Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

Екатерина Глушик, записавшая уникальные воспоминания приемного сына вождя Артема Сергеева, раскрывает неизвестные детали быта самой могущественной семьи СССР. Почему дети членов Политбюро, в отличие от современной элиты, первыми уходили на фронт? Как Василий Сталин стал талантливым летчиком и за что отец наказывал его и Светлану? Правда ли, что Сталин платил крестьянам за ночлег и почему он запрещал выбрасывать старые сапоги?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — День Сталина • опека и семья

03:46 — Василий Сталин • дружба и характер

08:56 — «Возвращение имени» в прессе

11:43 — Каплер и Светлана • позиция

16:29 — Беседы с Артёмом Фёдоровичем Сергеевым → книга

24:51 — Фронт, ранения и рачительный быт (включая выезды, ночёвку, ружьё)

39:15 — Пономаренко: амнистии и Средняя Азия (акын)

44:54 — Василий-лётчик; забота о семьях • мифы, чтение, сад, горе Василия

#ЕкатеринаГлушик #ИосифСталин #АртёмСергеев #ВасилийСталин #СоветскаяИстория #Пономаренко #СемьяСталина #ИсторияСССР #РублёвскиеДети #МифыИстории #ПамятьВойны #КнигаКакЖилСталин #КнижныйДень #Delib