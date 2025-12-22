Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В гостях — эксперт Сергей Сопелев. Это фундаментальный разбор того, что такое искусственный интеллект: от простых алгоритмов до систем, способных к эмерджентному (внезапному) скачку развития. Мы разбираем «под капотом» нейросетей: как устроен перцептрон , почему в основе ИИ лежит математика 1905 года (цепи Маркова) и как машина превращает пиксели кошки в векторы. Сергей Сопелев объясняет геополитический расклад: почему Китай скрывает свои вычислительные мощности, как США защищают патенты и где в этой гонке Россия. Вы узнаете, почему ИИ — это «мозг без тела», как работают промты и токены, и стоит ли бояться восстания машин.

00:00 Введение: зачем разбирать ИИ без мифов

00:42 «Магия решений»: что умеет ИИ уже сейчас

01:39 Про страхи: работа, «восстание машин», системное понимание

02:33 Скорость прогресса: от задач к целям

03:41 Знания против паники: кейс «вышка 5G»

04:35 Наццели и технологическое лидерство: где место ИИ

06:18 Как алгоритмы искажают повестку: пример чат-сервисов

07:17 «ИИ пишет код»: что важно знать законодателям и руководителям

08:04 Обучение персонала: инвестиции в цифровые навыки

09:04 Образование и мотивация: почему детям не нужно бояться ИИ

10:42 Технологии ≠ увольнения: как меняются профессии

12:18 Дипфейки и защита от фейков

14:41 Про железо и дата-центры: охлаждение, мощности, санкции

16:37 Данные как топливо ИИ: автопилоты и миллионы километров логов

17:34 Что такое ИИ: «ведёт себя как человек», железо + софт

18:32 Нейросети vs ИИ: в чём разница на пальцах

19:56 База математики: линал, Гаусс, Крамер; роль лингвистики

21:35 Генеративный ИИ и изобретения; патенты

23:30 Токены и промт: как правильно ставить задачу

27:24 Бенчмарки и тесты (Тьюринг, «студент», «работник»)

31:22 Ассистенты и агенты: как они дробят цели и делают поездку «под ключ»

32:42 Медицина: ИИ помогает, ответственность — на враче

35:00 Код и суверенитет: репозитории, языковые данные

35:57 Этические рамки и регуляторика

38:47 Эмерджентность: неожиданные способности больших моделей

39:37 Рынок ИИ: Big Tech, чипы, экосистемы

44:05 Хронология: от ChatGPT и инвестиций до практики

46:42 «Галлюцинации» и ссылки на источники

52:30 История идей: Тьюринг, перцептрон, цепи Маркова

58:41 Предсказание текста и образов: как это устроено

01:11:20 Почему у ИИ «не стирается память»

01:16:33 Обучение на примере: от цифр до одежды

01:20:00 Масштаб: миллиарды параметров и свёртки

01:23:39 Биометрия, безопасность, финтех

01:26:28 Самообучение и постановка задач

01:30:48 Вместо апокалипсиса: этика, закон, контроль

01:32:37 Будущее: Арктика, океан, Луна — где ИИ будет незаменим

