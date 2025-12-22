В этом видео ведущие эксперты отрасли разоблачают мифы зеленой энергетики и анализируют реальное будущее мировой энергетики, где дешевые углеводороды продолжают определять экономическое лидерство стран. Вы узнаете, почему Европа попала в ловушку импортозависимости от редких металлов, как Китай захватил рынок новых технологий и почему тарифы на электроэнергию никогда не будут снижаться. Почему Россия делает ставку на атомную энергетику и развитие внутреннего потребления? Подробнее в новом видео

00:00 Будущее энергетики: Углеводороды против «Зеленого перехода»

01:05 Экономика решает: Сланцевая революция и дешевый газ

02:29 Новая зависимость: Литий, кобальт и монополия Китая

04:15 Энергетика России: Реальная цена кВт*ч и проблемы тарифов

06:20 Мифы о ВИЭ: Климатические риски и нестабильность генерации

08:30 Феномен Китая: Как совместить уголь и технологии будущего

10:45 Скрытый гигант: Недооцененный потенциал Гидроэнергетики

12:05 Глобальный прогноз: Взрывной рост инвестиций в ВИЭ

13:58 Судьба газа: Битва за рынок СПГ и дефицит ресурсов

15:33 Угольный ренессанс: Почему Азия не отказывается от угля

16:25 Атомная энергетика: Технологии Росатома и планы БРИКС

