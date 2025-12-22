Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии — Фёдор Лисицын с жестким разбором книги Аруна Мехты «Аптека смерти». Это расследование изнанки мировой фармацевтики, о которой страшно знать, но необходимо.

Лисицын вскрывает шокирующие факты: как в детские сиропы попадает диэтиленгликоль (компонент тормозной жидкости), почему до 2013 года в Индии не нормировалось количество действующего вещества и как дженерики превращаются в «русскую рулетку» . Мы обсуждаем тотальную зависимость мира (и России) от индийских субстанций, коррупцию в клинических тестах и то, как «традиционные» примеси вроде ртути соседствуют с современными технологиями.

00:00 Введение: зачем читать «Аптеку смерти»

01:56 Индия как опора мировой фармы и слабое звено права

05:48 Джамму-2019: сироп с диэтиленгликолем и закрытое дело

09:21 Почему мир зависит от индийских субстанций и API

12:29 Что будет, если Индия «чихнёт» — рост цен и дефицит

15:12 Открытие: «тормозная жидкость» в сиропе как пролог книги

16:34 Как трагедии меняли законы (Индия vs англосаксонский прецедент)

19:02 Наказания за примеси: штраф/срок и их эволюция

22:49 До 2013: не нормировали содержание действующего вещества(!)

25:22 «Бидо»: как недовложение убивает репутации и эффективность

27:06 Тесты 90-х–2000-х: аномальная смертность и завышенные дозы

30:37 Колониальный кейс: хинин — минус 40% в таблетках

32:10 Риски передозов/недодозов: почему парацетамол — не игрушка

33:47 Индия — мировой лидер дженериков: медико-юридические нюансы

35:21 Разные названия одного вещества: рецепт по INN спасает

39:17 Традиционные практики: ртуть и тяжёлые металлы — нужен контроль

42:36 Просрочка на витринах и чёрный рынок: как это запрещали

44:47 Запрет «магии» в рекламе лекарств с 1930-х

46:42 Итоги: зачем это знать российским депутатам и врачам

