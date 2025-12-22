“Бухарин, педологи и конвергенция, или как Хрущёв рушил советскую экономику” Е.Ю.Спицын Радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 9 декабря 2025 г.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Комментарий редакции
1. Реформа совнархозов (1957–1965):
- Идея создания совнархозов была проведена Хрущёвым вопреки мнению многих высших руководителей. Опорой стали региональные лидеры, получившие расширенные полномочия.
- Совнархозы децентрализовали управление экономикой, что в итоге дезорганизовало хозяйственную систему, привело к негативным экономическим показателям, в том числе к снижению роста в ключевых отраслях (строительство, сельское хозяйство).
- После смещения Хрущёва была восстановлена централизованная отраслевая система управления экономикой, что положительно сказалось на росте.
Философский аспект: Можно видеть в этой реформе повторяющийся конфликт между централизмом и децентрализацией — тема, актуальная для многих государственных и корпоративных систем. Как в психике: чрезмерная автономия «субличностей» ведёт к фрагментации, а жесткий централизм — к стагнации. Баланс между этими крайностями — вечная задача управления, и граница истины здесь ситуативна: эффективная структура зависит от контекста исторического момента.
---
2. Теория конвергенции:
- Идея объединения лучших сторон социалистической и капиталистической модели получила распространение после XX съезда КПСС (1956) и вошла в идеологический оборот благодаря проникновению еврокоммунизма и влиянию западных интеллектуалов, таких как Петерим Сорокин.
- На практике «конвергенция» оказалась мертворожденной идеей, послужившей инструментом для идеологической эрозии советской системы — морковка для ослика, заманившая элиту в тупик.
- Спицын подчёркивает, что внедрение этих гибридных идей стало частью целенаправленного воздействия извне, подрывающего систему изнутри.
Междисциплинарный аспект: Теорию «конвергенции» можно сравнить с современной идеей синтеза научной и духовной картины мира. Как попытка соединить несовместимое часто ведёт к внутреннему противоречию, так и здесь — «совместить несочетаемое», не решая фундаментальных разногласий в целях и ценностях.
---
3. Проблема госкорпораций и капитализма в современной России:
- В современной экономике России элементы государственного капитализма существуют в виде крупных корпораций, номинально государственных, но ориентированных преимущественно на частную выгоду.
- Сравнение с ленинским госкапитализмом подчёркивает разницу: при Ленине значительная прибыль шла в государственный бюджет, а политическая власть оставалась у партии.
Прагматический ракурс: Здесь проявляется разница между формой и содержанием — институты могут внешне оставаться прежними, но внутреннее наполнение (чьи интересы они обслуживают) меняется радикально.
---
4. Критика педологических практик:
- Педология (отечественная версия буржуазных психолого-педагогических учений) поддерживалась некоторыми советскими деятелями как прогрессивное новаторство, но была признана опасной и официально запрещена ещё в 1936 году.
- Позже возрождение педологических подходов связывалось с эрозией классических принципов советского образования в эпоху «реформаторов» 1990-х.
Аналогия с наукой о сознании: Подобно педагогике, современные теории сознания тоже страдают как от излишней абстракции и модных веяний, так и от догматического отрицания «нетрадиционного». Осознание ценности классических основ и критическое отношение к нововведениям — тема, актуальная от образования до нейронаук.
---
5. Зависимость от западных кредитов и реформы 1980–90-х:
- Зависимость СССР/России от западных кредитов началась ещё при Горбачёве и усугубилась с «либерализацией» 1990-х, когда внешние займы стали инструментом влияния и спонсирования реформ.
- Западные организации поддерживали не столько экономику, сколько саму модель «реформ», ориентированную на разрушение прежней системы.
Историческая перспектива: Эта ситуация показывает, как господство внешневыглядящих интересов над внутренневыглядящими принципами ведёт к утрате суверенитета — аналогии можно найти в истории взаимодействия разных культур и цивилизаций.
---
6. Партмаксимум и партийная этика:
- Система «Партмаксимум» (ограничение зарплат для партийных функционеров) и изменения в ней не были единственной причиной разложения элиты — есть целый комплекс социально-психологических и исторических факторов.
Этическая нотка: Возникает вопрос о природе моральных ограничений — сколько действительно зависит от формальных правил, а сколько — от внутренней целостности личности? Материализм и идеализм сходятся тут на том, что "дух времени" определяет качество элиты так же, как и сами правила.
---
Вывод:
В этой беседе прошла сквозная критика поспешных и неосмысленных реформ как источника кризисов в Советском Союзе и России. Исторический процесс представлен не как движение к «единой истине», а как череда попыток адаптации, ошибок и поиска баланса между внешними влияниями, новаторством и сохранением традиций.
Осознанность и практичность — вот что помогало системе выживать и развиваться, а утрата центра (будь то в управлении экономикой или в духовных ориентирах элиты) приводила к слабости и уязвимости.
Открытый вопрос:
Если истина в управлении обществом и экономикой всегда ситуативна и многогранна, как нам распознать момент, когда новое действительно осознанно и необходимо, а когда оно лишь следствие моды или внешнего давления, разрушающее ядро культуры и смысла? Где проходит эта тонкая грань между творческой эволюцией и разрушительным экспериментаторством, — и как учиться различать их в повседневной жизни или принятии коллективных решений?