ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: От Тьюринга до Дипфейков | Сергей Сопелев
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
В гостях — эксперт Сергей Сопелев. Это фундаментальный разбор того, что такое искусственный интеллект: от простых алгоритмов до систем, способных к эмерджентному (внезапному) скачку развития. Мы разбираем «под капотом» нейросетей: как устроен перцептрон , почему в основе ИИ лежит математика 1905 года (цепи Маркова) и как машина превращает пиксели кошки в векторы. Сергей Сопелев объясняет геополитический расклад: почему Китай скрывает свои вычислительные мощности, как США защищают патенты и где в этой гонке Россия. Вы узнаете, почему ИИ — это «мозг без тела», как работают промты и токены, и стоит ли бояться восстания машин.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение: зачем разбирать ИИ без мифов
00:42 «Магия решений»: что умеет ИИ уже сейчас
01:39 Про страхи: работа, «восстание машин», системное понимание
02:33 Скорость прогресса: от задач к целям
03:41 Знания против паники: кейс «вышка 5G»
04:35 Наццели и технологическое лидерство: где место ИИ
06:18 Как алгоритмы искажают повестку: пример чат-сервисов
07:17 «ИИ пишет код»: что важно знать законодателям и руководителям
08:04 Обучение персонала: инвестиции в цифровые навыки
09:04 Образование и мотивация: почему детям не нужно бояться ИИ
10:42 Технологии ≠ увольнения: как меняются профессии
12:18 Дипфейки и защита от фейков
14:41 Про железо и дата-центры: охлаждение, мощности, санкции
16:37 Данные как топливо ИИ: автопилоты и миллионы километров логов
17:34 Что такое ИИ: «ведёт себя как человек», железо + софт
18:32 Нейросети vs ИИ: в чём разница на пальцах
19:56 База математики: линал, Гаусс, Крамер; роль лингвистики
21:35 Генеративный ИИ и изобретения; патенты
23:30 Токены и промт: как правильно ставить задачу
27:24 Бенчмарки и тесты (Тьюринг, «студент», «работник»)
31:22 Ассистенты и агенты: как они дробят цели и делают поездку «под ключ»
32:42 Медицина: ИИ помогает, ответственность — на враче
35:00 Код и суверенитет: репозитории, языковые данные
35:57 Этические рамки и регуляторика
38:47 Эмерджентность: неожиданные способности больших моделей
39:37 Рынок ИИ: Big Tech, чипы, экосистемы
44:05 Хронология: от ChatGPT и инвестиций до практики
46:42 «Галлюцинации» и ссылки на источники
52:30 История идей: Тьюринг, перцептрон, цепи Маркова
58:41 Предсказание текста и образов: как это устроено
01:11:20 Почему у ИИ «не стирается память»
01:16:33 Обучение на примере: от цифр до одежды
01:20:00 Масштаб: миллиарды параметров и свёртки
01:23:39 Биометрия, безопасность, финтех
01:26:28 Самообучение и постановка задач
01:30:48 Вместо апокалипсиса: этика, закон, контроль
01:32:37 Будущее: Арктика, океан, Луна — где ИИ будет незаменим
#Сопелев #ИИ #Нейросети #Технологии #Математика #Будущее #Геополитика #ChatGPT
Комментарий редакции
1. Искусственный интеллект — определение и актуальность:
Беседа начинается с акцента на огромном интересе к темам ИИ (AI) и множестве недопониманий в обществе. Автор подчеркивает важность системного знания об ИИ: не только понимать принципы работы, но и сохранять критическое мышление, чтобы не оказаться жертвой слухов или манипуляций.
ИИ быстро эволюционирует: если год назад он выполнял лишь задачи, то сегодня строит целые планы, разбивая цели на подзадачи. Это качественная смена эпохи.
2. Стратегический и цивилизационный аспект:
Говоря о технологическом лидерстве России, лектор фиксирует: развитие отечественного ИИ — вопрос суверенитета. Без собственных мощностей и решений сложно говорить о независимости в современном мире («суверенитет» становится ключом-термином).
В этой связи отмечается, что Китай двигается вперед с "драйвом индустриализации", а в России этот настрой встречается реже и его необходимо укреплять, особенно у молодежи.
3. Общество и труд, страхи перед ИИ:
Лектор указывает, что страхи о массовой безработице из-за ИИ преувеличены и исторически повторяются (аналогия с изобретением ткацких станков и компьютеров).
ИИ — это инструмент, который должен стать помощником человека, а не конкурентом или "угрозой апокалипсиса".
4. Основы работы ИИ и нейронных сетей:
- ИИ — общий технологический комплекс, "делает как человек" (но не осознает).
- Нейросеть — программная модель (без физической оболочки), математика и код.
Видео использует аналогии биологического мозга и приводит простые примеры (разбор нейрона, обучение на MNIST, перцептрон, веса, сверточные и рекуррентные сети).
5. Значение математики, теории вероятности и цепей Маркова:
Корни современных нейросетей уходят в статистику, теорию вероятностей, цепи Маркова, линейную алгебру. Упоминается исторический спор Никрасова и Маркова, возникновение понятия "предугадывания" и как это легло в основу автокомплита и генеративных моделей.
6. Генеративный ИИ, токены, промт-инжиниринг:
Лектор объясняет, как строятся генеративные модели; что такое токены (единицы обработки текста) и зачем уметь формулировать "промты".
Буквально еще недавно ставить грамотные "промты" было ключевой задачей, теперь важнее — грамотная постановка цели.
7. Технологии и этика (AI Alignment), эмерджентность:
Серьезное внимание уделяется вопросам этики, согласованности ИИ (enlightment — как «узда» для ИИ, чтобы он служил человеку).
Особо отмечается феномен эмерджентности — появление у больших моделей новых свойств, не заложенных изначально (например, устойчивое чувство юмора или способность к обобщениям). Остается загадкой, где и как именно свершается такой скачок.
8. Игроки, мощности, геополитика:
Быстрый обзор мировых и российских лидеров: Google, Amazon, Meta, OpenAI, Microsoft, Nvidia и др.; подход Китая характеризуется закрытостью. Отмечаются проблемы доступа к данным, обладающих мощностями (GitHub, национальные «хабы»).
9. История ИИ:
Старты — работы Тьюринга, Розенблата, появление перцептрона, Манхэттенский проект, переход к GPT и генеративным нейросетям в 2022.
10. Прогресс в играх и примеры применения:
Машины выигрывают у людей сначала в шахматы (Deep Blue против Каспарова), потом Go (AlphaGo против мировых чемпионов), где никакие базы данных не могли бы вместить все комбинации.
ИИ используется в медицине, анализе данных, генерации текстов, видео, музыки и множестве повседневных решений (от ассистентов до биометрии оплаты).
11. Границы возможностей, магия обучения, ограничения:
Видео подробно, с практическими примерами и математическими объяснениями, показывает принцип архитектуры и обучения нейросетей.
Ограничения современной модели: нет полного понимания ("осознанности" как у человека), безответственность за решения, но возникает удивительная способность к генерации нового и выводам на основании огромных объемов данных.
---
Практические выводы и философские вопросы:
- Знание о природе ИИ становится не просто модным трендом, а стратегической и жизненной необходимостью — чтобы не быть обманутыми фейками или манипуляциями, важно разбираться что происходит «под капотом» технологий.
- Исторический страх перед ИИ схож со страхами любого технологического рубежа, но практика показывает: угрозу можно обернуть пользой, если правильно выстраивать отношения «человек—машина».
Дисциплина, этика, осознанность в применении технологий — основа для поддержания баланса; искусственный интеллект лишь инструмент, итог зависит от воли и зрелости общества.
- Феномен эмерджентности указывает на границы нашего контроля и понимания — устройства начинают проявлять качества, которых авторы не предполагали. Это открывает вопросы о природе "разумности", границах программируемого и возможности появления "чуждого" в самом знакомом.
Феномен «магического скачка» — свидетельство, что наука, несмотря на формулы, всегда граничит с непостижимым.
- Границы между естественным и искусственным разумом всё более стираются, но остается вопрос об ответственности, смысле и "душе". Можно ли строго прописать этическое поведение машине? Или же подлинная этика предполагает свободу, выбор, ошибку и страдание — то, что машине пока недоступно?
---
Заключение и открытый вопрос
В итоге, видео не только дает систематичный разбор основ ИИ, его истории, устройства, трендов и угроз, но и подводит к главным философским вопросам:
- Как сохранить человечность при все большей автоматизации?
- Можно ли воспитать "этику" в машине — и где пролегает граница между инструментом и субъектом?
- Если эмерджентные свойства возникают спонтанно, не заложены изначально, способны ли мы вообще до конца управлять или даже осознавать порожденное нами?
И, наконец, самая практичная из философских проблем: Способны ли мы, оставаясь дисциплинированными и открытыми к новым знаниям, не только следить за рукою на пульсе ИИ, но и честно отвечать самим себе — какие цели мы осознанно ставим этим системам? И готовы ли нести за это подлинную ответственность?
Вопрос о границе между помощником и хозяином, между алгоритмом и творцом, между предсказуемым и неожиданным в ИИ — остается открытым приглашением к размышлению. Как каждый из нас будет искать свою истину среди вихря перемен?