НЕЙРОСЕТИ ПИШУТ ДИПЛОМЫ: Конец образования или начало нового этапа? | Фёдор Лисицын
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
В студии — Фёдор Лисицын с критическим разбором книги Арона Вилькерса «Живая рецензия: за маской человека». Разбираем главные страхи современности: действительно ли Искусственный Интеллект устроит человечеству «Ctrl+Alt+Del», или это просто паника гуманитариев? Лисицын объясняет, почему полицейские распознают бота лучше, чем профессора, как нейросети уже взяли на себя «грязную интеллектуальную работу» (от отзывов до курсовых) и почему реальная угроза — это не чат-боты, а редактирование генома. Отдельная тема — идеологическая цензура на Западе. Вы узнаете, почему феминистки атакуют классификацию Карла Линнея (и термин «млекопитающие»), и как современная западная литература напоминает худшие образцы советской пропаганды с обязательными «ритуальными заклинаниями».
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 старт и ключевая претензия к книге
01:30 «рома-констрактус» и ИИ без эмпатии — чего боится автор
03:36 тест Тьюринга vs реальность проверок документов
05:02 «ИИ решит всё за людей»: почему это преувеличение
07:50 границы современного ИИ: черновая работа вместо мышления
12:00 где нейросети уже подсадили гуманитарку на аутсорс
13:19 комментарии под постами и «правка» нейросетями
13:52 техпримеры: карты погоды, балки, суперкомпьютеры
14:32 бытовой ИИ: датчики, «умный дом», повседневка
15:20 нет осмысленного синтеза: сокращение и шум второго порядка
16:35 дети, фантазия и школа: что реально меняется
17:21 гуманитарный бэкграунд автора книги — и где «повестка» мешает
18:19 реакция общества на ИИ: неоднозначность неизбежна
18:41 Линней и классификация: зачем тут биология
19:37 «повестка» в книгах: как это бьёт по восприятию
20:30 параллель с советскими «ритуальными» вставками
22:25 верующий Линней и приматы: спорные чтения классики
24:07 расовые классификации XVIII века и современные трактовки
26:31 трансгуманизм и CRISPR: что этично править, а что нет
28:19 соцсети меняют форму общения, не природу человека
32:50 вывод: технология не отменяет человеческое
33:33 профессии и замены: кто рискует, кто адаптируется
#Лисицын #ИИ #Трансгуманизм #Наука #Книги #Будущее #Генетика #Линней #Общество
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео:
1. Паника вокруг искусственного интеллекта и гуманитарных профессий
Автор разбирает книгу Орона Вилькерса, акцентируя внимание на его панических настроениях по поводу развития ИИ и возможного "конца человека" как феномена. Вилькерс опасается, что ИИ создаёт новый вид — "Homo constructus", который может потеснить Homo sapiens и разрушить привычную структуру цивилизации.
2. Скепсис к апокалиптическим сценариям
Лисицын отмечает, что ИИ — по сути инструмент, способный выполнять рутинные задачи, и сравнивает страхи перед ним со страхами перед появлением железных дорог или автомобилей: вместо кончины человечества происходит смена профессий и трансформация форм труда.
3. ИИ сегодня: инструмент, а не личность
Современные нейросети сравниваются с тракторами для интеллектуального труда. Автор подчеркивает, что даже если ИИ сдает тест Тьюринга, это говорит лишь о внешней схожести с человеческим поведением, а не о подлинной субъективности или осмысленности.
4. Гуманитарные последствия и повестка
Лисицын отмечает формализм и идеологическую "повестку" в западных гуманитарных трудах, где авторы вынужденно оглядываются на современные требования (вроде обязательных ссылок на феминизм, расовые проблемы и пр.), часто теряя глубину анализа ради ритуальных фраз. Это, по мнению Лисицына, отвлекает от сути дискуссии о природе человека.
5. Антропология и трансгуманизм
В обсуждении трансгуманизма Лисицын высказывает осторожный оптимизм: человеческое общество адаптируется к технологическим изменениям, как это было с любыми техническими революциями, и не стоит паниковать до появления реальных изменений.
6. Постоянство человеческой природы
Несмотря на впечатляющее обновление технических средств, внутренний мир человека, его страсти, страхи, отношения мало изменились за тысячи лет. Технологии меняют социальные и профессиональные практики, но не базовую сущность человека.
7. Предостережение от преждевременных страхов
Лисицын призывает к сдержанности: не стоит бояться и предсказывать катастрофы до появления реальных прецедентов — человечество уже многократно адаптировалось к потрясениям, вызванным научно-техническим прогрессом.
Аналитические выводы
- История страхов перед технологиями
Видеоматериал иллюстрирует, как новые технологии исторически вызывали массовые опасения, но на деле вели не к «концу человека», а к естественной эволюции профессий и социальных структур. Например, нейросети сейчас действительно заменяют работу многих гуманитариев, но столько же профессий исчезло и при других технологических революциях.
- Аналогии между ИИ и инструментами
Сравнение ИИ с трактором демонстрирует важный междисциплинарный взгляд: любая технология — лишь продолжение человеческой деятельности, инструмент для оптимизации рутины, но не самостоятельный субъект. Трактор не делает крестьянина ненужным, а делает его эффективнее; нейросеть не отменяет человеческую мысль, но может изменить ее проявление.
- Критика идеологической поверхностности
Автор подвергает критике поверхностное следование модным повесткам, будь то чрезмерное опасение по поводу ИИ или обязательные церемониальные обращения к актуальным идеологическим вопросам (феминизм, расовые проблемы и др.). Это перекликается с тем, как догматизм (в том числе идеологический) может служить симптомом ухода от подлинного осмысления природы человека.
- Границы искусственного интеллекта
Современные нейросети не способны к глубокой рефлексии или творчеству — их возможности ограничены составлением текстов, обработкой информации, выполнением функций, четко заданных разработчиками. Говоря языком психологии, они воспроизводят поведенческие паттерны, но не обладают внутренней реальностью.
- Трансгуманизм как неизбежный этап?
Рассуждения о трансгуманизме подчеркивают, что любые изменения в человеческой природе воспринимаются обществом сначала как угроза, но могут стать нормой по мере адаптации. Это поднимает вопрос о пределе допустимой трансформации: где сохраняется "человеческое", а где начинается что-то иное?
- Сохранение сущности человека
Лейтмотивом звучит мысль, что за любой "маской" — пусть даже самой продвинутой, технической или биотехнологической — остается человек с вечными вопросами: кто мы? куда идем? что значит быть человеком?
Практический итог
- Нейросети и ИИ — инструменты, ускоряющие и облегчая рутинные процессы, но пока не заменяющие сущность человеческого творчества, рефлексии, эмпатии.
- Гуманитарные страхи связаны скорее с неготовностью к переменам, чем с реальными угрозами; аналогии с прошлым подтверждают адаптивность общества.
- Не стоит впадать в технофобию или идеологический догматизм — за всеми "масками прогресса" продолжает развиваться та же старая человеческая драма, вечные вопросы бытия и пределы осознанности.
Открытый вопрос
Если технологии постоянно меняют внешние формы нашего бытия, но внутренний мир и основные вопросы остаются прежними — быть может, настоящая революция не столько техническая, сколько связана с новым пониманием, что значит быть человеком? Где, по-вашему, проходит граница между инструментом и субъектом, и как изменится эта грань в будущем?