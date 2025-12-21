Когда началась наша война, Данило Иванович, бывший сербский десантник поехал в Россию.

Он родился в 99-м, в год когда НАТО бомбил Югославию, и во всем мире только русские попытались хоть что-то сказать и сделать в поддержку сербов. А Данило много лет спутя хотел как-то помочь России. Его не взяли в нашу армию, он пошёл в ЧВК. Прошел штурмы, бои 22-23 годов.

А вот с гражданстом вышла проблема. Его долго не давали. За парня бились разные люди, два года ничего не получалось сделать. А дома, в Сербии, ему грозит тюрьма “за наёмничество”.

И вот наконец, благодаря указу Президента, Данило Иванович стал гражданином страны, за которую воевал и пролежал кровь. Это не фигура речи, он был ранен, лежал в госпитале.

Я очень рад, что у моей Родины есть ещё один новый гражданин. Достойный, настоящий, воин, мужчина, православный человек.

Но при этом я замечу, что мы в который уже раз наблюдаем совершенно кривую, нелепую ситуацию. Когда приезжающие на заработки мигранты получают документы, паспорта, буквально “вертолётным” способом, при том, что интегрироваться они не сильно стремятся, а воевать уж тем более.

А человек искренне сражавшийся за нашу Родину, потом ещё два года сражается за паспорт нашей страны. Хотя что он должен и кому доказывать?