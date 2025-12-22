Для человека, знающего астрономию, звёздное небо, это как для нас планетарий. Там можно видеть планеты сол. системы с их спутниками, фазы луны, кометы, метеориты, созвездия Млечного пути, и даже саму галактику Млечный путь в виде световой дорожки. Многие галактики имеют форму блина, а Вселенной приписывается почти плоская форма с погрешностью пол процента.

В своих публикациях о системах симметрии космоса я утверждал (вместе с автором Прозы. ру. Шарышевым), что пространство, как и время, это только свойства события Вселенной. Пространство сол. системы это её свойство, как и время, измеряемое солнечным годом, полным оборотом земли вокруг солнца. Для других локальных событий мы применяем другие шаблоны измерения размеров и времени. Интересно, как такая модель космогонии соотносится с Большим взрывом, рождением Вселенной.

Вот что мы узнаём об этом из публикации Александра Рощина «Поиск центра Вселенной…». Вселенная расширяется, этот факт подтверждается красным смещение далёких галактик и структурой реликтового излучения. Но где находится центр этого взрыва, исходного процесса. Большой взрыв не был взрывом в пространстве, а был взрывом образования пространства, т.е. событием в котором появились материальные объекты и симметрия их расположения. Причем современная наука чёткого объяснения, что взорвалось не даёт. Я это объяснил потенциальной возможностью Большого взрыва, существующей виртуально, наравне со многими другими событиями. В качестве примера приводил симметрию строения молекулы воды, эта симметрия существовала до появления воды, и существует, когда воды уже нет. Советско-американский учёный Семён Беркович предложил кибернетическую модель вселенной, он допустил образование материи, как продолжение математики, взаимодействия числовых последовательностей.

Рощин пишет, что Большой взрыв произошел везде, и любые две точки, разделенные миллионами световых лет, в момент взрыва находились в одной точке. Поэтому любое место во вселенной будет являться эпицентром Большого взрыва. С точки зрения математической модели Берковича, то же не важно, где взаимодействуют числовые последовательности, мгновенная связь определена их идентичностью. Их взаимодействие повсеместно. Этот же подход объясняет вопрос - куда мы расширяемся и относительно чего? С точки зрения математики прореживание числовой последовательности также будет повсеместным, как и нахождения центра события. Наблюдатель из любой точки вселенной может наблюдать её расширение, находясь в центре события. Расширение вселенной это изменения внутренней симметрии, которое равноценно изменению масштаба координатной сетки. Причём внутри этого события скорость света не меняется, иначе бы мы и про расширение не узнали.

Где находится край вселенной? Рощин приводит в пример муравья, который ползёт по сфере, не находя края, т.е. вселенная бесконечна по плоскости и ограничена в объеме (в приделах этой модели). Вселенная действительно плоская с точностью полпроцента, но эти полпроцента много больше Галактики по размеру. Математическая модель симметрии числовых последовательностей легко решает это противоречие общим подобием первичных кирпичиков мирозданья. Подобием абсолютным, недостижимым для материальных объектов.

Реальная граница мира, которая существует в космологии это горизонт события, или сфера Хаббла. Скорость света неизменна и ограничена, и мы можем видеть только те объекты, свет которых дошёл до нас. Свет, от звёзд, находившихся за сферой Хаббла, до нас не дойдёт т.к. сфера расширяется быстрее, чем свет проходит измененные в сторону увеличения расстояния.

Эти рассуждения в модели космогонии, показанной Рощиным, я привёл, чтоб увидеть соответствие своей теории Симметричных Систем и теории Берковича современным представлениям науки о Большом взрыве и расширении Вселенной.