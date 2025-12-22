Главная » История, Мировоззрение

Кожинов о правде “репрессий Сталина” как части контрреволюции

Самый взвешенный и глубокий подход к такому историческому явлению, как «репрессии 1930-х» годов, можно найти в трудах забытого ныне Вадима Кожинова. Считаю, что после его подробного разбора этой темы споры сталинистов и антисталинистов не имеют никакого смысла. Репрессии были частью контрреволюции, которая пожирала своих детей по негласному историческому закону, и в корне её лежала борьба государственнической части большевиков (сторонники Сталина) с антигосударственнической (троцкисты, бухаринцы и пр.). При этом Кожинов доказывает, что репрессии 1930-х были значительно менее жестокими и массовыми, чем в 1920-х, а законности по мере созревания советского государства становилось больше. Ниже отрывок из книги Кожинова «Правда сталинских репрессий». *** «Как уже говорилось, «реабилитация» исторического прошлого была лишь одним из проявлений того поворота, той «контрреволюции», которая совершалась в 1930-х годах, но проявлением особенно наглядным, особенно выразительным, — почему и уместно говорить о нем подробно. Троцкий определил «восстановление»...

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи о позиции Вадима Кожинова по репрессиям Сталина как части контрреволюции


1. Репрессии как проявление контрреволюции.
- Кожинов трактует массовые репрессии 1930-х годов не просто как произвол или инструмент укрепления власти Сталина, а как часть более глубинного исторического процесса — контрреволюции. Контрреволюция пожирает своих детей, то есть бывших же революционеров, что укладывается в некий исторический закон.

2. Борьба внутри большевистской элиты.
- Внутренний конфликт был между государственническим крылом большевиков (Сталин и его сторонники) и радикальными революционерами (троцкисты, бухаринцы и пр.). Репрессии были реакцией одной части элиты на другую, сопровождаясь реставрацией дореволюционных традиций и усилением государственного начала.

3. Улучшение законности и снижение масштабов репрессий.
- Кожинов утверждает, что, вопреки стереотипам, в 1930-х репрессии были менее масштабными и жестокими, чем в 1920-х годах. По мере "созревания" советского государства уровень законности повышался.

4. Поворот к исторической реабилитации и "замирению" с интеллигенцией.
- В 1930-е наблюдается возвращение к дореволюционным символам, званиям, частичная реабилитация "старорежимных" учёных и практиков, что возмущало революционеров. Это — часть курса на стабилизацию и расширение социальной базы власти.

5. Двойственность в отношении старых большевиков.
- Старые большевики были психологически и практически не готовы к "положительному строительству" и воспринимались как пережиток революционной эпохи, но при этом их устранение происходило не только по личной инициативе Сталина, а в рамках объективной исторической тенденции.

6. Взгляды современников и оппонентов.
- Троцкий, Федотов, Орлов, Рейсс и другие бежавшие за границу деятели трактовали происходящее как "контрреволюцию", уничтожение итогов Октября, но некоторые при этом указывали на закономерность этого процесса, присущую эпохе после слома старого порядка.

7. Исторические парадоксы: возвращение врагов, реабилитация интеллигенции.
- Многие репрессированные впоследствии были возвращены к работе и даже отмечены государственными наградами — что иллюстрирует нелинейность и парадоксальность исторического процесса.

8. Критика мифа о Бухарине как защитнике интеллигенции.
- Кожинов показывает, что Бухарин, сам будучи активным участником кампаний против интеллигенции, впоследствии оказался жертвой "контрреволюционного поворота".

9. Ограниченность и необъективность исторического мышления в периоды катастроф.
- В периоды кризиса ослабляется объективность оценки происходящего — поэтому рассмотрение позиций современников сохраняет особую ценность.

Вывод


В размышлениях Кожинова проявляется междисциплинарный, рефлексивный подход к оценке эпохи сталинских репрессий. Он выводит события за рамки добрых или злых намерений отдельных лиц, интерпретируя их как сложный социально-исторический процесс — столкновение разных типов мировоззрения и государственного курса внутри одной революционной системы. С точки зрения Кожинова, истина о репрессиях не может быть однозначной: она открывается как закономерное, но трагическое следствие попытки стабилизации общества после эпохи перелома. Кожинов подчеркивает и субъективность современников, и историческую иллюзорность любых истолкований, демонстрируя, что каждое поколение должно заново осмысливать истину собственной истории.

С практической же точки зрения вывод Кожинова — спор сталинистов и антисталинистов теряет смысл, если погрузиться в реальную сложность и противоречивость исторического процесса.

Философский вопрос для размышления


Можно ли, зная о многослойности и неоднозначности исторической "правды", устремляться к окончательному суждению, или подлинное понимание прошлого — это всегда баланс примирения с его противоречиями и новыми вопросами? Не является ли поиск "истины" о репрессиях частью нашей собственной внутренней борьбы между стремлением к справедливости и человеческой склонностью к созданию чётких образов врага и героя?
Редактор: simple4o
Источник: https://russkiy-malchik.livejournal.com/1471366.html
