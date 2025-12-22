Самый взвешенный и глубокий подход к такому историческому явлению, как «репрессии 1930-х» годов, можно найти в трудах забытого ныне Вадима Кожинова. Считаю, что после его подробного разбора этой темы споры сталинистов и антисталинистов не имеют никакого смысла. Репрессии были частью контрреволюции, которая пожирала своих детей по негласному историческому закону, и в корне её лежала борьба государственнической части большевиков (сторонники Сталина) с антигосударственнической (троцкисты, бухаринцы и пр.). При этом Кожинов доказывает, что репрессии 1930-х были значительно менее жестокими и массовыми, чем в 1920-х, а законности по мере созревания советского государства становилось больше. Ниже отрывок из книги Кожинова «Правда сталинских репрессий».
«Как уже говорилось, «реабилитация» исторического прошлого была лишь одним из проявлений того поворота, той «контрреволюции», которая совершалась в 1930-х годах, но проявлением особенно наглядным, особенно выразительным, — почему и уместно говорить о нем подробно. Троцкий определил «восстановление»...
Ключевые тезисы статьи о позиции Вадима Кожинова по репрессиям Сталина как части контрреволюции
1. Репрессии как проявление контрреволюции.
- Кожинов трактует массовые репрессии 1930-х годов не просто как произвол или инструмент укрепления власти Сталина, а как часть более глубинного исторического процесса — контрреволюции. Контрреволюция пожирает своих детей, то есть бывших же революционеров, что укладывается в некий исторический закон.
2. Борьба внутри большевистской элиты.
- Внутренний конфликт был между государственническим крылом большевиков (Сталин и его сторонники) и радикальными революционерами (троцкисты, бухаринцы и пр.). Репрессии были реакцией одной части элиты на другую, сопровождаясь реставрацией дореволюционных традиций и усилением государственного начала.
3. Улучшение законности и снижение масштабов репрессий.
- Кожинов утверждает, что, вопреки стереотипам, в 1930-х репрессии были менее масштабными и жестокими, чем в 1920-х годах. По мере "созревания" советского государства уровень законности повышался.
4. Поворот к исторической реабилитации и "замирению" с интеллигенцией.
- В 1930-е наблюдается возвращение к дореволюционным символам, званиям, частичная реабилитация "старорежимных" учёных и практиков, что возмущало революционеров. Это — часть курса на стабилизацию и расширение социальной базы власти.
5. Двойственность в отношении старых большевиков.
- Старые большевики были психологически и практически не готовы к "положительному строительству" и воспринимались как пережиток революционной эпохи, но при этом их устранение происходило не только по личной инициативе Сталина, а в рамках объективной исторической тенденции.
6. Взгляды современников и оппонентов.
- Троцкий, Федотов, Орлов, Рейсс и другие бежавшие за границу деятели трактовали происходящее как "контрреволюцию", уничтожение итогов Октября, но некоторые при этом указывали на закономерность этого процесса, присущую эпохе после слома старого порядка.
7. Исторические парадоксы: возвращение врагов, реабилитация интеллигенции.
- Многие репрессированные впоследствии были возвращены к работе и даже отмечены государственными наградами — что иллюстрирует нелинейность и парадоксальность исторического процесса.
8. Критика мифа о Бухарине как защитнике интеллигенции.
- Кожинов показывает, что Бухарин, сам будучи активным участником кампаний против интеллигенции, впоследствии оказался жертвой "контрреволюционного поворота".
9. Ограниченность и необъективность исторического мышления в периоды катастроф.
- В периоды кризиса ослабляется объективность оценки происходящего — поэтому рассмотрение позиций современников сохраняет особую ценность.
Вывод
В размышлениях Кожинова проявляется междисциплинарный, рефлексивный подход к оценке эпохи сталинских репрессий. Он выводит события за рамки добрых или злых намерений отдельных лиц, интерпретируя их как сложный социально-исторический процесс — столкновение разных типов мировоззрения и государственного курса внутри одной революционной системы. С точки зрения Кожинова, истина о репрессиях не может быть однозначной: она открывается как закономерное, но трагическое следствие попытки стабилизации общества после эпохи перелома. Кожинов подчеркивает и субъективность современников, и историческую иллюзорность любых истолкований, демонстрируя, что каждое поколение должно заново осмысливать истину собственной истории.
С практической же точки зрения вывод Кожинова — спор сталинистов и антисталинистов теряет смысл, если погрузиться в реальную сложность и противоречивость исторического процесса.
Философский вопрос для размышления
Можно ли, зная о многослойности и неоднозначности исторической "правды", устремляться к окончательному суждению, или подлинное понимание прошлого — это всегда баланс примирения с его противоречиями и новыми вопросами? Не является ли поиск "истины" о репрессиях частью нашей собственной внутренней борьбы между стремлением к справедливости и человеческой склонностью к созданию чётких образов врага и героя?