Защита Родины – это терроризм, уверяют ряженые монархисты Курируемое генералом Решетниковым «Наследие Империи» очередным открытием потрясло.

Советские «герои невидимого фронта», сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны в тылу врага, выявлявшие и уничтожавшие немецких шпионов, диверсантов и их пособников-предателей на территории СССР, оказывается были вовсе не героями – они были террористами.

Да, читатель! Прямо так, «черным по белому»:

«В 1943-м из НКВД вылупился Народный комиссариат госбезопасности (НКГБ), занимавшийся разведывательно-диверсионной деятельностью и “ликвидацией антисоветских элементов” (чисто террористическая структура, судя по заявленной цели) на территории СССР и Восточной Европы»

Итак, НКГБ СССР – «чисто террористическая структура», т.е. преступная организация.

Соответственно, сотрудники НКГБ СССР (советские разведчики и контрразведчики) – «террористы», т.е. особо опасные преступники.

Понимаю, если бы подобное о разведчиках и контрразведчиках НКГБ написали на каком-нибудь ресурсе германских реваншистов, финансируемом немецкими спецслужбами, последышами битых абвера и гестапо.

Понимаю, если бы подобное о деятельности НКГБ опубликовали на информационных ресурсах нынешней Украины или Прибалтики, где официально славят предателей, немецко-фашистских пособников.

Нет.

Это опубликовано на российском информационном ресурсе Межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи».

Движения, которое официально ставит перед собой цель – «очистить отечественную историю от клеветы и искажений, упрощения и секуляризации, разъяснить и показать её объединяющий и созидающий смысл».

«Очистили» и «показали».

Ничего не скажешь.

Потрудились пестуемые генералом Решетниковым «разъяснители» на славу (только кому?).

Впрочем, стоит ли удивляться.

Это то самое «Наследие Империи», которое уверяло, что Сталин спровоцировал Гитлера напасть 22 июня 1941 года на СССР ради последующего «захвата Германии и беззащитной Европы».

Это то самое «Наследие Империи», которое обвиняло Сталина в черной неблагодарности и «вероломном» нападении в 1945 году на верную слову Японию, «четко» соблюдавшую все годы Великой Отечественной войны советско-японский пакт о нейтралитете.

При таких «защитниках» исторической памяти русского народа враги могут отдыхать.

Игорь Шишкин

