные страхи современности: действительно ли Искусственный Интеллект устроит человечеству «Ctrl+Alt+Del», или это просто паника гуманитариев? Лисицын объясняет, почему полицейские распознают бота лучше, чем профессора, как нейросети уже взяли на себя «грязную интеллектуальную работу» (от отзывов до курсовых) и почему реальная угроза — это не чат-боты, а редактирование генома. Отдельная тема — идеологическая цензура на Западе. Вы узнаете, почему феминистки атакуют классификацию Карла Линнея (и термин «млекопитающие»), и как современная западная литература напоминает худшие образцы советской пропаганды с обязательными «ритуальными заклинаниями».

00:00 старт и ключевая претензия к книге

01:30 «рома-констрактус» и ИИ без эмпатии — чего боится автор

03:36 тест Тьюринга vs реальность проверок документов

05:02 «ИИ решит всё за людей»: почему это преувеличение

07:50 границы современного ИИ: черновая работа вместо мышления

12:00 где нейросети уже подсадили гуманитарку на аутсорс

13:19 комментарии под постами и «правка» нейросетями

13:52 техпримеры: карты погоды, балки, суперкомпьютеры

14:32 бытовой ИИ: датчики, «умный дом», повседневка

15:20 нет осмысленного синтеза: сокращение и шум второго порядка

16:35 дети, фантазия и школа: что реально меняется

17:21 гуманитарный бэкграунд автора книги — и где «повестка» мешает

18:19 реакция общества на ИИ: неоднозначность неизбежна

18:41 Линней и классификация: зачем тут биология

19:37 «повестка» в книгах: как это бьёт по восприятию

20:30 параллель с советскими «ритуальными» вставками

22:25 верующий Линней и приматы: спорные чтения классики

24:07 расовые классификации XVIII века и современные трактовки

26:31 трансгуманизм и CRISPR: что этично править, а что нет

28:19 соцсети меняют форму общения, не природу человека

32:50 вывод: технология не отменяет человеческое

33:33 профессии и замены: кто рискует, кто адаптируется

