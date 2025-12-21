Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

В гостях у Александра Колпакиди — священник и публицист отец Илья Маслов. Это разговор о том, как очистить веру от политических наслоений и почему «Православный социализм» — это не оксюморон, а, возможно, единственная органичная форма жизни для России.

Собеседники жестко разбирают современные мифы: чем опасны «неомонархисты» и черносотенцы, почему капитализм фундаментально противоречит Евангелию и как политика исказила жития Новомучеников (где реальный подвиг подменяется антисоветской агиткой). В выпуске: реабилитация патриарха Сергия и его Декларации, правда о Григории Распутине как «голосе народа» и ответ на вопрос — почему национализм несовместим с имперской идеей.

00:00 Вступление: зачем говорить о «православном социализме»

00:55 Базовые знания веры и катехизис: почему без них всё криво

02:30 Интеллектуальный кризис «монархистов»: с чем сравнивать

04:00 Почитание царской семьи и ненависть к советской эпохе

05:13 «Матильда» и медийные фейки

10:23 Чёрносотенные интонации и разжигание розни

11:23 Национализм несовместим с имперской моделью

12:43 Энергия неофитов: куда её направлять

13:27 Миграция, идентичность и слабости «православной среды»

15:26 «Православные активисты» vs реальная церковь

16:56 Репрессивная риторика и карикатурные «демографы»

20:05 Как изменились дискуссии о царской семье

24:01 Покаяние без ненависти: где причина, где следствие

25:16 Малочисленность верующих и высокий авторитет церкви

27:22 Плюрализм мнений при Алексее II

28:14 «Закручивание гаек» и идеологический эталон

29:43 Давление на священников: кейсы и последствия

31:16 Неомонархисты на православных площадках

32:05 Рейдеры и «бизнес-православие»

34:02 Можно ли совместить веру и социализм

36:28 Капитализм vs Евангелие: конфликт ценностей

37:59 Историческая память, коллаборация, помощь стране

39:53 Миротворческая международная активность РПЦ

40:42 Критика Сергия «от имени» церкви: что не бьётся

41:39 Личности Сергия и Алексия: почему это уникально

43:16 Декларация 1927 года: «СССР — наше отечество»

45:04 Экуменические связи, совещание 1948 года, несостоявшийся «вселенский» шанс

48:28 Политизация темы новомучеников

50:53 Ошибки и выдумки в житиях

53:08 Ярлыки и канон царской семьи: страстотерпцы, а не «великомученики»

56:59 Антикоммунистический инструментализм трагедии

59:31 Раздувание списков новомучеников и «белые пятна»

01:02:45 Мифологизация «героев» и теневая сторона

01:04:16 Кризис православия после Февраля: свидетельства

01:06:21 Причины кризиса: от петровских реформ до «обер-прокурорщины»

01:07:23 Арсений против секуляризации: штрихи к портрету

01:09:08 Религия, восстания и «монастырские» принципы общины

01:10:57 Православный социализм как реальность культурной традиции

01:12:35 Распутин: народный представитель, убийство и «чёрная легенда»

01:14:25 Почему «чёрносотенство» разрушительно

01:15:24 Богоносный народ, сильное государство и дефицит справедливости

01:16:12 Итог: бороться с манипуляциями, держаться истины

