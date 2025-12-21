Защита Родины – это терроризм, уверяют ряженые монархисты
Защита Родины – это терроризм, уверяют ряженые монархисты Курируемое генералом Решетниковым «Наследие Империи» очередным открытием потрясло.
Советские «герои невидимого фронта», сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны в тылу врага, выявлявшие и уничтожавшие немецких шпионов, диверсантов и их пособников-предателей на территории СССР, оказывается были вовсе не героями – они были террористами.
Да, читатель! Прямо так, «черным по белому»:
«В 1943-м из НКВД вылупился Народный комиссариат госбезопасности (НКГБ), занимавшийся разведывательно-диверсионной деятельностью и “ликвидацией антисоветских элементов” (чисто террористическая структура, судя по заявленной цели) на территории СССР и Восточной Европы»
Итак, НКГБ СССР – «чисто террористическая структура», т.е. преступная организация.
Соответственно, сотрудники НКГБ СССР (советские разведчики и контрразведчики) – «террористы», т.е. особо опасные преступники.
Понимаю, если бы подобное о разведчиках и контрразведчиках НКГБ написали на каком-нибудь ресурсе германских реваншистов, финансируемом немецкими спецслужбами, последышами битых абвера и гестапо.
Понимаю, если бы подобное о деятельности НКГБ опубликовали на информационных ресурсах нынешней Украины или Прибалтики, где официально славят предателей, немецко-фашистских пособников.
Нет.
Это опубликовано на российском информационном ресурсе Межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи».
Движения, которое официально ставит перед собой цель – «очистить отечественную историю от клеветы и искажений, упрощения и секуляризации, разъяснить и показать её объединяющий и созидающий смысл».
«Очистили» и «показали».
Ничего не скажешь.
Потрудились пестуемые генералом Решетниковым «разъяснители» на славу (только кому?).
Впрочем, стоит ли удивляться.
Это то самое «Наследие Империи», которое уверяло, что Сталин спровоцировал Гитлера напасть 22 июня 1941 года на СССР ради последующего «захвата Германии и беззащитной Европы».
Это то самое «Наследие Империи», которое обвиняло Сталина в черной неблагодарности и «вероломном» нападении в 1945 году на верную слову Японию, «четко» соблюдавшую все годы Великой Отечественной войны советско-японский пакт о нейтралитете.
При таких «защитниках» исторической памяти русского народа враги могут отдыхать.
Ключевые идеи статьи:
1. Обвинения в адрес героев войны:
- На российском ресурсе движения «Наследие Империи», поддерживаемого генералом Решетниковым, сотрудников советских разведывательных и контрразведывательных органов времён Второй мировой назвали террористами.
- Это касается, в частности, деятельности НКГБ СССР, чья борьба с врагами в тылу и уничтожение предателей приравнены к террористическим действиям.
2. Парадокс источника:
- Статья указывает на странность того, что подобные обвинения исходят не от зарубежных противников СССР или современных государств постсоветского пространства с антироссийской риторикой, а от российских «монархистов».
3. Ирония исторического ревизионизма:
- «Наследие Империи» позиционирует себя как защитников исторической правды, борцов с искажениями, но, по мнению автора статьи, сами искажают историю.
- Движение обвиняется в распространении альтернативных, местами абсурдных версий причин и событий Второй мировой войны (в частности, спровоцированная Сталиным агрессия Гитлера, нападение СССР на Японию как вероломное и пр.).
4. Критика защитников «традиций»:
- Подчеркивается, что при таких «защитниках» исторической памяти врагам России даже не нужно прилагать усилий: идеологические и смысловые разрушения происходят «изнутри».
Философский и междисциплинарный анализ:
Видим необычное явление: ревизионизм и переосмысление истории происходят в среде, которая парадоксально считает своей целью защиту этой самой истории. Это напоминает явление когнитивного диссонанса в психологии или парадокс автологичной истины в логике: организация декларирует защиту, но действует разрушающе по отношению к смыслам, которые сама считает значимыми.
Если обратиться к философии истории, сработали типичные механизмы идеализации и подмены ценностей: желание выделить “другую”, “чистую” истину приводит к девальвации коллективного опыта. Здесь прослеживается типичный конфликт между субъективной правдой отдельной группы и более широкой интерпретацией исторических событий. Это напоминает о рисках излишнего стремления к «чистоте» — как в религии, так и в идеологии — когда борьба с «осквернением» приводит лишь к усложнению и искажению самой картины мира.
Если сравнить с устройством нейросетей или человеческим сознанием: попытка безапелляционно “переустановить программу” истории приводит к ошибкам искажённого вывода, к потере контекста — точь-в-точь как переобученная нейронная сеть порой теряет адекватность в результатах.
Практические выводы:
- Люди склонны к переоценке прошлого из идеологических соображений, и это опасная тенденция как для личной, так и для коллективной идентичности.
- Публичное обсуждение исторических событий всегда должно учитывать множественность точек зрения, но при этом сохранять критичность и трезвую привязанность к фактам.
- Важно уметь видеть разницу между уважением к традициям и следованием мифам, которые искажают реальность ради сиюминутных идеологических выгод.
- Сохранение исторической памяти — не слепое поклонение прошлому, а его осмысленное, взвешенное принятие, в том числе с признанием сложных, неоднозначных страниц.
Открытый вопрос:
Где проходит грань между переосмыслением истории ради поиска истины и ее искажением ради поддержания нужной идеологии? Может ли обретение "чистых" смыслов быть опаснее для общества, чем признание сложной, противоречивой правды?
Все происходящие события и их ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С КЛАССОВЫХ ПОЗИЦИЙ. Мнение “барина” ни когда не совпадёт с мнением “холопа”; мнение “хозяина” – с мнением “наёмного труженика”, МНЕНИЯ ТРУДА И КАПИТАЛА ВСЕГДА БУДУТ РАЗЛИЧНЫ. РОДИНА ПРИЗНАЁТ СВОИХ ГЕРОЕВ РАЗВЕДЧИКОВ И КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ, А ТЕ КТО БРОСИЛ (ПРЕДАЛ) РОДИНУ БУДЕТ СЧИТАТЬ ИХ ВРАГАМИ И ТЕРРОРИСТАМИ.
Стрелков, Беднов, Захарченко, Дремов, Пригожин, Рохлин, Гиви, Орлов (командир Эспаньолы)..? Эдуард мой знакомый бомжует в Барнауле, а был как Рэмбо в г.т. Это сложный вопрос Иваныч. Кстати для всех стран, у Германии героев было выше крыши, ассы до 1000 самолётов набили противника и 100 танков. Где эти “герои”? У нас были герои Чапаев, Буденный, Берия, Блюхер, Тухачевский… стали Колчак, Маннергейм, у хохлов Бандера, у грузин тоже свои герои появились. Не значит, что героев нет, есть, но мода на них переменчива..