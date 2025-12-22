Прямая линия Путина: сытые годы закончились // Олег Комолов. Числа недели
6 сентября 1960 года кубинский лидер Фидель Кастро заявил с трибуны Генассамблеи ООН: «Когда исчезнет философия грабежа, тогда исчезнет и философия войны». Война — это всегда грабёж. Не было в истории человечества войн, которые не велись бы от имени, за счёт трудового народа. И хотя нас пытаются убедить в обратном, за войну мы платили раньше — когда государство копило резервы вместо инвестиций в развитие; платим сейчас — инфляцией и ростом налогов; заплатим и в будущем, когда придёт время платить по военным долгам, которые от нашего имени активно набирает государство. Проблема госдолга, возможно, станет одной из наиболее острых для будущего российской экономики. Поговорим об этом через призму прямой линии Путина, которая прошла 19 декабря.
Комментарий редакции
1. Связь войны и экономики через «философию грабежа»: Лектор начинает с цитаты Фиделя Кастро о том, что философия войны неотделима от философии грабежа. Война всегда финансируется за счет общества, и настоящими жертвами всегда становятся граждане — через налоги, инфляцию, невложенные в развитие ресурсы.
2. Разбор заявлений Путина о «бесплатности» войны: Президент заявляет, что война не приносит экономического ущерба, а даже стимулирует развитие. Его прямая линия позиционируется как психотерапевический сеанс для общества, где звучит ряд социальных обещаний (улучшение пособий, поддержка семей, инвестиции в транспорт и авиацию, удержание молодых ученых).
3. Реальность фискальной политики: Анализируются долгосрочные правительственные прогнозы финансовой политики России до 2042 года. Несмотря на обещания о будущих снижениях налогов и временности тяжелых решений, правительственный прогноз рисует иную картину:
- Дефицит бюджета сохранится на долго: В любом сценарии, даже базовом, дефицит будет постоянным.
- Сокращение государственных расходов: Доля госрасходов относительно ВВП будет падать, что говорит о снижении роли государства в экономике.
- Падение доходов: Основная причина — снижение нефтяных доходов и усиление санкций, снижающих выгоду от экспорта.
- Девальвация рубля: Единственный способ компенсировать падающие доходы — дальнейшее ослабление рубля.
- Истощение резервов: Российский Фонд национального благосостояния практически исчерпан.
- Рост госдолга: Он будет увеличиваться, и к 2042 году обслуживание долга может занять до трети бюджета.
4. Сравнение с западными странами: Ставится вопрос о продуктивности расходов. Огромный долг допустим, если деньги тратятся на развитие, образование и технологии; если же основная часть уходит на военные нужды — это ведет к стагнации.
5. Отсутствие прогрессивных реформ: Нет признаков, что государственные траты будут направлены на развитие. Приоритет — милитаризация бюджета.
6. Нереалистичность обещаний по снижению налогов: В условиях дефицита, исчерпанных резервов и роста долга рассчитывать на снижение налоговой нагрузки на общество не приходится, несмотря на публичные обещания.
7. Тенденция к жёсткой экономии и усилению нагрузки на граждан: Ожидается рост налогов и появление новых сборов, чтобы обеспечить стабильность бюджета в условиях продолжающейся военной нагрузки.
---
Выводы и философская рефлексия:
Данная лекция раскрывает экономическую механику финансирования войны, подчеркивая, что её бремя неизбежно ложится на общество в целом — через налоги, инфляцию и упущенные возможности развития. Народ готов к жертвам в моменты экзистенциальной угрозы, когда речь идет о жизни и смерти, о защите общего будущего, но такая готовность основана на солидарности: все слои общества должны стоять перед одной чертой, делить риски и нагрузку поровну.
Однако реальность часто искажается схемой национализации расходов (когда затраты покрывает весь народ) и приватизации прибылей (когда война становится источником сверхдоходов для отдельных групп — олигархов, банков, подрядчиков ВПК). В этом случае система теряет справедливость: простые граждане платят цену инфляцией, девальвацией и сокращением социальных инвестиций, в то время как элита извлекает выгоду. Такая диспропорция не только подрывает экономическую устойчивость, но и разрушает социальное единство, превращая коллективные усилия в инструмент скрытого неравенства.
Этот дисбаланс напоминает сбой в системной адаптации: для долгосрочного выживания необходимы равные жертвы и прозрачное распределение как тягот, так и выгод. Вопрос не только в цифрах дефицита и долга, но и в принципах равноправия — чтобы патриотический нарратив не маскировал эксплуатацию, а война не становилась поводом для обогащения немногих за счет большинства.
Истина многослойна: экономические показатели объективны, но общественное восприятие формируется нарративом, который должен акцентировать справедливость. В экзистенциальном плане возникает дилемма: возможно ли истинное единство в военное время без равного бремени для всех, даже если оно окрашено риторикой общей цели?
В конечном счете, лектор призывает к трезвому анализу: различать реальные процессы и иллюзии, требовать баланса в распределении нагрузки. Бюджет — зеркало общества, отражающее выбор между равноправной солидарностью и скрытым перераспределением в пользу элит.
Открытый вопрос:
Не является ли продолжающаяся милитаризация бюджета, на фоне экономических вызовов, тестом на настоящую солидарность общества — через требование равноправия в жертвах и выгодах? И как найти альтернативу, когда нарратив ограничивает восприятие, но коллективная воля может перестроить систему на принципы справедливости? Как научиться видеть истину равноправия, сохраняя единство в трудные времена, без иллюзий неравного распределения?